Халит Эргенч объяснил, что для султана Сулеймана означала казнь Ибрагима паши

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» дал понять, что для его персонажа это был один из сложных моментов.

По истории султан Сулейман приказал казнить своего Великого визиря Ибрагима пашу. Многие современники обвиняли в этом хасеки Хюррем султан, считая, что именно она своими интригами довела самого близкого соратника повелителя до крайней черты. Другие уверены, что всему виной гордыня и непомерная жажда власти, с которой Ибрагим паша не смог совладать.

Говоря о том, каким человеком был султан Сулейман, сыгравший роль падишаха Османской империи Халит Эргенч, хотя и вскользь, но дал разгадку на вопрос, что для повелителя значила казнь Ибрагима паши. Актер упомянул, что султан очень тяжело привязывался к людям. Разделить его власть, по сути, пришлось сыну простого рыбака, ставшего мусульманином, — Ибрагиму и дочери священника Роксолане, попавшей в гарем османского правителя. Поэтому, когда султан отдал приказ казнить Великого визиря, ему, можно сказать, пришлось переступить через собственные принципы, забыть о привязанностях и муках совести.

«Сулейман — человек, который с трудом доверяет другим, с трудом обретает привязанности. Как человеку ему было сложно отказаться от самых верных людей в интересах государства. Тем более зная, что с этого пути возврата нет. Со временем он все больше обращается к религии, запрещает музыку во дворце, приказывает убрать серебряную и золотую посуду, пользуется фарфоровой. Если раньше он был падишахом, очень любящим роскошь, наряды и драгоценности, то после 46 лет стал практически аскетом, выбрав простую жизнь», — уточнил Халит Эргенч.

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