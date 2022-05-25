Кто из сбежавших звезд хочет снова вернуться в Россию

На днях в Тель-Авиве прошел Форум свободной культуры, участниками которого стали артисты, уехавшие из России. Так, мероприятие посетили Алла Пугачева и Максим Галкин, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Вениамин Смехов, Дмитрий Крымов и многие другие звезды. Один из обсуждаемых вопросов касался будущего российской культуры.

Журналисты «Известий» поинтересовались у участников события, планируют ли они возвращаться на Родину. Андрей Макаревич ответил представителям СМИ, что вернется обратно, когда Россия станет нормальной. Галерист Марат Гельман принялся рассуждать о свободном человеке. А Максим Галкин же предпочел сохранить молчание.

больше по теме Лев Лещенко рассказал, вернется ли Алла Пугачева в Россию Также о миграции Примадонны и Максима Галкина высказались Стас Садальский и Данко.

Меж тем в кулуарах все чаще звучат разговоры, что нашим звездам приходится за границей несладко. Teleprogramma.pro предположила, кто же из них теоретически может вернуться назад или уже делает первые шаги к возвращению «блудного сына и дочери», даже если и не объявляет об этом во всеуслышание.

Чулпан Хаматова

Например, актриса Чулпан Хаматова, живущая теперь в Латвии, призналась, что ее накоплений хватит на три-четыре месяца. А что делать дальше, пока непонятно.

«Все очень дорого, а денег минимум… В части карьеры полный ноль», — рассказал анонимный источник, экс-коллега Хаматовой из «Театра наций» изданию «Царьград».

По слухам, положение Чулпан осложняется еще и тем, что она постоянно должна принимать участие в антироссийских митингах, каждый раз подтверждая ранее высказанную жесткую позицию.

Ингеборга Дапкунайте

Щемящая тоска чувствовалась и в словах актрисы Ингеборги Дапкунайте, когда недавно она вышла на связь с поклонниками в YouTube-шоу «Радио Долин». Напомним, после начала военной операции на Украине она уехала в Бельгию. По словам артистки, ей было сложно принимать необходимость держать язык за зубами из-за сложившейся политической ситуации. Поэтому решение об отъезде из России стало неизбежным.

«Сложности и проблемы затронули каждого, но многие молчат. Все видят, как меняется мир», — сказала Ингеборга Дапкунайте.

Также актриса призналась, что ей было невероятно жалко покинуть большую часть своей жизни и дорогих людей в России. Но она верит, что однажды все уладится. А на вопрос, где актриса думает провести остаток жизни, Ингеборга Дапкунайте ответила, что пока ей рано задумываться об этом.

«Мне все равно, где меня похоронят. Хоть в мусор выбросьте, какая разница», — сказала актриса.

Впрочем, говорить, что Ингеборга совсем не появляется в родных местах, было бы неправильно.

Как сообщает Telegram-канал «Антиглянец», недавно актрису видели в одном из салонов красоты в центре Москвы. По данным канала «НеМалахов», она приехала на международный фестиваль искусств «Вдохновение», куратором и художественным руководителем которого является. Как пишут СМИ, на организацию этого светского события ежегодно тратятся десятки миллионов рублей. Сам фестиваль пройдет с 22 июля по 1 августа, но подготовка к нему начинается уже в мае.

Алла Пугачева и Максим Галкин

О возвращении домой подумывает и Алла Пугачева. И хотя друзья и знакомые Аллы Борисовны уверяют, что она поехала в Израиль подлечиться, Примадонну все чаще причисляют к звездам, уехавшим из России. Тем не менее, на вопрос журналиста, вернется ли она на Родину, артистка ответила так: «Каникулы-то заканчиваются. 1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся». Муж певицы, юморист Максим Галкин же оставил этот вопрос без ответа.

Моргенштерн*

Издание «Царьград» предполагает, что в Россию может вернуться и рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев), признанный в РФ иностранным агентом. Он, кстати, уехал в Дубай за пару месяцев до 24 февраля. И это несмотря на то, что эпатажный певец продолжает демонстрировать в соцсетях красивую жизнь на чужбине.

Все дело в том, что недавно Алишера включили в список иноагентов, и теперь музыкант, не согласный с такой формулировкой, намерен судиться с Минюстом. А если бы ему было все равно, то рэпер сидел бы тихо за границей, рассуждает издание.

Меж тем в Россию уже возвратились звезды, заявлявшие об отпусках, лечении и прочих обстоятельствах необходимости внезапной поездки за рубеж. Речь идет о ведущих Ксении Собчак и Иване Урганте, актере Эммануиле Виторгане и его жене, а также стендап-комике Даниле Поперечном.

Юморист, кстати, анонсировал свои благотворительные концерты в Риге, Варшаве и Праге, выручка от которых пойдет на помощь беженцам с Украины. Может, это хороший предлог для тех, кто хочет вернуться обратно? И не исключено, что та же Чулпан Хаматова тоже вспомнит о благотворительности, которой в России уделяла немало внимания.

*признан в России иноагентом

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