«Конюх проныра догадался, а Сулейман прозевал?»: ляп с султаном позволил Фирузе хатун скрыть свое происхождение и татуировку

Персидская фаворитка повелителя принадлежала к могущественной династии Сефевидов. Она никак не могла рассчитывать на статус наложницы султана Сулеймана.

На телеканале «Dомашний» с успехом идет повтор турецкого сериала «Великолепный век». Телезрители до сих пор бурно обсуждают роль Фирузе хатун. Уже ясно, что этот персонаж был выдуманным и такой фаворитки у султана Сулеймана быть не могло. Однако многие задаются вопросом, почему падишах не придал значения татуировке Фирузе хатун.

Ведь едва ли у простой девушки из христианской семьи мог быть на теле такой отличительный знак. Примечательно, что с момента появления в гареме Османского правителя персиянка выдавала себя именно за простолюдинку.

Многие зрители и вовсе назвали ляпом то, что султан Сулейман якобы не заметил у Фирузе хатун татуировку. Ведь девушка стала фавориткой повелителя после хальвета. Так, некоторые телезрители недоумевают, как продюсеры могли допустить, чтобы династия узнала о происхождении персиянки от обычного конюха Рустема-аги, в то время, как султан Сулейман пребывал в счастливом неведении, поверив сказкам Фирузе хатун.

«О боги, даже конюх проныра и тот догадался, когда увидел татуировку, а Сулейман прозевал?», «Как султан мог подумать, что у простой девушки из христианской семьи может быть такой рисунок на теле, ясно же как день, что она шпионка!», «Фирузе ловко водила повелителя за нос, покруче даже, чем сама Хюррем султан», «Никакой персиянки не существовало, ее придумали, чтобы пощекотать нервы поклонникам Хю! Ну а ляп с Сулейманом можно легко объяснить! Он просто не должен был раскрыть происхождение Фирузе. Иначе бы ее тут же казнили, и в чем тогда суть?», «Рустем-ага тот еще проныра», — пишут телезрители.

И доля истины в словах некоторых поклонников турецкого сериала «Великолепного века» все-таки есть. Посудите сами, султан Сулейман никак не мог раскрыть то, что Фирузе хатун принадлежит к могущественной династии Сефевидов. Иначе их любовная линия в сериале не нашла бы своего развития.

Появление персиянки в гареме всколыхнуло интерес поклонников к сериалу — многих восхищало то, с каким рвением Хюррем султан пыталась избавиться от соперницы. Ну а когда Фирузе хатун поднадоела зрителю, справившись со своей миссией, ее просто вывели из сериала, придумав ход с татуировкой. Якобы Рустем-ага, который занимал должность главного конюшего, разгадал секрет персиянки, поняв, что она не простая рабыня, а персидская принцесса. Разумеется, в истории такой факт маловероятен.

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