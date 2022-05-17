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Кто из российских актрис мог бы сыграть Хюррем султан в «Великолепном веке»

Сайт Teleprogramma.pro предлагает список своих претенденток. Одна красивее другой!

Кто из российских актрис мог бы сыграть Хюррем султан в «Великолепном веке»
Вера Сотникова не уступает в красоте турчанке Мерьем Узерли. Фото: кадр из сериала «Великолепный век». Global Look Press

Турецкий сериал «Великолепный век» покорил сердца зрителей по всему миру. Полюбилась историческая лента и российским поклонникам. До сих пор многие воспринимают Мерьем Узерли не иначе, как Хюррем султан. И это при том, что актриса покинула сериал, передав роль постаревшей хасеки султана Сулеймана Вахиде Гердюм.

А кто из российский актрис смог бы сыграть властную султаншу? Сайт Teleprogramma.pro предлагает свой список претенденток на роль славянской фаворитки султана Сулеймана.

Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли
Мерьем Узерли в образе Хюррем султан. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»

Вера Сотникова

В свои 61 год Вера Сотникова остается одной из самых красивых актрис отечественного кино. Ну а в более юные годы звезда вполне могла бы с достоинством сыграть Хюррем султан. Вы только посмотрите, как роскошно выглядит Сотникова. Ей даже оттенок волос менять не нужно — огненно-рыжая красавица обладает нужным магнетизмом и очарованием.

Актриса Вера Сотникова
Вера Сотникова. Фото: Global Look Press

Екатерина Вуличенко

41-летняя актриса не уступает в красоте звездам первого эшелона. Близкая подруга Екатерины Климовой прекрасно бы вписалась в роль любимой фаворитки султана Сулеймана. Едва ли актриса разочаровала бы своих поклонников. Помимо рыжих волос, Вуличенко может похвастаться пышными формами и миловидной внешностью с округлым личиком. Екатерина придала бы Хюррем султан недостающей мягкости и невинности.

Актриса Екатерина Вуличенко
Екатерина Вуличенко. Фото: Global Look Press

Светлана Ходченкова

Чего не скажешь об этой 39-летней актрисе. Светлана, наоборот, показала бы более властную и сильную султаншу. Единственное, чего не достает Ходченковой, так это округлых форм. Все-таки фаворитка султана Сулеймана была более пышной. Однако этот «недостаток» легко скроет та харизма, которой обладает Светлана.

Актриса Светлана Ходченкова
Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Амалия Мордвинова

48-летняя актриса также могла бы передать волевой и независимый характер султанши. Амалия обладает и огненным темпераментом, и игривым нравом. Такое сочетание понравилось бы султану Сулейману. В тех сериях, когда зрители видят повзрослевшую Хюррем султан, Амалии не было бы равных. Актриса весьма привлекательна и хороша собой.

Актриса Амалия Мордвинова
Амалия Мордвинова. Фото: Global Look Press

А кто из российских актрис, по вашему мнению, мог бы сыграть Хюррем султан?


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