Мерьем Узерли: как стала Хюррем султан, почему ушла из «Великолепного века» и в каких проектах успела сняться

Звезда турецкого сериала в жизнь - мать двоих детей, которая ни разу не была замужем.

Роль любимой наложницы султана Сулеймана принесла актрисе турецко-немецкого происхождения Мерьем Узерли международную славу. Красавица с рыжими волосами сегодня — одна из любимейших актрис и в России. Как сложилась карьера звезды и чем занята Узерли сейчас — в нашем материале.

Мерьем Узерли: детство, национальность

Родилась Мерьем Сахра Узерли 12 августа 1983 года в Гамбурге (Германия). По национальности она наполовину немка по матери и наполовину турчанка по отцу. У нее есть два старших единоутробных брата Денни и Кристофер от первого брака матери и старшая родная сестра Джанан.

В пять лет Мерьем впервые оказалась на сцене, сыграв в театре друга своего отца. Затем начала изучать театральное искусство в школе и смогла с головой окунуться в театральную жизнь, регулярно практикуясь на сцене школьного театра. Так она и определилась с профессией.

Окончив школу, Мерьем поступила в театральную школу Гамбурга, считающуюся лучшей, и преодолела огромный конкурс, став студенткой заведения.

Мерьем Узерли: карьера

Получив диплом актрисы, Мерьем Узерли шесть лет трудилась на подмостках театра Гамбурга. Затем переехала в Берлин и покорила местную сцену. А также начала сниматься в кино.

Дебютировала в кино Узерли с небольшой ролью в картине «Втроем» (2008 г.), затем снялась в сериале «Инга Линдстрем» в том же году. Довольно насыщенным съемками и богатым на разные проекты у Узерли оказался 2010 год – тогда актриса снялась в десятке разных проектов.

Успешной для актрисы стала работа в фильме «Путешествие без возврата», за которую ее наградили спецпризом на Международном кинофестивале «Золотой апельсин». После этого она стала знаменитой и была открыта к разным предложениям. И когда подруга поведала ей о большом проекте в Турции, то очень быстро приняла решение пробоваться на главную роль.

«У меня есть подруга, с которой мы вместе работали в гамбургском театре. Она и рассказала авторам сериала обо мне. Меня спросили, не хочу ли я прийти на пробы. Я пришла, хотя и плохо понимала, что это за проект. Я не особо надеялась на что-то, потому что сколько я ни порывалась работать в Турции, мне говорили: «У тебя турецкое имя, но ты не похожа на турчанку. Да еще и турецкого языка не знаешь…» Я решила снова рискнуть… И мне сказали: «Возможно, тебе придется остаться здесь на несколько лет», — говорила актриса про пробы.

Мерьем Узерли: «Великолепный век»

В 2011 году в Турции начались съемки сериала «Великолепный век», и Мерьем Узерли подошла на роль наложницы Роксоланы. Незнание турецкого языка не стало препятствием на пути к роли – героиня Узерли была славянкой, которую похитили татары, затем она попала к султану Сулейману Великолепному и стала его наложницей.

После премьеры первых же серий Мерьем Узерли в Турции стала всенародной любимицей. А затем и за рубежом, где транслировался сериал, обрела огромную армию поклонников, в том числе и в России. На звезду сериала по-настоящему обрушилась слава и признание – она получила полтора десятка разных наград, включая статуэтку «Золотая бабочка», звание «Звезда года», телевизионную премию Анталии.

«Хюррем очень могущественная. Очень непростая. Она забрала всю мою энергию. В течение трех лет, пока шли съемки сериала, Мерьем не существовало. Ее место заняла Хюррем — настолько эта личность сильна», — рассказывала актриса о своей роли.

Съемки сериала шли с 2011 по 2013 год, Узерли снялась в 99 сериях проекта. И внезапно покинула проект, уехав в Берлин. Она признавалась, что съемочную площадку оставила из-за эмоционального выгорания. Якобы больше жить жизнью Хюррем султан она не могла, постоянные съемки нон-стоп на протяжении долгого времени не позволяли ей восстановиться, сил становилось все меньше.

Однако, в турецкой прессе начали писать, что проект Мерьем Узерли покинула из-за несправедливость: якобы ее партнер по сериалу Халит Эргенч получал в разы больше, чем она. Правда, подтверждений этому не нашлось.

Для продолжения съемок продюсерам пришлось спешно искать другую актрису. На роль возрастной Хюррем султан идеально подошла Вахиде Гердюм. Однако через какое-то время Мерьем Узерли захотела вернуться на проект. Правда, второго шанса актрисе не дали.

Мерьем Узерли: другие проекты

Покинув проект «Великолепный век», Мерьем Узерли столкнулась с проблемой. Согласно контакту, она не имеет права сниматься в других картинах, пока идет трансляция турецкого сериала. И за нарушение этого пункта ей грозил крупный штраф в 1 млн долларов.

В 2015 году Узерли снялась в сериале «Материнская рана». В следующем году появилась в мелодраме «Королева ночи». Эти картины не смогли повторить успех «Великолепного века», как и две другие в следующем году – «Джингез Реджаи» и «Другая сторона».

Помимо киноиндустрии, Узерли реализовалась как бизнесвумен. Она основала косметическую компанию Meryem Cosmetics.

Мерьем Узерли: личная жизнь

Мерьем Узерли – дважды мама. Первенца, дочку Лару, она родила вскоре после того, как ушла из «Великолепного века». Оказалось, что проект она покинула на четвертом месяце беременности. Отцом ребенка стал турецкий бизнесмен Джан Атеш, с которым она долгое время встречалась. Они собирались пожениться, но вместо этого расстались в 2013 году.

Дочку Узерли родила в Германии в 2014 году. Отцу она видеться с малышкой не запрещает, Атеш участвует в воспитании наследницы активно.

В 2015 году поползли слухи о романе Узерли с партнером по сериалу Озаном Гювеном (Рустем из «Великолепного века»). Но актриса их не подтвердила. А через год начала встречаться с бизнесменом из Турции Альпом Озджаном. Они улетели вместе на отдых во Францию. Поговаривали, что он даже сделал предложение красотке Мерьем, но свадьбы не последовало – они расстались.

В 2021 году Мерьем Узерли снова стала мамой. Она родила дочь Лили Кои. Отца ребенка, который так же является возлюбленным актрисы уже несколько лет, Мерьем скрывает от общественности.

Как позже проговорилась актриса, отец ее второй дочки является американским бизнесменом. По ее рассказам, они познакомились случайно: он приехал в Германию по работе из США, но после начала их отношений решил остаться в Европе. Мерьем также рассказала, что собиралась выйти за него замуж: влюбленные планировали пышную свадьбу, но из-за пандемии коронавируса отложили торжество до лучших времен.

Таким образом, Мерьем Узерли пока ни разу не была замужем. Она убеждена, что под венец хочет идти по велению сердца, а не под влиянием общественного мнения

Мерьем Узерли: внешность, пластика, откровенные фото

Мерьем Узерли за время работы в картине «Великолепный век» сильно подорвала здоровье. Ненормированный график съемок повлиял сильно на ее вес. Она поправилась на 20 кг и сильно постаралась вернуть свой вес. Сейчас при росте 173 см она весит 60 кг.

Узерли давно подозревают в пластике. Сама актриса ни разу не комментировала свои встречи с бьюти-эскулапами, зато в Сети можно найти массу домыслов о том, что актриса ставила филлеры, чтобы разгладить носогубную складку, увеличить губы и скулы. Кроме того, о гладкости ее кожи на лбу могу говорить инъекции ботулотоксина.

Сама актриса не стесняется демонстрировать свое лицо без макияжа, что говорит в пользу ее уверенности – внешностью она довольна, и, разумеется, вкладывает немало сил и средств в себя.

Также актриса не скупится на откровенные фотографии в бикини у себя в микроблоге, на радость поклонникам.

Мерьем Узерли сегодня

В 2021 году Мерьем Узерли снялась в фильме «Улей». На его презентацию в Москву она прилетала лично и признавалась России в любви. Также актриса задействована в еще одном проекте в Турции, в скором времени поклонники узнают о нем подробнее.

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