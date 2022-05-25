Мечтал быть юристом, а стал артистом: как Марат Башаров попал в мир кино и телевидения и крутил романы

В этом году актеру исполнится 48 лет.

Когда-то Марат Башаров планировал стать юристом, но любовь к театру оказалась сильнее. Сегодня он успешный актер, телеведущий и даже фигурист-любитель. За плечами актера — десятки ролей в кино и сериалах и два официальных брака. Как складывалась жизнь и карьера артиста — в материале Teleprogramma.pro.

Марат Башаров: детство и начало карьеры

Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. Его мама работала поваром. С отцом актер познакомился только спустя много лет во время съемок программы «Секрет на миллион».

Воспитывал будущую заезду отчим, который работал сантехником. В детстве у Марата была фамилию Юнисов. По национальности он татарин, проповедует ислам.

Бунтарский нрав был у Башарова с детства. В школе он учился средне, часто хулиганил и даже не мог наладить контакт с противоположным полом.

После окончания школы Марат Башаров планировал поступать на юридический факультет МГУ, но неожиданно, в 1991 году, прошел пробы на роль герцога Сэссила в спектакль «Кентервильское привидение» в театре «Современник». Туда будущей звезде посоветовал пойти брат, который увлекался театром и литературной критикой.

После спектакля мир театра настолько увлек Башарова, что через год после обучения на юрфаке, он отправился в Высшее училище имени М.С.Щепкина.

Марат Башаров: театр, кино, сериалы

Во время студенчества вкусы Марата Бащарова несколько изменились и он стал грезить миром кино. Все случилось после эпизодической роли в картине «Утомленные солнцем», где Башаров исполнил роль танкиста. После окончания училища Никита Михалков пригласил молодого актера в свой новый фильм «Сибирский цирюльник».

Дебют прошел на ура, работу Башарова положительно охарактеризовали кинокритики, а роль принесла будущей звезде первую популярность. Работу на съемочной площадке он старался совмещать с театром. Во время съемок «Ворошиловского стрелка» Марат выходил на сцену в постановке Олега Меньшикова «Горе от ума».

После этого Марат Башаров принял предложение Павла Лунгина и сыграл шахтера Мишку Крапивина в фильме «Свадьба». На Каннском фестивале картина получила награду в номинации «За актерский ансамбль».

Первую роль в сериале Башаров получил в 1999 году. В «Идеальной паре» он сыграл эпизодическую роль, а в нашумевшем сериале «Граница. Таежный роман», который вышел на экраны в 2000-м, Марат перевоплотился в лейтенанта Ивана Столбова.

После Башарову стали чаще доверять роли офицеров. Так, он сыграл опера Сашу Каплевича в «Ледниковом периоде», капитана-лейтенанта Петра Орлова в фильме «72 метра».

Марат Башаров – большой поклонник творчества Бориса Акунина. Поэтому в «Турецком гамбите», который снимал Джаник Файзиев, постарался максимально эффектно сыграть роль офицера Мити Гриднева. Картина была представлена зрителям в 2005 году и получила высокую оценку зрителей и критиков.

Одну из главных ролей в своей фильмографии Башаров сыграл в 2010 году в четырехсерийной мелодраме «Назад в СССР». По сюжету герой Марата — уставший от успешной современной жизни бизнесмен, который соглашается на удивительное приключение и просыпается в 1975 году.

В том же году Марат Башаров отметился в Болливуде. Российские кинематографисты решили снимать сериал «Индус», в котором актеру досталась главная роль – хирурга Антона Пономарева, выжившего в авиакатастрофе. Позже Башаров признался, что каждый съемочный день начинался с рюмки коньяка. Такой метод артисты придумали для того, чтобы не подхватить никакую инфекцию.

В 2015 году зрителям был представлен фильм «Батальонъ», где артист перевоплотился в главу временного правительства 1917 года Александра Керенского.

В начальника ОВД по прозвищу Титаник Марат Башаров перевоплотился в 2020 году в мистическом детективе «Гадалка». Правда, второй сезон сериала был снят с эфира Первого канала после выхода седьмой серии.

Марат Башаров: проекты, шоу, доход

Первым телевизионным проектом для Марата Башарова стали «Звезды на льду», где его напарницей была олимпийская чемпионка Татьяна Навка. По итогам шоу пара заняла первое место. А после актер попробовал себя в роли телеведущего. В «Ледниковом периоде» первого и второго сезонов он был соведущим сначала Ирины Слуцкой, а потом Анастасии Заворотнюк.

В 2009-м Марат Башаров стал ведущим восьмого сезона и последующих сезонов шоу «Битва экстрасенсов».

Что касается дохода Башарова, то рекламные проекты и выступления на корпоративах приносят ему от 600 тысяч до миллиона рублей за контракт. В театре артист зарабатывает более 500 тысяч за одно выступление. Столько же стоит выпуск «Битвы экстрасенсов».

Съемочный день в сериалах у актера составляет около 300 тысяч рублей, а главная роль в полнометражных фильмах – до 10 млн рублей.

больше по теме Марат Башаров принял участие в генеральном прогоне балета «Конек-Горбунок» На сцене перед зрителями его можно будет увидеть уже 12 мая.

Марат Башаров: личная жизнь

Талант, эффектная внешность (рост актера 184 см, а вес 84 кг), природный магнетизм – благодаря такому «набору» личная жизнь Марата Башарова всегда била ключом. Так, в 2000 году пресса заговорила о бурном, но скоротечном романе Башарова с актрисой Ольгой Будиной.

Первый брак для Башарова стал фактическим. Хотя актер утверждал, то заключил его по канонам ислама. Его избарнрицей стала Елизавета Круцко, агент актера Андрея Краско. Избранница приняла ислам, стала Лейлой и в сентябре 2004 года родила звезде дочь Амели.

Спустя пять лет они пара решила расстаться. Причиной стал роман с Татьяной Навкой, который разгорелся во время съемок «Ледникового периода».

После Марат Башаров стал встречаться с Екатериной Архаровой – племянницей актера Эммануила Виторгана. В 2014-м они сыграли свадьбу, а уже через полгода в семье разразился скандал. Архарова с синяками и сломанным носом оказалась на больничной койке. Ситуацию долго муссировали все ток-шоу и СМИ, в результате в 2015 году пара подала на развод.

После развода Башаров грустил недолго. В соцсетях он познакомился с Елизаветой Шевырковой, которая представлялась его поклонницей. Причем, инициатива исходила от Лизы. Спустя время влюбленные стали жить вместе, а осенью 2016-го у пары родился сын Марсель. Спустя год пара зарегистрировала свои отношения в ЗАГСе.

В канун нового 2018-го года Елизавета сообщила об избиении и сломанном носе, а уже в марте 2019-го их брак был расторгнут. Актер попросил экс-жену сменить фамилию, при этом оставил ей и сыну квартиру.

Марат Башаров: последние новости

В многосерийной детективной мелодраме «Тайна Лилит», премьера которой состоялась осенью прошлого года на телеканале «Россия-1», Марат Башаров сыграл одну из главных ролей.

Начало этого года у актера выдалось не очень приятным. В феврале он расстался с театром «Школа современной пьесы».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.