Халит Эргенч объяснил, какая черта характера Хюррем пленила султана Сулеймана

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» на съемочной площадке проживал все чувства и эмоции своего героя.

Халит Эргенч в одном из своих интервью признался, что роль султана Сулеймана стала для него знаковой и одновременно сложной. Актеру из турецкого сериала «Великолепный век» пришлось сделать скачок во времени, «вернется» в 16 век, чтобы понять, чем жил и кого на самом деле любил султан Сулейман. Так, к примеру, Халит Эргенч понял, почему его персонаж испытывал такую сильную необходимость в Хюррем султан. Какая черта характера славянской фаворитки пленила повелителя Османской империи. И чем хасеки султана Сулеймана отличалась от других наложниц в гареме.

«Самая главная черта характера Хюррем – это то, что она неудержимая женщина. Возможно даже, что по своему уму она не уступала Сулейману. И поскольку до того момента в окружении Султана не было такой женщины, Хюррем была ему просто необходима», — приводит «Dомашний» слова Халита Эргенча.

Актер также подметил, что если посмотреть на взаимодействия мужчины и женщины во времена действия сериала, то можно заметить, что представительницы слабого пола по своему статусу ничем не отличались от вещи.

«Ей скажут «Сядь!» – будет сидеть, скажут «Приди!» – придет», — сетовал Халит.

Спорить с эпохой и нравами гарема удавалось разве что Хюррем султан. И, конечно же, это очень привлекало султана Сулеймана. Таких женщин как она падишах не встречал. Хюррем была умна, хитра и весьма проницательна.

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