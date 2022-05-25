Ольга Серябкина: как попала в Serebro, был ли у нее роман с Максом Фадеевым и от кого родила первенца

Певица Ольга Серябкина сделала блестящую карьеру в группе Serebro, а затем сольно. Сейчас девушка выступает сольно и успешно совмещает сцену и материнство.

Ольга Серябкина: детство, танцы, образование

Ольга Юрьевна Серябкина родилась 12 апреля 1985 года в Москве в семье папы-военного и мамы-инженера. В шестилетнем возрасте родители отвели девочку в музыкальную школу и на бальные танцы. Маленькая Оля старалась везде, и у нее отлично получалось совмещать творчество с учебой в школе.

Успех в бальных танцах пришел в 12 лет. Девушка выполнила норматив кандидата в мастера спорта, за ее плечами были неоднократные победы на международных соревнованиях.

В школе искусств Серябкина освоила эстрадное пение. А получать профессию отправилась на факультет иностранных языков в Институт международного права и экономики. Однако, не собиралась работать по специальности – за «серьезной» профессией она пошла ради родителей.

Ольга Серябкина: начало карьеры

Первые шаги в шоу-бизнесе Серябкина начала делать в подтанцовке. Началось все с занятий RnB-танцами, которые ей очень понравились. Затем попала на кастинг в съемки клипа Димы Билана «Мулатка» и сыграла там девушку за бар-стойкой.

В 2004 году на танцевальном фестивале Серябкина познакомилась с танцором Ильшатом Шабаевым, который помог ей попасть на подтанцовку к Ираклию Пирцхалаве. И эта дорожка привела ее к продюсеру Максу Фадееву, с которым она познакомилась на одной из репетиций. Она показала ему свои стихи, которые давно писала, а он поведал, что хотел бы основать девичью группу и как раз подыскивает кандидатуры. Серябкина отправилась на прослушивание и попала в состав.

Ольга Серябкина: Serebro

В группу Serebro вместе с Ольгой Серябкиной вошли участница «Фабрики звезд-2» Елена Темникова и Мария Лизоркина, в этом составе они просуществовали до 2009 года. В 2006 году они заявили о себе, а в 2007 году уже отправились на «Евровидение» с песней «Song №1», где заняли третье место.

Столь успешный старт группы сделал ее популярной не только в России, но и в целом ряде европейских стран. Дебютный сингл «Song №1» возглавил российский радиочарт и вошел в официальные чарты Швеции, Дании, Швейцарии, Латвии и Великобритании. В июне 2007 была выпущена русская версия песни — «Песня № 1».

Серябкина стала писать для группы песни, хитов накопилось немало. В 2009 году группа выпустила свой первый альбом ОпиумRoz, куда вошли и сольные песни Серябкиной. Следующим в 2011 году стал англоязычный альбом MamaLover. Третьим выпущенным при участии Серябкиной стал студийник «Сила трех» в 2013 году.

Со временем подруги Темникова и Серябкина стали злейшими врагами. Лена считалась неофициальным лидером коллектива и не воспринимала стеснительную Ольгу как конкурентку. Однако именно на Серябкину сменил фокус внимания сам Фадеев. И тогда Темникова покинула коллектив в 2014 году. Серябкина стала в нем лидером. И параллельно начала развивать сольный проект.

В 2018 году Серябкина объявила, что покидает группу, в которой она проработала 13 лет. Но сотрудничать с Фадеевым и его продюсерским центром не прекращает. С момента объявления коллектив выпустил синглы «На лицо» (совместно с группой «Хлеб») и «Пятница», а также записанный совместно с продюсером трио Максимом Фадеевым прощальный кавер на песню «Притяженья больше нет» группы «ВИА Гра» и Валерия Меладзе. Вместо очередной замены участницы, Фадеев объявил о полной смене состава.

Ольга Серябкина: сольная карьера

Работать сольно Серябкина начала в параллель с группой. В 2014 году она под псевдонимом Holy Molly записала сингл Kill Me All Night Long в дуэте с DJ M.E.G. В стиле поп-хип-хоп она продолжила работать над новым материалом и в 2015 году представила песни «Holy Molly», «For Ma Ma».

В следующем году вышел первый русскоязычный сингл Серябкиной — «Я просто люблю тебя», затем англоязычный Style, клип на который срежиссировал Макс Фадеев. До 2020 года певица выступала под псевдонимом Molly.

В 2017 году вышел дуэтный сингл Molly с Егором Кридом «Если ты меня не любишь», а следом – сольный английский Fire, записывать который ей помогал Макс Фадеев. В том же году она представила фит с рэпером Big Russian Boss «Мне нравится» и сольный сингл «Пьяная».

В 2019 году Molly представила дебютный сольный альбом «Косатка в небе», который, по ее признанию, получился очень личным, а косатка – это она сама. В конце года звезда прекратила сотрудничество с Максом Фадеевым и его продюсерским центром MALFA.

В 2020 году Серябкина объявила, что отказывается от творческого псевдонима Molly и продолжает карьеру под своим именем. И представила новую песню «Что же ты наделала». В мае свет увидел мини-альбом Серябкиной «Причины», который насчитывает четыре композиции. В 2022 году вышел состоящий из десяти песен альбом «Синий цвет твоей любви».

Ольга Серябкина: другие проекты

Певица в 2015 году снялась в фильме «Самый лучший день», где сыграла одну из главных ролей — поп-звезду Алину Шепот. В фильме она исполнила ряд песен.

В 2017 году Серябкина выпустила сборник своей лирики «Тысяча «М», куда вошли 54 стихотворения собственного сочинения, а также истории из жизни, рассказы о себе и близких людях, фотографии из личного архива.

В 2019 году Серябкина стала участницей провокационного шоу Comment Out. Оппонентом стал Данила Поперечный. Им пришлось пройти немало шокирующих испытаний.

Ольга Серябкина: личная жизнь

О личной жизни Ольги Серябкиной ходило немало слухов. Во времена группы Serebro поговаривали о ее нетрадиционных отношениях в Леной Темниковой. Девушки подогревали сплетни поцелуями на публике и теплыми объятиями.

Сама Серябкина подчеркивала, что является бисексуальной, намекала на романы с девушками, всячески выступала за ЛГБТ-движение. Однако, избежать разговоров о связи с противоположным полом ей не удалось.

В 2017 году в период сотрудничества с Егором Кридом певицу заподозрили в романе с ним. Но девушка прокомментировала слухи, обозначив, что романа между ними нет никакого. Поговаривали и о романе Серябкиной с Олегом Майами. Но разговоры быстро поутихли.

В 2019 году экс-подруга Серябкиной и коллега по группе Елена Темникова на YouTube-шоу «А поговорить?» поведала Ирине Шихман, что у Серябкиной с Максимом Фадеевым был роман. Именно это обстоятельство и раскололо дружбу между исполнительницами. Сами влюбленные всячески скрывали свою связь от окружающих, из-за чего Темниковой было не по себе. Сама Серябкина никак не прокомментировала откровения.

В 2018 году Серябкина намекнула, что несвободна, но имя суженого раскрывать не спешила. А в 2020 году сразу после новогодних праздников вышла замуж, сделав свадьбу тайной.

О ней узнали только осенью, и девушка не спешила афишировать свою личную жизнь. но все же пресса прознала, что ее муж – экс-сотрудник лейбла MALFA и концертный директор Ольги Георгий Начкебия. А в ноябре 2021 года Ольга впервые стала мамой. Она родила мужу сына по имени Лука.

Ольга Серябкина: внешность, пластика, откровенные фото

У Ольги Серябкиной после ухода из бальных танцев начались проблемы с весом. При росте 158 см она поправлялась до 68 кг. Появились комплексы, карьера в шоу-бизнесе была под вопросом. И она села на диету, позволившую ей за три месяца скинуть 15 кг. Суть ее в том, что главным приемом пищи в день должен стать завтрак. Напитки – лишь зеленый чай, негазированная вода и отсутствие кофе. Полный отказ от сахара, а из сладкого можно только черный шоколад и пастилу. Последний прием пищи до 18 ч.

Серябкина старалась уменьшить порции и питаться дробно. В дополнение к диете певица отправилась в спортзал и бассейн, не потребляла спиртное и не курила.

Относительно пластики поклонникам приходится лишь догадываться. Пышный бюст у девушки свой от природы, а вот над губами, считают в Интернете, она явно поработала. Как и визуально избавилась от морщин при помощи инъекций ботулотоксина.

Регулярно красавица балует своих поклонников горячими снимками. В 2016 году певица снялась в откровенной фотосессии для майского номера журнала Maxim.

Ольга Серябкина сегодня

В настоящее время Ольга Серябкина посвятила себя воспитанию сына. Но и о карьере не забывает, а продолжает работать над новым материалом, а также регулярно ездит на гастроли.

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