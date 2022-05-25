Халит Эргенч объяснил, что для султана Сулеймана означала казнь Ибрагима паши

По истории султан Сулейман приказал казнить своего Великого визиря Ибрагима пашу. Многие современники обвиняли в этом хасеки Хюррем султан, считая, что именно она своими интригами довела самого близкого соратника повелителя до крайней черты. Другие уверены, что всему виной гордыня и непомерная жажда власти, с которой Ибрагим паша не смог совладать.
Говоря о том, каким человеком был султан Сулейман, сыгравший роль падишаха Османской империи Халит Эргенч, хотя и вскользь, но дал разгадку на вопрос, что для повелителя значила казнь Ибрагима паши. Актер упомянул, что султан очень тяжело привязывался к людям. Разделить его власть, по сути, пришлось сыну простого рыбака, ставшего мусульманином, — Ибрагиму и дочери священника Роксолане, попавшей в гарем османского правителя. Поэтому, когда султан отдал приказ казнить Великого визиря, ему, можно сказать, пришлось переступить через собственные принципы, забыть о привязанностях и муках совести.
«Сулейман — человек, который с трудом доверяет другим, с трудом обретает привязанности. Как человеку ему было сложно отказаться от самых верных людей в интересах государства. Тем более зная, что с этого пути возврата нет.
Со временем он все больше обращается к религии, запрещает музыку во дворце, приказывает убрать серебряную и золотую посуду, пользуется фарфоровой. Если раньше он был падишахом, очень любящим роскошь, наряды и драгоценности, то после 46 лет стал практически аскетом, выбрав простую жизнь», — уточнил Халит Эргенч.
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