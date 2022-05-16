Улыбчивая, чернобровая и с большими глазами! Как выглядит 20-летняя жена-арфистка Гордона

София Каландадзе появилась на свадебном торжестве с самой обычной прической и без яркого макияжа. Выглядела невеста по-скромному очаровательно.

58-летний Александр Гордон сыграл тайную свадьбу с Софией Каландадзе. Ко всему прочему, телеведущий обвенчался с 20-летней арфисткой. Сестры новоиспеченной жены шоумена намекнули, что некоторые близкие не сразу приняли то, что их Соня станет женой мужчины, который старше ее на 38 лет. Однако такая незначительная деталь ни жениха, ни невесту совершенно не смутила.

Кроме того, похоже, что родители Софии Каландадзе отнеслись к такому браку вполне лояльно. Так, Александр Гордон на празднике в ресторане поднял тост за новоявленных родственников, поблагодарив их за организацию торжества. Шоумен дал понять, что если бы не родители его 20-летней невесты, никакого банкета бы и вовсе не было. При этом Александр Гордон подметил, что пытался взять на себя часть хлопот по свадьбе, но всю телегу, можно сказать, тянули близкие его жены.

Кстати, возлюбленная телеведущего хороша собой. Девушка даже на свадьбе не стала переусердствовать с макияжем и прической. Выглядела юная невеста очаровательно в своей скромности. Для венчания в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале жена Александра Гордона выбрала белоснежное платье с воротничком-стойкой и рукавами три четверти.

А уже на банкете в ресторане София Каландадзе покрасовалась в более романтичном образе, отдав предпочтение платью-бюстье с бретельками в виде бантиков на узких фарфоровых плечиках и с пышной юбкой. Невеста у Александра Гордона, помимо молодости, может похвастаться очаровательной улыбкой. Она чернобровая, большеглазая. И без макияжа выглядит весьма привлекательно.

При этом на свадьбе в кулуарной беседе София Каландадзе то ли в шутку, то ли всерьез намекнула, что уже была замужем. Так что у 20-летней арфистки есть опыт семейной жизни.

Фото со свадьбы Александра Гордона появились в распоряжении «Комсомольской правды».

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