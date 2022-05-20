Мерьем Узерли объяснила, почему султан Сулейман предпочел Хюррем, а не Махидевран

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» прожила на экране жизнь славянской рабыни, прочувствовать всю ее боль и страхи.

Мерьем Узерли сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль Хюррем султан. При этом сама актриса как-то обмолвилась, что придя на кастинг, она даже толком не знала, о чем будет проект. Несмотря на то, что Узерли плохо говорила по-турецки, продюсеры утвердили на роль именно ее.

Если судить по сериалу, то с появлением в гареме славянской рабыни Роксоланы султан Сулейман отдалился от Махидевран. И это при том, что красавица черкешенка подарила ему наследника — шехзаде Мустафу. Мерьем Узерли в одном из интервью поделилась своим мнением, объяснив, почему повелитель предпочел Хюррем султан, забыв про Махидевран.

«Многие думают, что женщине, живущей в гареме, нужно было быть просто красивой, а такие качества как ум, находчивость, проницательность, умение поддержать беседу ей были совершенно не нужны», — сетовала Мерьем, озвучивая то, говорили ее поклонники.

«Признаюсь, и я до «Великолепного века» считала жительниц гарема только томными чаровницами. Но история Хюррем доказывает обратное. Только сильная женщина могла рассчитывать на любовь повелителя», — заверила Узерли, дав понять, что именно своим волевым и стойким характером Хюррем султан отвоевала султана у своих соперниц, и в частности, у Махидевран.

Говоря о том, почему султан Сулейман был так привязан к славянской фаворитке, актриса подметила, что повелитель нашел в Хюррем султан те качества, которых не видел в других обитательницах гарема. К тому же, Роксолана безумно любила султана Сулеймана. И повелитель, как человек мудрый, понимал, что это не притворство.

«Я верю, что Сулеймана и Хюррем связывала большая любовь. Сулейман был мудрым человеком, и он бы не поверил женщине, играющей в любовь. А потом ему было интересно с Хюррем. Ведь эта женщина была как экзотическое блюдо – и соленое, и острое, и сладкое. Ему была по вкусу эта взрывоопасная смесь, и наверняка льстило, с какой хитростью, изощренностью и упорством эта женщина отстаивала свое право быть с ним», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.

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