«Это карма»: Сергей Жорин – о депортации певицы Наргиз из России

На днях СМИ облетела новость, что певице Наргиз Закировой запретили въезд в Россию на 50 лет. Предполагается, что из-за ее высказываний в соцсетях о ситуации на Украине. Такое постановление получил адвокат певицы Бахром Исмаилов. Известно, что артистка пыталась вернуться в Москву из родного Узбекистана, но ее не пустили. Поэтому Наргиз, кстати, имеющей американское гражданство, пришлось уехать обратно.

По сообщениям некоторых изданий, певица владеет несколькими элитными квартирами в российской столице. Однако теперь она не сможет приехать домой. По словам Бахрома Исмаилова, в России у артистки очень много друзей и при необходимости они помогут ей распродать имущество.

больше по теме Наргиз Закирова появится в эфире российского телевидения 28 мая Певице на 50 лет запрещен въезд в нашу страну.

Можно ли оспорить решение ФСБ, лишившее певицу возможности жить и работать в нашей стране практически до конца ее дней? (Когда срок постановления закончится, артистке исполнится 101 год, если, конечно, ей посчастливится дожить до столь преклонного возраста). И могут ли возникнуть проблемы с продажей московской недвижимости Наргиз?

На эти вопросы Teleprogramma.pro ответил адвокат Сергей Жорин. Как оказалось, он знаком с Наргиз Закировой не понаслышке.

— Сергей Викторович, можно ли добиться отмены столь сурового решения?

— Наверное, этот момент можно как-то оспорить. Насколько я знаю, у Наргиз есть защитник, который уже комментировал эту ситуацию. Поскольку много лет я дружу и работаю с Максом Фадеевым (бывший продюсер Наргиз. – Прим. ред.), то хочу сказать, что в случае с этой артисткой, вероятно, это какая-то карма. Сколько Фадеев сделал для нее хорошего, но Наргиз в различных передачах и интервью пыталась задеть, оскорбить, опорочить его.

Я думаю, что в произошедшем с певицей есть некая справедливость. Но это я говорю не как адвокат, а как человек, который действительно переживал за Макса. Я наблюдал всю эту непотребщину из уст Наргиз после всего того, что он для нее сделал.

Поскольку я с Максимом работаю давно, я видел, как в период их совместного творчества и сотрудничества он заботился о ней, помогал, в том числе и когда у Наргиз возникли проблемы с супругом. Когда американский муж артистки приезжал в Москву и она опасалась за свою жизнь и здоровье, Максим просил меня предпринять ряд мер, чтобы обезопасить Наргиз. И подобных случаев было много.

И когда после этого я читал неэтичные высказывания о Максе Фадееве в интервью Наргиз, это, конечно, было очень неприятно. Поэтому повторюсь, что ситуация с запретом певицы на въезд в Россию на 50 лет может быть некой кармой. Я ни в коем случае не злорадствую, но все же какая-то справедливость торжествует.

— Могут ли возникнуть проблемы с продажами квартир Наргиз или же их сдачей в аренду?

— Это маловероятно.

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