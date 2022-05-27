Любовь Толкалина: как прославилась на сцене и в кино, встретила Егора Кончаловского, но замуж так и не вышла

Любовь Толкалина начинала как театральная актриса, но со временем количество киноролей стало преобладать. Звезда сама захотела не ограничиваться подмостками. И кинематограф обрел одну из ярких актрис, которая уже снялась не в одном десятке картин. Самое главное, что останавливаться на достигнутом она не собирается.

Любовь Толкалина: детство, родители, национальность

Любовь Толкалина родилась 16 февраля 1978 года в деревне Савватьма Рязанской области. По национальности она наполовину мордовка. Отец Николай Павлович Толкалин по профессии скорняк. Мать — Татьяна Федоровна Толкалина, социальный работник.

С детства будущая звезда занималась синхронным плаванием и получила разряд кандидата в мастера спорта. Она планировала даже связать жизнь со спортом, стать тренером по плаванию. И начала работать в детском «Театре на воде», основанном ее тренером Ириной Дергачевой. Там Толкалина сыграла Русалочку, а затем Марию в спектакле А. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

И конце концов Толкалина определилась с будущим — ее привлекало искусство, а «Театр на воде» помог решить окончательно, куда поступать. Она отправилась в Москву, где стала студенткой ВГИКа в мастерской Алексея Баталова. Параллельно работала моделью, рост 175 см и вес 65 кг позволяли, и даже стала «девушкой месяца» в 2001 году в журнале Playboy.

Любовь Толкалина: карьера

Окончив в 1999 году вуз, Толкалина пополнила труппу Театра Российской армии. Здесь она работала четыре года, сыграв в таких пьесах, как «Иванов», «Ханума», «Отелло», «Доходное место», «Оскар».

В 2003 году Толкалина перешла на службу в театр «Империя звезд», прослужив в нем так же четыре года. За это время она решила, что одной сценой не ограничится, и отправилась параллельно покорять кинематограф.

Кинодебют Толкалиной состоялся в 1999 году в эпизоде фильма «Затворник». Следующей работой стали съемки в «Антикиллере», принесшие настоящую славу актрисе. Ее напарником стал Гоша Куценко, и их дуэт продолжился в таких картинах, как «Последний мент» и «Компенсация».

Успешные роли помогли Толкалиной попасть в такие проекты, как «Я люблю тебя», «Грехи отцов», «Русское лекарство», «Слушатель» и другие — в 2004 году актриса снялась в семи разных кино и сериалах.

Следующий год оказался не менее плодотворным. Любовь появилась в сериалах «Матрешки» и «Талисман любви», снялась в фильмах «Побег» и «Оскар».

О востребованности актрисы в кино говорят многочисленные ленты и в последующие годы: «Московская история» (2006 г.), «В ожидании чуда» (2007 г.), «Кавказ» (2007 г.), «Однажды в провинции» (2008 г.), «Невеста любой ценой» (2009 г.), «Варенье из сакуры» (2010 г.), «Девичник» (2010 г.), «Москва, я люблю тебя!» (2010 г.), «Столица греха» (2010 г.), «Время для двоих» (2011 г.).

В 2012 году фильмография Толкалиной пополнилась десятком новых проектов — кино и сериалов: «Личная жизнь следователя Савельева», «Как выйти замуж за миллионера», продолжение которого вышло в 2013 году. Затем были картины «Если любишь — прости» (2013 г.), «Иерей-Сан» (2014 г.), «Чужая дочь» (2016 г.), «Девочки не сдаются» (2017 г.).

В 2019 году Толкалина появилась в главной роли в картине «Перепутанные» про перепутанных в роддоме девочек, родители которых начинают искать своих настоящих детей. В 2020 году было несколько полнометражных проектов, в 2021 году — и фильмы, и сериалы: «Проклятый чиновник», «Бег улиток», «Инсомния», «Добрая душа».

Параллельно с насыщенной кинокарьерой Толкалина уделяла внимание сцене, регулярно выходя на подмостки в антрепризах.

Любовь Толкалина: другие проекты

Актриса регулярно принимает приглашения на шоу и в проекты. В 2010 году, например, она появилась в проекте «Лед и пламень», а в 2015-м — блистала на паркете в «Танцах со звездами».

Любовь Толкалина: личная жизнь

В личной жизнь Любови Толкалиной долгие годы был только один мужчина. Студенткой она познакомилась с Егором Кончаловским, продолжателем знаменитой династии Михалковых-Кончаловских. Они начали встречаться, и в 2001 году актриса подарила ему дочь Марию.

Свадьбы у Толкалиной и Кончаловского так и не произошло. В 2009 году пара разошлась, однако вскоре снова появилась вместе. Толкалина подчеркивала, что они с Кончаловским друг друга не ограничивали в свободе, поэтому периодически то расходились, то сходились вновь.

В 2010 году Толкалина спровоцировала слухи о своем романе с Вячеславом Манучаровым во время съемок «Хроники измены», Пикантности ситуации добавлял факт наличия законной жены у Манучарова. Отношения оказались скоротечными и вскоре сошли на нет.

В 2014 году Толкалина и Кончаловский снова воссоединились и прокомментировали отношения: мол, все время были вместе и не расставались. А вот в 2017 году актриса сама сообщила о разрыве с гражданским мужем, написав в соцсети соответствующее признание.

В 2019 году Толкалина стала встречаться с журналистом Джоном Уорреном, ведущим программы «Поедем, поедим!». Мужчина рассказывал о романе с актрисой в одном из интервью. Но отношения были недолговечны.

Вскоре сердце Толкалиной занял британский композитор Саймон Басс. Они встречались 4 года, общественности она представила в 2020 году избранника в соцсетях так: «Чтобы покончить со всеми слухами, разговорами, сплетнями и пересудами — мое сердце уже четыре года живет в самом центре the capital of Great Britain».

Однако союз распался, не выдержав проверку расстоянием. В том же 2020 году актриса призналась, что они с Бассом расстались. Правда, осенью 2021 года Толкалина наведалась в Лондон и сообщила, что встретилась с Саймоном. Судя по всему, сейчас пара воссоединилась. Англичанин разведен, у него есть двое взрослых детей. Композитор он достаточно знаменитый, много лет пишет музыку для звезд мировой сцены, включая Мадонну и Робби Уильямса.

Любовь Толкалина сегодня

В настоящее время Любовь Толкалина по-прежнему востребована на сцене и в кино. В 2020 году она выдала единственную дочь от Егора Кончаловского замуж. Ее избранником стал бизнесмен Никита Кузьмин.

Сама Толкалина невероятно активна в Сети. В микроблоге звезда делится переживаниями, воспоминаниями и фотографиями, среди которых регулярно появляются откровенные фото. Поклонники единогласны — фигура актрисы идеальна.

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