Будни Ларисы Гузеевой: отдых на болгарской даче, борьба с лишними килограммами

Актриса, которая вот-вот отпразднует 63-летие, на днях вернулась из Болгарии, где отдыхала и дышала морским воздухом по рекомендации врачей. Дело в том, что в прошлом году Гузеева так тяжело переболела ковидом, что до сих пор восстанавливает здоровье.

Черноморские каникулы

Последние 14 лет Лариса Андреевна работает ведущей телепроекта «Давай поженимся!» на Первом канале. Программа вместе с другими развлекательными телешоу временно не выходит — ее место в эфире занято актуальными информационно-аналитическими передачами.

Антрепризных спектаклей у Гузеевой сейчас в графике нет, киносъемки закончились, поэтому артистка воспользовалась вынужденными каникулами и улетела в Болгарию. Осенью прошлого года Лариса тяжело переболела ковидом — почти месяц провела в больнице. И врачи до сих пор рекомендуют звезде чаще дышать морским воздухом.

В Болгарии у Гузеевой уже давно имеется собственность — апартаменты в комплексе «Эмеральд Бич Ризорт СПА» в курортном поселке Равда. Заслуженная артистка РФ 11 лет назад купила здесь квартиру площадью 165 квадратов за 220 тысяч евро. На своей зарубежной даче Гузеева в этот раз отдыхала с дочкой Ольгой, а муж Игорь остался на родине — много работы.

Гузеева много гуляла, сама выбирала продукты и готовила. В это время других отдыхающих на курорте практически не было (море еще холодное), так что звезде удалось отдохнуть в тишине. Кстати, в этом же болгарском комплексе есть квартира у ее ближайшей подруги, знаменитой актрисы Ларисы Удовиченко. Теперь подружки планируют встретиться в Болгарии в июне, когда уже можно будет купаться в Черном море.

Диеты и отказ от вредных привычек

После лечения коронавирусной пневмонии Лариса Андреевна набрала лишний вес, но уже вернулась в форму. У Гузеевой есть проверенные способы похудения. Во-первых, это пешие прогулки. Во-вторых, это специальные оздоровительные программы в санаторно-курортных комплексах.

В одном из таких медицинских учреждений в Подмосковье Гузеева регулярно бывает: приятные спа-процедуры и диетическое питание (ни в коем случае не голодовка!) звезде пришлись по вкусу. Дома артистка себе ни в чем не отказывает, но знает меру. Своим режимом питания она однажды делилась с нашим журналом: «Самое большое заблуждение — отказываться от еды. Я несколько раз ложилась в клиники на голодание.

В итоге теряла 10 кг, а спустя некоторое время набирала 20. Из этих клиник я выходила осунувшаяся, несчастная, с затравленным видом. Любая диета из интернета действенна, если ее соблюдать. Все самые популярные диеты работают — выбираете под себя и начинаете. Чудес не бывает. Худые люди мало едят».

Гузеева любит приглашать гостей, по выходным семья собирается за столом с мужем, дочкой, сыном Георгием и его женой. Рестораны звезда не любит — не доверяет блюду, если оно приготовлено чужими руками. Вопреки слухам Гузеева давно уже не употребляет алкоголь — очень редко позволяет себе вино в небольших объемах. А шесть лет назад в интервью «Телепрограмме» Гузеева призналась: «Я с первого класса курила, а недавно бросила».

Расставание со вредными привычками отлично сочетается со средой обитания: артистка живет в собственном доме в московском районе Куркино. У звезды свой большой приусадебный участок, где она сажает и цветы, и рассаду. Огород небольшой, но все свое летом есть. Гузеева всегда делает заготовки на зиму. И пока продолжается перерыв в работе, звезда его использует, чтобы проводить больше времени с родными людьми и на своем приусадебном участке.

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