«Осознала и влюбилась без памяти»: Водянова впервые так откровенно рассказала о романе с богатым французом Арно

Наталья Водянова родила от наследника французского миллиардера Бернара Арно, президента группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) двоих сыновей — Максима и Романа. При этом Антуан Арно вовсе не спешил взять русскую манекенщицу в жены. Только когда их общие дети подросли, француз все-таки сделал возлюбленной предложение руки и сердца, которое модель сразу же приняла.

А вот, что сама Водянова говорит о союзе с Антуаном Арно. Манекенщица дала понять, что ее избранник — избалованный женским вниманием мужчина. Каково же было удивление француза, когда ему пришлось несколько месяцев уговаривать модель сходить с ним на свидание. Такого отпора Арно явно не ожидал.

«У нас была не совсем любовь с первого взгляда. Сначала я открыла для себя исключительно талантливого, многогранного, чуткого и творческого человека. Как он играет на фортепиано! Мне было интересно узнавать его. А когда я осознала, насколько он прекрасен, то влюбилась без памяти. Правда, в начале отношений у нас, как и у многих пар, был период, когда каждый тянул одеяло на себя. Антуан — избалованный женским вниманием мужчина, он привык, что женщины хотят быть рядом с ним. Я тоже хочу быть с ним рядом, но я очень независима. И для меня отношения на равных — это приоритет», — отметила Водянова.

По материалам Glamour.

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