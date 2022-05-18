Как Мерьем Узерли получила роль Хюррем, даже толком не зная, о чем сериал

Немецко-турецкая актриса не питала особых надежд. Но продюсеры тут же отдали ей роль.

Мерьем Узерли, как позже писали турецкие СМИ, заполучила роль Хюррем султан, на которую претендовала звезда сериала «Королек — птичка певчая». Сыграть любимую фаворитку султана Сулеймана должна была жена Бурака Озчивита, который воплотил в сериале «Великолепный век» образ Малкочоглу Бали-бея. Поговаривают, что продюсеры были готовы подписать контакт с Фахрийе Эвджен, но в последний момент передумали, когда увидели пробы немецко-турецкой актрисы.

Притом что Мерьем Узерли плохо говорила по-турецки, путала слова и долго учила каждую сложную фразу, на роль Хюррем султан выбрали именно ее. Сама актриса в одном из интервью призналась: ее карьера в Турции не строилась. И все из-за того, что у Мерьем была нетипичная, совершенно не турецкая внешность. Зато в сериале «Великолепный век» это сыграло Мерьем на руку. Ведь продюсеры искали рыжеволосую актрису, которая смогла бы сойти за славянку Роксолану.

Самое интересное — это то, что Мерьем Узерли пришла на пробы и заполучила одну из главных ролей в сериале «Великолепный век», даже толком не зная, что это за проект.

«У меня есть подруга, с которой мы вместе работали в гамбургском театре. Она и рассказала авторам сериала обо мне. Меня спросили, не хочу ли я прийти на пробы. Я пришла, хотя и плохо понимала, что это за проект. Я не особо надеялась на что-то, потому что сколько я ни порывалась работать в Турции, мне говорили: «У тебя турецкое имя, но ты не похожа на турчанку. Да еще и турецкого языка не знаешь…» Я решила снова рискнуть… И мне сказали: «Возможно, тебе придется остаться здесь на несколько лет». Признаться, я подумала тогда, как мне убежать отсюда», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.

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