Мерьем Узерли объяснила, почему Хюррем султан на самом деле враждовала с Ибрагимом пашой

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» уверена, что славянская фаворитка султана Сулеймана ревновала падишаха к Ибрагиму паше куда сильнее, чем к молоденьким рабыням из гарема.

Мерьем Узерли в одном из своих интервью назвала причину, из-за которой Хюррем султан на самом деле враждовала с Ибрагимом пашой. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» уверена, что славянская рабыня ревновала султана Сулеймана к его верному соратнику куда сильнее, чем к молоденьким рабыням из гарема.

И все потому что хасеки Хюррем султан не могла смириться с тем, что повелитель привязан к кому-то также сильно, как и к ней. Фаворитка падишаха мечтала всецело владеть султаном Сулейманом. Она не могла допустить, чтобы кто-то другой мог соперничать с ней там, где речь заходит о повелителе Османской империи. А Ибрагим паша претендовал на роль самого близкого друга султана Сулеймана, будучи Великими визирем.

«Я знаю, что многие не понимают причины вражды между Хюррем и Ибрагимом. Мол, они самые близкие люди Сулеймана, им бы поддерживать его, а они соперничают. Но вспомните, как бывает в жизни. Мы, влюбляясь в человека, стремимся занять центральное место в его жизни. И если на это место претендует другой человек — его лучший друг, это задевает наше самолюбие. Так и в истории с Хюррем. Это сводит ее с ума! В борьбе за любовь Сулеймана больше всего она боится даже не молодых соперниц, а именно Ибрагима. К тому же при определенном стечении обстоятельств Ибрагим мог прийти к власти и управлять империей, а это грозило бы смертью самой Хюррем и ее детям», — приводит «Dомашний» слова Мерьем Узерли.

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