Тернистый путь к славе: как Валерий Леонтьев пробивался на большую сцену, купил роскошные дома в Майами и почему не обзавелся детьми

В феврале артист уехал в Майами, где у него есть два особняка и яхта.

К славе и популярности Валерий Леонтьев шел долго, но все же добился своего. В молодости артист успел поработать на заводе, хотел даже стать океанологом, но мечты о большой сцене были сильнее. О том, как складывалась жизнь и карьера певца — в материале Teleprogramma.pro.

Валерий Леонтьев: детство и начало карьеры

Валерий Леонтьев родился 19 марта 1949 года в селе Усть-Уса, в Республике Коми. Его отец Яков Степанович был из Архангельской области, а мама Екатерина Ивановна Клюц из Украины. Родители занимались оленеводством и не имели никакого отношения к искусству.

У Валерия была старшая сестра Майя. Она умерла в 2005 году. Сам же будущий артист был поздним ребенком. Он появился на свет, когда Екатерине Ивановне было уже 43 года.

Детство Леонтьева прошло на родине отца, в Архангельской области, куда семья перебралась вскоре после его рождения. А когда будущему артисту исполнилось 12 лет, они переехали в город Юрьевц Ивановской области. В Сети есть информация о том, что по национальности Валерий Леонтьев манси.

В детстве и юности будущий артист неплохо рисовал, был пластичен и даже пел в школьном хоре, но о том, чтобы строить карьеру певца и не мечтал – не тот доход был у семьи.

Впрочем, скромный семейный достаток лишил Валерия еще одной мечты. Ближе к окончанию школы он хотел уехать во Владивосток, чтобы там выучиться на океанолога. Такие траты были не под силу его родителям. Поэтому после окончания 8 классов, Леонтьев отдал документы в радиотехнический техникум в Муромске, но провалил экзамены, после чего решил поучиться в школе еще два года.

А в 1966-м рискнул и подал документы в ГИТИС, выбрав актерский факультет. Однако в последний момент передумал и пошел работать на завод в Юрьевце.

Будущая звезда трудился электриком, почтальоном, разнорабочим на кирпичном заводе и даже портным. А после поступил в горный институт в Воркуте. Но после третьего курса бросил учебу, его манили огни софитов и большая сцена.

Свой первый сольный концерт Валерий Леонтьев дал в 1972 году в Воркуте. После он выиграл конкурс «Мы ищем таланты» в Сыктывкаре, благодаря чему стал студентом Всесоюзной творческой мастерской эстрадного искусства Георгия Виноградова.

Но курс он не окончил, вернулся в Сыктывкар, в местную филармонию, где стал участником коллектива «Эхо». Группа объехала практически весь Советский Союз, правда, выступала на маленьких площадках.

Валерий Леонтьев: популярность, лучшие песни

На большую сцену Леонтьев вышел только в 1978 году. Это был концертный зал в Горьком. После артиста отправили на ялтинский всесоюзный музыкальный конкурс, где за музыкальную балладу «Памяти гитариста» Леонтьеву вручили первую премию.

Годом позже артист уже блистал на 16-м Международном фестивале эстрадной песни «Золотой Орфей» в Сопоте. И вновь первое место и главный приз. Кстати, за костюм собственного изготовления музыкант получил специальный приз от болгарского журнала мод.

На телевидение Валерий Леонтьев попал с легкой руки композитора Давида Тухманова в начале 80-х. Вместе они подготовили номер для «Голубого огонька», но из эфира его вырезали. Для артиста началась какая-то черная полоса.

После этого на конкурсе в Ереване американские журналисты отметили, что артист по манере исполнения похож на Мика Джаггера. Такие данные не очень понравилась некоторым советским чиновникам, после чего Леонтьев и вовсе пропал с экранов на целых три года.

Это время Валерий Леонтьев провел с пользой. Он поступил и наконец-таки окончил институт культуры в Ленинграде, где получил диплом по специальности «режиссер массовых представлений».

Творческая жизнь Леонтьева заиграла яркими красками в 1983-м. Тогда композитор Раймонд Паулс пригласил его спеть на своем творческом вечере в концертом зале «Россия». Со сцены прозвучали известные хиты «Там, в сентябре», «Куда уехал цирк», «Полет на дельтаплане», «Поющий мим». В том же году Леонтьев записал свой первый альбом – «Муза».

Первый клип на песню «Маргарита» Валерий Леонтьев представил в 1988 году. Позже зрители услышали «Зеленый свет», «Исчезли солнечные дни», Августин» и «Казанова».

Популярность Валерия Леонтьева была на высоте. К 1993 году он выпустил 11 пластинок, которые разошлись многомиллионными тиражами, а двумя годами ранее получил премию The World Music Awards как лучший по продажам звуконосителей в СССР. Народным артистом России певец стал в 1996 году.

Примечательно, что все свои шоу Валерий Леонтьев ставит сам. Костюмы – тоже авторские, а волосы – свои. Хотя некоторые поклонники до сих пор считают, что артист носит парик. К слову, на протяжении многих лет поддерживает себя в хорошей физической форме. При росте 175 см его вес составляет 75 кг.

Валерий Леонтьев: проекты, ТВ, доход

Помимо выступлений на сцене, Валерий Леонтьев успел отметится и в кинематографе. На счету артиста фильмы «На чужом празднике», «Захочу-полюблю», «Дочь полковника», «Экстрасенс», «Золушка». В августе прошлого года Валерий Яковлевич занял кресло наставника в шоу «Голос 60+».

Что касается доходов артиста, то концертной деятельностью в России Леонтьев заработал себе на безбедную жизнь в США. Известно, что у него есть два особняка в Майами и даже яхта. Дома оцениваются в 3 и 6 млн долларов.

Кроме того, успел Валерий Яковлевич обзавестись недвижимостью и в Испании. Домик по соседству с семьей Бекхэмов он купил за 4 млн долларов. А в Москве на имя артиста записала роскошная квартира в три уровня. О этом писала «Комсомольская правда».

Валерий Леонтьев: личная жизнь

О личной жизни Валерий Леонтьев говорит редко, поэтому периодически в Сети появляются самые разные слухи. Чего уж только не было за все эти годы – от нетрадиционной ориентации до романов с Лаймой Вайкуле, Ларисой Долиной и даже Аллой Пугачевой. На самом деле, артист давно живет в браке с Людмилой Исакович. Вместе они с 1972 года, но зарегистрировали отношения только в 1998-м.

Несколько лет назад в Сети стали говорить о том, что у Леонтьева есть внебрачный сын, который появился в результате мимолетного романа, а также дочь. Но все это оказалось лишь домыслами. Также периодически появляются слухи о «разводе» артиста. Леонтьев все это опровергает.

Детей в семье нет. Настоящая причина этого неизвестна, но однажды Валерий Яковлевич отшутился, что с его гастрольным графиком из него получился бы плохой отец. Хотя ранее в прессе писали, что жена Людмила категорически не желала становиться матерью.

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Валерий Леонтьев: последние новости

В конце февраля Валерий Леонтьев поспешил покинуть Россию. Он уехал в Майами. Никаких гастролей на первую половину года у артистов не было запланировано. Добавим, что 9 апреля 2022 года артист отметил 50-летие творческой деятельности.

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