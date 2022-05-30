Кино, театр и любовь: как Анна Михалкова прокладывала свой путь к славе и популярности

В этом году актрисе исполнилось 48 лет.

Старшая дочь знаменитого режиссера и актера Анна Михалкова с малых лет знала, что свяжет себя с миром кино. Правда, диплом юридического факультета все же решила получить. К 48-ми годам в копилке актрисы порядка 80 ролей в кино и сериалах, награды в виде престижных статуэток и устроенная личная жизнь. История Анны Михалковой — в материале Teleprogramma.pro.

Анна Михалкова: детство и начало карьеры

Анна Михалкова родилась 14 мая 1974 года в Москве в известной семье. Ее отец – режиссер Никита Михалков, мама – бывшая манекенщица Татьяна Михалкова.

Старшая дочь супругов стала представительницей пятого поколения творческой династии. Дедушка Анны Сергей Михалков – знаменитый советский поэт, бабушка Наталья Кончаловская была переводчицей, а ее отец Петр Кончаловский был народным художником РСФСР.

У Анны есть младшая сестра Надежда Михалкова и младший брат Артем Михалков.

Первый киноопыт будущая звезда получила уже в шесть лет. Никита Сергеевич решил создать экспериментальную картину. На протяжении 12 лет он задавал дочери одни и те же вопросы. Картина получила название «Анна. От 6 до 18» и вышла в свет в 1993 году.

С юных лет Аня мечтала стать актрисой, однако после школы отправилась не в театральный, а в Швейцарию и Италию, где по году изучала историю искусств.

После возвращения из Европы старшая дочь знаменитого режиссера поступила во ВГИК на актерский факультет и в МГИМО на юридический.

Анна Михалкова: кино, сериалы

Дебютом в кинокарьере Анны Михалковой стала картина «Очи черные», которая вышла на экраны в 1987 году. Отец доверил ей небольшую эпизодическую роль. Далее были «Первая любовь» Романа Балаяна и «Ревизор» Андрея Дмитриева.

Знаковым для Анны стал «Сибирский цирюльник», который снял ее отец в 1998 году. Звездная наследница сыграла простую девушку Дуняшу, после чего актрису стали приглашать на роли скромных и бесхитростных героинь.

Съемочный график Анны Михалковой был расписан буквально по дням. В следующие несколько лет она появилась в картинах: «Небо в алмазах», «Лицо французской национальности», «Любовь и правда Федора Тютчева», «Сибирочка», «Свои», «Тайна волчьей пасти» с короткими перерывами на два декретных отпуска.

В 2006 году режиссер Авдотья Смирнова вынесла на суд зрителей драму «Связь», которая получила признание на фестивале «Кинотавр», а Анна Михалкова была награждена кинопремией «Золотой орел».

Михалкова и Смирнова сработались настолько, что через шесть лет все повторили. В 2012-м на широкие экраны вышла трагикомедия «Кококо» с Анной Михалковой и Яной Трояновой в главных ролях. Премьера фильма состоялась на «Кинотавре» и произвела настоящий фурор. Обе исполнительницы были награждены призами «За лучшую женскую роль».

В фильмографии Анны Михалковой – порядка 80 картин. Среди значимых — фантастический боевик Федора Бондарчука «Обитаемый остров», музыкальная лента «Кукушечка», медицинская драма «Красные браслеты», фильм «Ледокол», детектив «Обычная женщина», комедия «Давай разведемся», картина «Эпидемия», сериалы «Шторм» и «Вертинский». Сценарий к последнему написала все та же Авдотья Смирнова.

Кстати, образ медработника плотно прикрепился к актрисе. Так, в комедии «Пьяная фирма» она сыграла медсестру, а в сериале «Доктор Рихтер» — завклиникой.

В копилке наград Анны Михалковой – «Ника», четыре «Золотых орла», ТЭФИ. В 2019 году актриса стала заслуженной артисткой России.

Анна Михалкова: проекты, доход

Помимо съемок в кино Анна Михалкова успевает продюсировать картины, выступать в качестве телеведущей и играть в театре.

На театральную сцену актриса вышла только в 2015 году. В спектакле «Как выдать маму замуж» по одноименной пьесе братьев Олега и Владимира Пресняковых она играет маму.

На телевидении Михалкова с 2002 года. Она ведет «Спокойно ночи, малыши!», за что 2019-м удостоилась премии «ТЭФИ-Kids». Также на счету Анны Никитичны шесть спродюсированных картин.

О доходах популярной актрисы информации в открытых источниках нет.

Анна Михалкова: личная жизнь

В 1997 году Анна Михалкова познакомилась с вице-губернатором Ульяновской области Альбертом Баковым. Он покорил актрису образованностью, о чем она не раз заявляла публично. Вскоре после знакомства они стали супругами, а в 2000 году артистка родила первенца, которого счастливые родители назвали Андреем. Спустя год в семье появился еще один сын – Сергей.

Тогда поползли слухи о расставании пары. Спровоцированы они были тем, что на кинофестивале Михалкова появилась в сопровождении режиссера Александра Шейна.

В 2006-м Михалкова и Баков развелись, а спустя год поняли, что друг без друга уже не могут и вновь поженились. В 2013 году актриса родила дочь Лидию.

Анна Михалкова: внешность, диеты

После рождения дочери Анна Михалкова заметно похудела, чем безусловно, привлекла внимание не только фпнатов, но и мошенников. Однажды ее фото незаконно использовали для рекламы средств для похудения. Тогда актриса сбросила 17 кг и продолжает терять вес. На каждом свежем фото в соцсетях Анну практически не узнать. Но свои секреты похудения она не раскрывает. Теперь при росте 175 см ее вес держится в районе 65 кг.

Анна Михалкова: последние новости

В марте этого года состоялась премьера сериала «Исправление и наказание», где Михалкова сыграла главную роль. Спустя всего два месяца, 19 мая 2022 года, актриса предстала в роли матери Ники в одноименной драме.

На 2023 год запланирован выход картины «Чувства Анны», где Анна Михалкова сыграет сотрудницу кондитерской фабрики.

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