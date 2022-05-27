Почему Ибрагим паша выбрал сторону Махидевран султан, став злейшим врагом Хюррем

До того, как Хюррем султан появилась в гареме Османского властелина, в нем царил мир и покой. Ни Валиде султан — мать правящего султана Сулеймана Справедливого, ни его верный подданный Ибрагим, который в последствии станет Великим визирем империи, даже представить себе не могли, что обычная славянская рабыня настолько покорит себе властительного султана, что изменит ход истории.

В 16 веке, как говорил Халит Эргенч, сыгравший в «Великолепном веке» султана Сулеймана, женщины, а тем более рабыни в гареме не могли выказывать непочтение, повышать голос, выражать свое мнение. В то время представительницы прекрасного пола по значимости для мужчин, мало чем отличались от предмета интерьера — они были бесправными и не могли показать, что также наделены умом.

Единственная, кто решился бросить вызов султану Сулейману — это Хюррем. Он бы заинтригован и восхищен такой смелостью простой славянской рабыни. Естественно, чем сильнее повелитель увлекался Хюррем султан, тем больше отдалялся от остальных. Будучи визирем империи, Ибрагим паша не мог допустить, чтобы падишах пренебрегал управлением. Как его самый верный соратник, паша хотел быть для султана Сулеймана на первом месте. Вот за это они с боролись с Хюррем.

В то же время Ибрагим паша не видел соперницы в Махидевран султан, подарившей повелителю сына — шехзаде Мустафу. Так как султан Сулейман никогда не испытывал к черкешенке даже тени тех чувств, что питал к славянской рабыни. Вот по этой причине Ибрагим паша остался на стороне Махидевран султан, став, по сути, врагом Хюррем. И главной ошибкой его стала гордыня — Ибрагим паша был уверен, что славянская фаворитка султана Сулеймана не сможет опорочить его в глазах повелителя.

«Я знаю, что многие не понимают причины вражды между Хюррем и Ибрагимом. Мол, они самые близкие люди Сулеймана, им бы поддерживать его, а они соперничают. Но вспомните, как бывает в жизни. Мы, влюбляясь в человека, стремимся занять центральное место в его жизни. И если на это место претендует другой человек — его лучший друг, это задевает наше самолюбие. Так и в истории с Хюррем. Это сводит ее с ума! В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!