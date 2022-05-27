Звезды на даче: «родовая фасоль» Оксаны Сташенко и помидоры «из фильма ужасов» Розы Сябитовой

Сейчас разгар дачного сезона. Журналисты Teleprogramma.pro попросили знаменитостей поделиться своими садово-огородными секретами, рассказать, что они выращивают на своих участках.

Роза Сябитова: черные тюльпаны и помидоры, «как в фильме ужасов»

— Я занимаюсь садом и огородом методом проб и ошибок. Из того, что у меня получается, могу назвать тюльпаны. Из Амстердама я привезла черные тюльпаны, они хорошо принялись. Еще у меня гладиолусы растут. В прошлом году пыталась развести пионы — не получилось. В этом году все сделала правильно, и они хорошо растут, красивая клумба.

Очень люблю анютины глазки, петунью. Вообще, я считаю, что слишком много цветов не нужно. Каждый из посаженных цветков становится для меня чуть ли не ребенком, и я, как гиперответственный человек, начинаю с ним «заморачиваться». Очень всегда переживаю, если что-то из посадок гибнет из-за отсутствия опыта и знаний. Поэтому выбрала для себя несколько сортов, и ими ограничилась.

Когда началась пандемия, я, как и многие, поддалась панике и начала сажать овощи — вдруг будет нечего есть? Но прижились у меня только помидоры. Поставила большую теплицу… Поначалу помидоры у меня разрослись, как лианы, на три метра в высоту, будто в фильме ужасов. Потом узнала, что неправильно их обрезала. Клубнику у меня вытоптали собаки, я ее собрала и выбросила возле забора, а она и там прижилась. В общем, я ничего и не трогаю: что вырастет – то вырастет, — рассказала нам Роза Сябитова.

Наталья Сенчукова: «Я разговариваю с цветами»

— Сезон грядок — это не про нас. У нас — цветочки. Сажать их еще рано, потому что холодно по ночам. Многолетние уже потихоньку вылезают из земли. В конце мая, думаю, начнется сезон высадки цветов. Правда, сама я этим не занимаюсь — у нас садовница. Я могу только иногда полить. И разговариваю с цветами. Флоксы — мои любимые цветы, обожаю их запах. Но они начинают расти с середины июня. А так у нас и вишня вон уже цветет, скоро яблоня начнет цвести… А для грядок я еще не созрела. Может быть, когда-нибудь…

Оксана Сташенко: «родовая фасоль», ландыши и краснокнижный бадан

— Сейчас я вам расскажу про нашу родовую фасоль. Когда-то давно моя мама и брат, переезжая со своей родины в город Куйбышев (сейчас — Самара), взяли с собой фасоль. И стали ее там выращивать, каждую осень собирали урожай. И в прошлом году мне сестричка привезла немножко фасоли оттуда — в кулачке уместится, штук 40-50 фасолинок. Я посадила, и уже собрала первый урожай, называю ее «родовая фасоль».

А еще моя подруга Вера Соколова, режиссер и продюсер, подарила мне прошлой зимой тыкву со своей дачи. Я оставила семена и тоже посадила. Ну и, конечно, всегда у меня растет зелень — петрушка, укроп, лучок, кинза. Как раз сегодня у меня день традиционных весенних посадок.

Я прошлась по участку, увидела, что хорошо разрослись ландыши, которые мне подарила актриса Марина Яковлева. Еще Марина подарила мне бадан — это краснокнижное растение с берега Байкала, а из Ангарска Иркутской области привезла колокольчики.

Все это у меня принялось, все растет и цветет, и я этому очень рада! Сегодня у меня была настоящая зарядка — мой зеленый «спортзал» наградил меня здоровьем и прекрасным настроением. Все растет — значит, жизнь продолжается!

Елена Проклова: «Садовые работы украшают жизнь»

— Я открыла дачный сезон еще два с половиной месяца назад в своем саду в Сочи. Там цвели нарциссы, глициния, а еще у меня большая коллекция ирисов. Я занималась в основном цветами, все эти месяцы наслаждалась прекрасными ароматами.

Я считаю, что садовые работы очень украшают жизнь, помогают растворяться в красоте и совершенстве природы. Кроме цветов, я посадила огурчики, на них уже появились первые завязи. Сейчас я нахожусь в Москве, у меня спектакли, а когда снова поеду в Сочи — меня там уже ждет рассада помидоров, кабачков, я приеду и все это посажу.

Анита Цой: «Опыляла баклажаны кисточкой»

— Не буду скрывать, я — фанат своего огорода. Я — фанат натуральных продуктов питания. Я — фанат здоровья. Нет ничего прекраснее, чем свой урожай! В этом году надеюсь традиционно на хороший урожай огурцов, помидоров, перцев, кабачков и патиссонов — они в теплицах.

А вот свекла, морковь и редис пока не радуют. Очень холодная погода, поэтому они пока «задержались». Неплохие ожидаю показатели у лука и зелени. Жду хороший урожай смородины — и красной, и черной. Были небольшие проблемы с баклажанами. Очень мало пчелок залетало в теплицу, чтобы их опылить. Пришлось это делать самостоятельно с помощью кисточки. Вроде завязались.

— А какие фрукты и ягоды растут на вашем участке?

— Проще сказать, что у меня не растет (смеется). Все плодово-ягодные культуры, которые вызревают в нашей полосе, у меня в саду есть. Это и несколько сортов яблонь, клубника, малина, крыжовник, смородина всех цветов, черноплодная рябина, вишня, сливы и терн. Особое место занимает облепиха, из нее я делаю свое фирменное варенье «Солнышко» — настоящий кладезь витаминов зимой для моей семьи и друзей. Всем обязательно даю такую волшебную баночку в период простуды. Из калины делаю отличную настойку, а из шиповника делаю отвар.

— Как справляетесь в этом году, когда такая холодная весна?

— Я садовод-огородник с многолетним стажем, и очень давно поняла, что в наших широтах рассчитывать на погоду в таком важном деле, как урожай не стоит. Семья большая, друзей еще больше — все ждут мои заготовки, подвести их никак нельзя. Поэтому у меня построены большие стационарные теплицы, которые по размерам напоминают оранжереи.

В этом году построила две дополнительные теплицы! Это точная гарантия, что урожай будет хорошим. Конечно, что-то растет и в открытом грунте. Кстати, открытые грядки у меня особенные: они высокие. На таких грядах овощи быстрее созревают, а перекопка и прополка заменяются рыхлением почвы.

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