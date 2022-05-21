Беременные звезды, которым уже скоро рожать

Знаменитые представительницы прекрасной половины человечества готовятся к материнству - кто-то в очередной, а кто-то в первый раз.

Весна и лето — лучшее время для начала новой жизни, и селебрити знают об этом не хуже нас с вами. Наверное, именно поэтому сейчас особенно часто мы слышим новости о том, что в очередной звездной семье ожидается пополнение.

Мишель Уильямс

Четырехкратная номинантка на «Оскар» привела в восторг фанатов счастливой новостью, появившись на обложке журнала Variety с округлившимся животиком.

— Я полна радости! — призналась артистка. — Годы идут (Мишель уже 41. — Ред.), и ты начинаешь думать, какое важное значение такие вещи имеют для тебя.

Отец ребенка — муж актрисы, театральный режиссер Томас Кэйл. В браке с ним Уильямс два года назад родила сына, названного Хартом. Также у Мишель есть дочь, отцом которой является покойный актер Хит Леджер.

Адриана Лима

Не стесняющаяся набранного веса супермодель из Бразилии заявила о беременности более чем громко: вышла на подиум в мини-платье с открытым животом и высоких лаковых ботфортах, будучи на приличном сроке. Смело! А чего стесняться?

Это будет третий ребенок Лимы, но первый от ее нынешнего бойфренда — голливудского продюсера Андре Леммерса. Двух дочерей модель родила в браке с сербским баскетболистом Марко Джаричем.

Хилария Болдуин

Какие бы печальные слухи ни ходили вокруг Алека Болдуина, ставшего главным антигероем в трагической истории на съемках сериала «Ржавчина» (напомним, актер случайно застрелил человека), радость не обходит голливудского актера стороной. Его супруга Хилария сообщила, что ждет девочку. Это будет восьмой ребенок для артиста (у 64-летнего Алека есть также дочь от брака с Ким Бейсингер. — Ред.) и седьмой для его жены, с которой они вместе уже 10 лет. За это время инструктор по йоге Хилария и сама стала большой звездой, набрав многомиллионную армию подписчиков.

— Я хочу взять небольшой перерыв, отдохнуть от соцсетей, — сообщила 38-летняя Хилария, которую, естественно, завалили вопросами и поздравлениями. — Но я обязательно вернусь. Время от времени я буду присылать вам фото и сообщать, что у нас все в порядке.

Милла Йовович

В четвертый раз станет мамой Милла Йовович, счастливая в браке с британским режиссером Полом Андерсоном. Официального заявления пока не последовало, но то, что 46-летняя Милла в положении, стало очевидно после того, как актриса посетила церемонию вручения наград Гильдии визажистов и стилистов в Беверли-Хиллз.

Для выхода в свет Милла выбрала многослойное платье в пол нежно-серого оттенка и босоножки — под ним внимательные фанаты и заметили заметно округлившийся животик. Так что, скорее всего, скоро актриса обнародует важную новость. Поклонники надеются, что после трех дочек у звезды «Обители зла» наконец родится мальчик.

Монеточка

Певица Елизавета Гырдымова, известная под псевдонимом Монеточка, вместе с своим возлюбленным, продюсером Виктором Исаевым, уехала в Вильнюс, где старается беречь здоровье и нервы, ведь через шесть месяцев у нее родится девочка.

— Я знаю, мне нужны прогулка, сон и еда, — рассказала 23-летняя Елизавета. — Я хожу каждый месяц на эти УЗИ. Чувствую какой-то внутри себя очень сильный свет, уверенность. Во мне столько добра, что меня так просто не сглазить!

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