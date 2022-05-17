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«Оформляю документы»: Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан

Певец был замечен в Алматы.

«Оформляю документы»: Лев Лещенко рассказал, зачем на самом деле прилетал в Казахстан
Лев Лещенко. Фото: Владимир Веленгурин / КП

Певец и народный артист РСФСР Лев Лещенко посетил Центр обслуживания населения (ЦОН) в Алматы. В этом учреждении он получил Индивидуальный идентификационный номер (ИИН). Об этом сообщило казахстанское издание Zakon.kz.

Стоит отметить, что Лев Валерьянович заодно сфотографировался с сотрудниками ЦОНа и всеми желающими. Между тем общественность уже строит догадки, зачем Лев Лещенко прилетал в Алматы. Не собирается ли он остаться в Казахстане, учитывая, что ИИН дает иностранцам возможность работать в этой стране, приобретать здесь недвижимость и открывать счет в банке.

Лев Лещенко. Фото:
Лев Лещенко. Фото: Владимир Веленгурин/ КП

За комментариями Teleprogramma.pro обратилась к самому Льву Лещенко.

«Я поехал к своему другу – бывшему премьер-министру на день рождения. Посидели за столом и все. И заодно зашел в ЦОН оформить определенную операцию. А сейчас уже говорят, что я собираюсь там остаться. Нет, я оформляю документы, чтобы улететь с Байконура на Марс. Казахи уже договорились!

Но это глупость, вы же понимаете. Сегодня я пою в Колонном зале, закрываю День пионерии с Александрой Николаевной Пахмутовой»

«Значит, вы остаетесь с нами?»

«Даже не сомневайтесь!»

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АлматыВизитИИНЛев ЛещенкоЦОН