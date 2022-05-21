Кем работали знаменитости, до того как попали на журнальные обложки

В кино, на сцене или по телевизору мы видим звезд и воспринимаем их как небожителей.

Только вот мало кто знает, что начинали многие из них простыми смертными: раздавали листовки у метро, работали в магазине, салоне связи, больнице.

Анастасия Ивлеева

Нынче Настя — телеведущая и блогер из списка Forbes (только за прошлый год доход Ивлеевой оценили в $2,7 миллиона) с загородной недвижимостью и дорогущими иномарками. А десять лет назад девушка из деревни Разметелево (Ленинградская область), не доучившись на пиарщицу в СПбГУ, пробовала себя везде, где можно было заработать без образования и опыта: делала маникюр в салоне красоты, в качестве хостес принимала дорогих гостей в популярнейшем ночном клубе Петербурга «Лак».

И даже когда в 2015 году Настя переехала в Москву и уже активно вела Инстаграм, все равно работала на обычной должности менеджера автосалона, чтобы платить за жилье и учебу в школе телевидения «Останкино».

Екатерина Скулкина

Зрители хорошо знают Екатерину по амплуа крупной во всех отношениях женщины в шоу Comedy Woman и игре в КВН. А училась Екатерина в Казанском медуниверситете на стоматолога (пять лет на очном отделении, после чего еще три года в интернатуре и ординатуре). За годы учебы Скулкина успела поработать операционной медсестрой. И набраться такого врачебного опыта, что однажды по пути домой в Йошкар-Олу из Казани будущая звезда приняла роды у женщины в поезде.

— Надо признаться, мне очень нравилась эта работа, и я даже находила в ней некоторую романтику, — вспоминала артистка. — Я могла бы стать весьма и весьма успешным врачом. Например, одному своему другу я поставила пломбу, когда училась еще на третьем курсе. И эта пломба до сих пор стоит. Все остальные давно выпали, а моя стоит. Обучение я завершила, стала дипломированным врачом, но шоу-бизнес оказался заманчивее.

Наталья Рудова

Это теперь топ-модель Рудова хвастается идеальной фигурой в соцсетях и снимается в кино и сериалах («Татьянин день», «Молодежка», «Универ»). Но начиналось все менее гламурно. После переезда с мамой из родного Пахтакора в город невест Иваново девушка поступила в училище культуры. К сцене Рудову тянуло, но и зарабатывать тоже надо было, поэтому она переехала в Москву, сняла комнату за пять тысяч рублей в месяц и устроилась в магазин спорттоваров.

— У нас была очень дружная команда, — с теплом вспоминала потом Рудова. — Со своими ребятами ездили в Анапу в отпуск…

Роза Сябитова

Звездная сваха в детстве стала мастером спорта СССР по фигурному катанию, но по этой линии карьеру решила не продолжать — слишком накладно.

— Этот вид спорта даже тогда был очень дорогим, — признавала она. — Я еле уговорила отдать меня в секцию, первое время донашивала коньки за другими. Собственные получила только в начале профессиональной карьеры. Кстати, до сих пор их храню и даже иногда катаюсь.

В 1979 году Сябитова поступила в Московский институт электронного машиностроения, получив диплом инженера-программиста. Роза признавалась, что до открытия брачного агентства в 1995 году работала и уборщицей, и няней, и даже Снегурочкой в хлебосольные предновогодние дни. А еще Роза пыталась поступить во ВГИК, но сам Сергей Бондарчук забраковал ее как артистку, сочтя «слишком практичной».

Михаил Шац

Сейчас Шац переживает вторую молодость — дает стендап-концерты по всей стране и получает удовольствие от побед любимого «Зенита», тренером которой мечтал стать. Мы отлично помним его по игре в КВН и работе на канале «ТВ-6», где Шац создавал, как сейчас говорят, комедийный контент (программы «Раз в неделю», «О.С.П.-студия», «Назло рекордам» и др.).

Только вот всего этого могло не быть. Отучившись в Первом Ленинградском меде, он целых шесть лет проработал анестезиологом-реаниматологом. Шац участвовал в первой в России операции по пересадке легких, когда работал в Институте пульмонологии. И даже по работе сталкивался в 90-е с вездесущими «братками».

— До сих пор помню, как дежурил в отделении реанимации, — рассказал артист. — У меня было несколько больных. И вдруг приходят ребята, ну бандосы прямо настоящие, и говорят: «Нам нужен аппарат искусственной вентиляции легких». Забрали у нас аппарат… Оказалось потом, что в этот день было знаменитое покушение на одного из бандитов…

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