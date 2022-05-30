Звезды на пикнике: плов Виталины Цымбалюк-Романовской, курочка Эвелины Бледанс, пицца Валентины Рубцовой

Правда, некоторые звезды не устраивают пикников: для этого у них есть серьезные причины.

Наступил сезон пикников, и многие торопятся в лес, к реке или на озеро, чтобы устроить пикник, посидеть с семьей и друзьями на травке, побаловать себя шашлыком, ухой или просто бутербродами: на свежем воздухе все намного вкуснее! Мы спросили знаменитостей: часто ли они ходят на пикники, что готовят на природе?

Эвелина Бледанс: «Это кайф и наслаждение!»

— Конечно, ходим! Мы даже сейчас на пикнике, — призналась Эвелина Бледанс.

— А не портит ли в этом году удовольствие от пикников плохая погода?

— Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Мы и сейчас находимся в лесу. Взяли с собой курочку, молодой чеснок, морковку, редиску, огурчики, помидорчики… Разложили все это на поляне – и объедаемся! Сема очень любит активный образ жизни, природу. И меня родители с детства приучили.

Мы с сестрой всегда ходили в походы, готовили на костре еду: варили уху или делали мясо с картошкой. Мы очень любили это, и по сей день, приезжая в Крым, мы выходим на пикники, уже взрослые, со своими детьми. И получаем от этого огромное удовольствие! Потому что еда на свежем воздухе – это совершенно другой вкус. Это кайф и наслаждение!

Мария Кожевникова: «Вкусный чай и бутерброды»

— Когда живем за городом – можем пойти в лес, там провести время, покушать. Но все это по-простому, без какой-то спецподготовки. Берем с собой какой-нибудь вкусный чай, бутерброды. Но такого, чтобы пойти в лес на целый день, с полной сумкой продуктов, — такого у нас нет.

Например, летом мы часто ездим с детьми в лес собирать ягоды – им это нравится, они соревнуются, кто больше соберет. И грибы часто собираем. И берем с собой какой-то легкий «перекус» — потому что уходим надолго, иногда на пять-шесть часов.

Валентина Рубцова: «Пицца возле моря, вот вам и пикник»

— Ой, единственный раз в моей жизни был пикник – в далеком детстве, — ответила Валентина Рубцова. — Мы выходили в лесополосу, расстилали пледик, и раскладывали вот это вот все – редиску, огурчики, картошечку вареную… А сейчас – нет. Мы живем на море, и любим комфорт и цивилизацию, едим дома, все чистенько. А на природе… Ну можем купить ребенку пиццу, сесть где-нибудь возле моря, вот вам и пикник.

Эдгард Запашный: домашние барбекю для друзей

— На пикники я ходил только в детстве. У нас была хорошая традиция: папа с большим коллективом, с семьями выезжали куда-нибудь на природу, там устраивали соревнования, зарницу… А в последние лет десять-пятнадцать – только домашние пикники, барбекю. К нам приходят гости, приходит мой друг Федор Емельяненко (российский спортсмен, боец ММА, четырёхкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам, — прим. ред.) с ребятами спортсменами, топим баню, все вместе отдыхаем.

— А почему, как вы думаете, исчезла в вашей семье прекрасная традиция, которую вы помните с детства – выезжать на природу большой компанией, с семьями?

— Да просто загружены мы очень с братом. Много общественной работы на себя взвалили. Общественный совет при Министерстве культуры, Совет при президенте по культуре и искусству, и сейчас еще я вошел в состав общественного совета при Министерстве обороны… Вот сейчас шесть часов вечера, а я все еще в цирке, и часа два-три пробуду здесь еще точно.

Виталина Цымбалюк-Романовская: «Плов Фест» на берегу Москва-реки

— Около года назад я познакомилась с удивительными людьми — теперь моими самыми близкими друзьями, которые живут в легендарном месте — на Николиной горе (это 22-й километр Рублево-Успенского шоссе). С 1920-х годов Николина гора является дачным центром работников науки и искусства, и их потомки эти традиции тщательно берегут.

Так вот, мое знакомство с ними началось именно после приглашения на традиционный ежегодный пикник — «Плов Фест», который традиционно проводят на берегу Москва-реки в пансионате «Лесные дали», а заканчивают в легендарном баре «Пумба». Традиционно же там готовят восхитительный плов и слушают «живую» музыку. Это мероприятие не зависит от погоды — традиции превыше всего.

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