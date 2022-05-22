Халит Эргенч объяснил, за какие слабости султана Сулеймана так полюбил зритель

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» дал понять, что именно страсть падишаха к Хюррем султан делает его образ таким понятным.

Халит Эргенч не скрывает, после того, как в Турции показали первый сезон сериала «Великолепный век» ему пришлось несладко. Оказывается, далеко не все были в восторге от того, каким в исторической ленте актер показал повелителя османской империи. Так, по-началу сериал много критиковали. По словам Халита, многие были не согласны с трактовкой образа Сулеймана Справедливого. При этом Эргенч заверил, что им с продюсерами удалось создать тот портрет, который показался наиболее полным, многогранным.

«Эта мысль помогла мне не обращать внимание на критику. А потом моего героя полюбили, поскольку одной из сильных сторон нашего Сулеймана является то, что он человек с сердцем, полным любви», — заверил Халит, дав понять, что, конечно же раньше, эти качества едва ли превозносили.

Вот только зритель полюбил султана Сулеймана за то, что тот шел наперекор устоям и традициям гарема, не стесняясь показывать свою привязанность к Хюррем султан. К тому же, для славянской фаворитки повелитель придумал особый титул — хасеки, сделав ее своей женой. Так, никах с простой рабыней был просто не допустим в гареме. Но султана Сулеймана это не остановило.

Хюррем султан имела большое влияние на повелителя. Он даже советовался с ней в вопросах, касающихся государственных дел. Едва ли в 16 веке было допустимо то, что женщина, да еще и в османской империи, могла так свободно высказывать свое мнение султану. Подкупает и то, что повелитель признавал ум и мудрость Хюррем султан.

«На мой взгляд, в мировой истории отношения султана Сулеймана и Хюррем – это одна из главных историй любви. Построив империю, существующую по его собственным законам, объявив себя правителем мира, Сулейман не побоялся продемонстрировать свои человеческие слабости, а любовь в те времена не считалась качеством, достойным повелителя. Более того – он женился на любимой женщине», — приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.

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