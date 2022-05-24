Дмитрий Дюжев: как чуть не отказался от «Бригады», стал звездой МХТ им.Чехова, но покинул театр

Дмитрий Дюжев прославился благодаря сериалу «Бригада». Но если бы не подсказка со стороны, он мог бы отказаться от заветной роли. Потому что его смутило грехопадение его героя, а человеком он был и остается верующим. Какие еще киноработы укрепили славу актера, а также как у него обстоят дела в личной жизни — читайте в нашем материале.

Дмитрий Дюжев: детство, родители, смерть сестры

Дмитрий Дюжев родился 9 июля 1978 года в Астрахани. Его отец Петр Дюжев был актером местного театра, и сын пошел по его стопам, поскольку с малых лет был погружен в эту профессию, буквально рос за кулисами и на гастролях.

Хотя изначально об актерстве не мечтал. Он хотел стать милиционером или дальнобойщиком, помышлял о мореходстве, увлекался кораблестроением. Но отец ему помог определиться, когда составил с ним серьезный разговор о будущем. Дюжев-старший в 90-е годы ушел из профессии, став предпринимателем, а потому в сыне воплотил свои мечты о сцене.

Дмитрий был старшим в семье, у него была сестра Анастасия, которая в 1998 году, в 12-летнем возрасте ушла из жизни из-за онкологии. Глава семьи не смог пережить эту потерю, начал спиваться и в 2002 году покончил собой. А через год умерла мать – не выдержало сердце. Дмитрий остался с бабушкой, которая заменила ему семью. Он на тот момент уже был студентом ГИТИСа и учился у Марка Захарова.

Дмитрий Дюжев: театр

Окончив вуз, Дюжев стал актером Московского ТЮЗа. Здесь он сыграл во множестве спектаклей, таких, как «Борис Годунов», «С ума сойти», «Бешеные деньги», «Двенадцатая ночь». Для юного зрителя актер выступал до 2006 года, перейдя служить в МХТ им.Чехова.

В МХТ им.Чехова Дюжев сыграл в спектаклях «Примадонны», Дворянское гнездо», «Свободная любовь», на сцене Московского губернского театра – «Нашла коса на камень». Здесь в 2015 году дебютировал в качестве театрального режиссера, поставив спектакль «Скамейка» по одноименной пьесе А. Гельмана. В середине 2021 года покинул труппу при худруке Сергее Женоваче, снявшем с репертуара спектакли с его участием.

В 2018 году Дюжев представил сольную программу «Евгений Онегин», с которой гастролирует по сей день.

Дмитрий Дюжев: кино

Параллельно театральной, Дюжев строил кинокарьеру. В 2000 году он снялся в фильме «24». Кино пришлось по душе зрителю, но особой популярности актеру не принесло. Как и голливудская картина Роберта Земекиса «Изгой».

Слава свалилась на него после сериала «Бригада» в 2002 году, хоть актер и сомневался, принимать ли ему предложение играть бандита. Роль Космоса принесла ему всенародную любовь и узнаваемость, а предложения от режиссеров посыпались как из рога изобилия.

Высокий рост 195 см и вес 85 кг обеспечили контраст героя Дюжева с героем Безрукова – в кадре дуэт выглядел неидеально. Однако, веселый нрав актера позволил блестяще сыграть весельчака Космоса, и эта роль стала одной из главных в карьере.

Хотя сам актер сомневался, принимать ли ему предложение. Глубоко верующий христианин, он даже испрашивал совета у духовного отца, на что тот помог ему определиться: мол, не отказываться, а показать падение героя как назидание подрастающим поколениям. И Дюжев справился.

Следующие роли не заставили себя ждать. Дюжев сыграл в таких фильмах, как «Светские хроники, «Сонька золотая ручка», «Команда, «Родина ждет», «Стилет», «Охотники за иконами», «Всадник по имени Смерть». 2005 год тоже оказался плодотворным и принес работу в лентах «Жмурки», победивших на «Кинотавре», «Счастливый», «Мечтать не вредно». А в 2006-м Дюжев появился в картинах «Мне не больно», «Остров», «Карамболь».

Каждый год в карьере Дюжева приносил по несколько интересных и разнообразных проектов – актер не стал заложником одного образа бандита. За плечами звезды – съемки в мелодраме «Свой-чужой», драме «Гамлет. ХХI век», военном боевике «Утомленные солнцем: Цитадель», комедии «Беременный».

Дюжев предпочитает отказываться от многосерийных проектов, поэтому в его фильмографии практически нет сериалов. И пробует себя в режиссерском амплуа. Он снял такие проекты, как «Братия» (2010 г.), «Моей любимой» (новелла в альманахе «Мамы», 2012 г., «Чемпионы» (2014 г). В 2018 году получил звание Заслуженного артиста России.

Дмитрий Дюжев: другие проекты

Построил блестящую карьеру, Дюжев привлек внимание создателей многих шоу и оказался желанным гостем на них. В 2008 году актер в паре с певицей Тамарой Гвердцители оказался участником второго сезона шоу «Две звезды» и, обнаружив вокальный талант, с блеском выиграл проект.

Затем были шоу «Лучше всех», «Три аккорда», «Ледниковый период», где он стал членом жюри, «Точь-в-точь», Танцы со звездами» в паре с Марией Смольниковой. Он четырежды участвовал в телеигре «Форт Боярд», а также был ведущим программ «Освободители» и «Русский взгляд».

Дмитрий Дюжев: личная жизнь

Личная жизнь Дмитрия Дюжева привлекает внимание многочисленной публики на всем протяжении его карьеры. В 2003 году у него был роман с балериной Анастасией Меськовой. Но очень быстро закончился, когда они решили жить вместе.

Два года после этого Дюжев встречался с актрисой Натальей Швец. Пара готовилась даже к свадьбе, но вместо этого они расстались. Приписывали звезде «Бригады» и роман с Жанной Фриске.

В 2006 году Дюжев познакомился с Татьяной Зайцевой на концерте певицы Мадонны, у них завязался роман, и зимой 2008 года они сыграли свадьбу, а затем повенчались. Пара счастлива вместе по сей день, за это время они дважды стали родителями – в августе 2008 года родился первенец Иван, в январе 2015-го – второй сын Дмитрий.

Дмитрий Дюжев сегодня

В начале 2022 года Дмитрий Дюжев спровоцировал слухи о разводе с женой. На премьеру фильма «Папы» актер пришел в гордом одиночестве. Как отмечают знакомые пары, Дюжева с женой не видят уже очень давно вместе. В социальных сетях они уже долго не выкладывали общие снимки. Сам актер никак не комментирует личную жизнь.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.