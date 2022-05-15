Где на самом деле похоронена любимая сестра султана Сулеймана — Хатидже

Сельме Эргеч досталась одна из самых сложных ролей: Хатидже султан на протяжении всего сериала пребывала то в печальной меланхолии, то витала в эфемерных фантазиях, то в страданиях по запретной любви к Ибрагиму паше, то в трауре по скончавшимся детям, а потом и муже. Все эти эмоции актриса показала в сериале «Великолепный век» так достоверно, что телезрители поверили Сельме, она стала их любимицей, наделив такой сложный персонаж, как Хатидже султан, самым разнообразным характером.

Одним из самых эмоциональных в сериале стал момент, когда Хатидже султан узнала о смерти любимого мужа. По сценарию, сначала султан Сулейман даровал своей сестре возможность выйти замуж за того, кого она выбрала сама. Так, Ибрагим паша стал не только главным визирем Османской империи, но и зятем повелителя.

Вот только счастье Хатидже султан и Ибрагима паши продлилось недолго. Султан Сулейман издал указ о казни своего самого близкого соратника. Поговаривают, что муж Хатидже султан пал жертвой интриг Хюррем султан — любимой фаворитки падишаха. Но никаких точных сведений на этот счет нет. При этом в сериале говорилось также и о том, что место захоронения Ибрагима паши ото всех оставили в тайне. О месте его упокоения не рассказали даже Хатидже султан.

А где покоится сама сестра султана Сулеймана? Некоторые историки утверждают, что по традициям для султанш Османской империи гробницы не строили — их хоронили в мавзолеях близких родственников-мужчин. Так, Хатидже султан похоронена на территории мавзолея Селима Явуза — их с султаном Сулейманом отца. Здесь же покоится Валиде — Айше Хафса.

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