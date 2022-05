Что стало с «Божьей коровкой» и девушкой, которая хотела стать кошкой

Остаться в памяти народной певцом одной песни не так уж плохо (на Западе их с почтением называют One hit wonder). Бобби Макферрин (Don’t Worry, Be Happy), Михаил Муромов («Яблоки на снегу»), PSY (Gangnam Style), группа «Белый орел» («Как упоительны в России вечера») и многие другие артисты, прославившиеся после одной убойной композиции, до сих пор прекрасно себя чувствуют и гастролируют с козырным треком.

Главное ведь не количество, а качество. «Телепрограмма» вспомнила несколько исполнителей популярнейших в свое время песен и выяснила, что с ними стало.

«Гранитный камушек» (группа «Божья коровка»)

«В этот вечер снова ждет тебя другой», — предрекал каждой надеющейся на чудо девушке коллектив с постмодернистским названием «Божья коровка» в далеком 1995 году. Прошло 27 лет, сменилось поколение, но до сих пор это главный хит группы. И до сих пор они выступают! Главными солистами коллектива остаются Владимир Воленко (с самого начала) и Наталья Полещук-Шоколадкина (с 2000 года, сменив Инну Анзорову).

Артисты создали тандем не только на сцене, но и в жизни: они женаты вот уже более 20 лет и растят двоих детей — дочь Дашу (17 лет) и сына Владимира (13 лет). У группы есть свой канал в YouTube, в 2018 году они с юбилейным гастрольным туром объехали Белоруссию, после чего встали на небольшую паузу из-за пандемии коронавируса.

«100 дней до приказа» (группа «Неигрушки»)

Сейчас название этой группы вряд ли кто вспомнит. А песня жива. Солдатский шлягер про «ждут девчонки пацанов» в конце 90-х создали певица Анна Свиридова с мужем Тимуром. Затем пара позвала в импровизированный коллектив соседку Татьяну (фамилия не раскрывалась) — так образовалось трио со странным названием, ставшее весьма популярным: на концертах хит «100 дней до приказа» приходилось исполнять по пять-шесть раз. В настоящий момент в паблике группы 3,5 тысячи подписчиков, и Анна НеИгрушки, так теперь называет себя солистка, выкладывает там и новые песни, и кавер-версии старых — «по многочисленным просьбам», как указано. Коллектив распался.

«Когда я стану кошкой» (Мария Ржевская)

Слегка морфинистский хит про девушку, мечтающую стать кошкой в следующей жизни, выпустила Маша Ржевская — участница «Фабрики звезд-2». Тогда юную вокалистку взял на карандаш Максим Фадеев: композитор и продюсер даже написал для нее пару песен. Но в истории осталась только одна. После гастрольного тура с коллегами по телешоу Мария записала несколько песен, которые не стали хитами.

Тогда Ржевская сделала выводы, вышла замуж за главу продюсерского центра АРС Вячеслава Кормильцева, родила ему дочь и улетела в Англию. Там семья и живет. Глупости типа шоу-бизнеса Мария забросила, теперь она занимается дизайном помещений.

«Кислотный DJ» (Оксана Почепа — Акула)

Песня с текстом «кислотный диджей, кислотный мьюзик» в нулевые казалась вершиной примитива, но была дико прилипчивой и популярной. Исполняла ее Оксана Почепа (псевдоним Акула) — ростовская певица, взлетевшая на вершины хит-парадов. Песню крутили на всех дискотеках страны.

А Оксана крутила романы с популярными футболистами и наслаждалась жизнью. В 2004 году осталась жить в США после гастролей. Но Америку не открыла. Вернувшись домой, Почепа поработала на радио, а затем отправилась в политику — в 2014-м баллотировалась в Совет депутатов поселения Краснопахорское от партии КПРФ (безуспешно). Теперь Акулу можно наблюдать в шоу «Битва поколений» на «Муз-ТВ», где популярные артисты разных возрастов и школ встречаются на сцене и проводят музыкальные батлы.

«Че те надо?» («Балаган Лимитед»)

Псевдофолк-коллектив «Балаган Лимитед» с философской песней про «Ты скажи, ты скажи, че те надо, че те надо, может, дам, может, дам, че ты хошь» появился в середине 90-х. Они выступали впятером: Светлана Смирнова, Елена Селихова, Алена Моругина, Дмитрий Филин и Ульян Коваль. После тяжелого ДТП в 1999 году группа превратилась в квартет — Ульян остался жив, но сильно пострадал. Но задора это не убавило. С тех пор они набалаганили 27 (!) альбомов, а сколько дали концертов, и представить страшно.

Группа выступает до сих пор, исполняя песни на английском, украинском, грузинском, армянском, азербайджанском, латышском, болгарском и иврите. Правда, с 2018 года без Елены Селиховой. Но неизменным составом, без новичков. Продюсер «самой веселой группы России», как они себя называют, — знаменитый Сергей Харин, написавший Филиппу Киркорову «Диву», а Мурату Насырову — «Мальчик хочет в Тамбов».

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.