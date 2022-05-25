Почему отец Кристины Орбакайте развелся с Аллой Пугачевой, и как он живет сейчас

Алла Пугачева вышла замуж за Миколаса Орбакаса, когда ей было 20 лет. Они прожили четыре года, брак распался, но осталась дочь – Кристина Орбакайте, ставшая знаменитой певицей и актрисой. В день рождения Кристины, 25 мая, расскажем, что произошло с ее отцом.

Несерьезный молодой отец

Миколасу Орбакасу было 26 лет, когда родилась Кристина. Позднее он рассказывал, что считает себя виноватым в разводе: в то время он учился на третьем курсе циркового училища, и его гораздо больше тянуло к друзьям, в веселые компании, чем домой, к жене и маленькой дочке. Хотелось жить, как «свободный человек»: рестораны, гулянки, поездки…

Молодая мама, естественно, высказывала ему свое недовольство. Миколас обещал исправиться, но вскоре все повторялось. И однажды терпение Аллы лопнуло. Она к тому времени была уже довольно успешной, работала в «Москонцерте». Да и Орбакас часто ездил на гастроли. Супруги все больше отдалялись друг от друга. И однажды решили разойтись.

Развод и размен

Они разменяли свою «двушку», Миколас безропотно переехал в коммуналку, Алле с Кристиной досталась однокомнатная квартира. Хоть и расстались они без скандалов и претензий, все же первое время не общались. Но через короткое время между ними установились ровные, почти дружеские отношения. Миколас часто виделся с маленькой дочкой, забирал Кристину из детского сада, гулял с ней…

Идеальная жена

А через 10 лет после развода Орбакас женился во второй раз. Это был «служебный роман»: он играл на новогодних утренниках Деда Мороза, а Марина исполняла роль Снегурочки. Совместные репетиции, выступления, гастроли… Они и сами не заметили, как влюбились друг в друга. Через год после свадьбы Марина родила сына, ему дали красивое имя – Фабиан.

Орбакас был счастлив: Марина полностью соответствовала его представлениям об идеальной жене. Она с удовольствием занималась домом и сыном, ждала мужа с гастролей, вкусно готовила… Они еще долго работали вместе в Московской детской филармонии – играли Деда Мороза и Снегурочку.

Бывший муж Примадонны признавался: чем дальше, тем более близкими становятся он и Кристина. В характере дочери явственно проступают истинно прибалтийские черточки: сдержанность, рассудительность. И с младшим братом Фабианом она подружилась.

«Для нас, стариков, работы нет»

Сейчас и 77-летний Миколас, и его жена Марина давно уже на пенсии, живут то в Вильнюсе, то в Москве. Как рассказывал «Дед Мороз» «Экспресс-газете»: «В последние годы мы проводим в Литве много времени. Это же моя родина. От родителей мне остался в Паланге старенький домик у моря. И после Нового года, как только спадают холода, мы садимся в машину и выезжаем сюда.

А чего нам в Москве делать? Мы с женой уже на пенсии. Только на Новый год еще немножко «дедморозим». В остальное время для нас, стариков, работы уже нет. Везде молодежь заняла позиции. А здесь, в Паланге, нам есть что делать. Надо вскопать землю, посадить цветочки перед домом».

Помощь дочки – не лишняя

С Кристиной Миколас и сегодня часто общается. Артистка всегда помогает отцу, зная, что у него скромная пенсия – около 20 тысяч рублей. Орбакас признается: ему не хватает общения с внуками, которых он очень любит, особенно младшую, Клаву. Зато, когда они встречаются, радости обоих нет предела! Сын Фабиан пока не подарил родителям наследников.

И артистом не стал: работает в логистической фирме. В 2021 году Миколас Орбакас был почетным гостем на праздновании юбилея Кристины: ей исполнилось 50. Похоже, и с Аллой Борисовной он сохранил теплые отношения: они часто общаются по телефону, поздравляют друг друга с праздниками, Миколас нередко приезжает на день рождения Примадонны.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.