В деле о гибели Андрея Панина появился украинский след

Одному из самых талантливых и харизматичных русских актеров Андрею Панину 28 мая 2022 года могло бы исполниться 60 лет. Самый расцвет для артиста. Но звезда «Бригады», «Сволочей», «Боя с тенью» и других картин, гений отрицательного обаяния вдруг ушел из жизни 6 марта 2013 года. Его искалеченное тело с признаками насильственных травм нашли в собственной квартире в центре Москвы.

СК РФ проводил расследование странных обстоятельств гибели по уголовной статье «причинение смерти по неосторожности» (то есть сыщики предполагали, что Панина избили до смерти), но через год после смерти актера закрыл дело. С тех пор друзья артиста ведут собственное расследование и кропотливо собирают необычные факты в копилку, чтобы добиться возобновления следствия. В обзоре «Телепрограммы» — последние новости, связанные с семьей Андрея Владимировича и условиями его кончины.

Сны о чем-то большем

Главные сомнения близких Андрея Панина в «несчастном случае» (мол, упал с высоты собственного роста и разбился) основаны не на том, что он был близким им человеком, а опираются на массу нестыковок и необычных обстоятельств.

— То, что произошло в квартире, и то, что я там увидел [шокировало]… — признался в шоу «Новые русские сенсации» Геннадий Русин, близкий друг и директор артиста, обнаруживший его тело. — Я не криминалист, но тут не нужно им быть, чтобы проанализировать увиденное и понять, что человек не мог так талантливо себя убить. Упасть так, чтобы сломать себе нос, челюсть, брови, сбить руки, колени, тем более удариться о крышку унитаза, — это нужно было с разбегу прыгнуть, развернуться, чтобы удариться!

Геннадий подчеркивает, что обстановка в квартире сменилась: телевизор почему-то был вынесен в другую комнату, да и водку Панин никогда не пил — «это для него был ацетон», предпочитал исключительно вино, но именно пустые бутылки из-под дешевой беленькой обнаружили у тела артиста. С чего вдруг?

Несмотря на то что с момента ухода Андрея Владимировича прошло 9 лет, друг настолько переживает, что видит Панина в снах: «Он пришел и сказал, что убийц найдут и накажут».

Украинский след

Попытки докопаться до истины привели друзей погибшего артиста на Украину. Там Панин часто снимался и завел связи. Некие «добрые товарищи», как установили близкие артиста, и предложили Андрею Владимировичу вложиться в стопроцентно выгодное дело — доходный бизнес, связанный с нефтянкой. Якобы украинские мошенники развели актера на круглую сумму в полмиллиона долларов (тогда еще курс колебался вокруг отметки в 30 руб., поэтому сумма в рублевом эквиваленте составляла порядка 15 млн) и обещали легкую прибыль, но, как это бывает, пропали.

— Они говорили: «Сейчас ты вложишь туда денежки, через какое-то время мы будем по сто тысяч долларов приносить, а ты будешь курить бамбук и ничего не делать, — вспомнил разговор с покойным товарищем Геннадий Русин.

В ходе собственного расследования друг артиста вышел на частного детектива Вячеслава Демина, клиенты которого, по версии Русина, попадались на такую же удочку, как и Панин. И виной тому — не столько доверчивость, сколько одурманивающие препараты.

— Если у них не хватает времени и если надо сразу подвязать человека под себя, они могут вкинуть аконит (травянистое растение, используемое в народной медицине, есть и лекарственные средства с его содержанием), — пояснил Демин. — На какое-то время человек становится заторможенным.

А что семья?

Ближайшие родственники Андрея Панина — последняя жена Наталья Рогожкина, сыновья Александр (20 лет) и Петр (14 лет) и дочь Надежда (39 лет) — отстранились от многолетнего распутывания загадок таинственной смерти артиста. Они не заказывают экспертизы, не нанимают частных детективов, не штурмуют СК РФ с жалобами.

Старшая дочь от первого брака Надежда Французова живет под фамилией мамы. Она уехала с матерью на ПМЖ в США и прекрасно себя чувствует. В Нью-Йорке получила профессию, далекую от актерства, и продолжает жить в Америке, ведя непубличный образ жизни.

Александр решил пойти по стопам отца. Он обладает колоритной внешностью, очень похож на отца прищуром, слегка оттопыренными ушами и пронизывающим взглядом. Парня, которого и так регулярно донимают расспросами про звездного отца, уговорили пройти кастинг в авторскую картину Михаила Расходникова «Недетский дом». Утвердили! В драме он сыграл беспризорника из детского дома, руководит которым герой Ивана Охлобыстина. Отснятую в Литве в 2020-м картину планировали к выходу на большие экраны в этом году.

Младший сын Панина Петр учится в старших классах школы и пока еще не определился с будущей профессией, хотя с мамой, актрисой МХТ им. Чехова Натальей Рогожкиной, иногда посещает кинопремьеры и светские мероприятия.

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