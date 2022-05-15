Хлопнула дверью? Ренат Ибрагимов просил законную жену принять в дом его молодую невесту

Когда народный артист РСФСР познакомился со Светланой Миннехановой, он уже был женат.

В одном из своих интервью Ренат Ибрагимов признался, что друзья отговаривали его от развода со второй женой Альбиной, которая подарила ему двоих детей — сына Султана и дочку Айю. Однако чувства, которые некогда народный артист РСФСР испытывал к супруге, постепенно угасли. Ренат Исламович не скрывал, что от своей второй жены Альбины он не получал той поддержки, в которой нуждался. Однако уйти из семьи музыкант не решался. И все из-за детей. Об этом певец рассказал в студии программы «Судьба человека».

«Когда же Альбина узнала про существование моей нынешней возлюбленной Светланы, я предложил ей двоеженство. В мусульманстве это разрешено. Однако Альбина категорически отказалась», — приводил «СтарХит» слова Рената Ибрагимова.

По-началу, артист наделся на то, что вторая жена Альбина примет в семью его молодую невесту. И это при том, что Светлана Миннеханова была на 40 лет моложе своего избранника. Однако мириться с новой хозяйкой в доме Альбина не захотела.

В итоге Ранет Ибрагимов завел с новой возлюбленной четверых детей, а в 2009 году пара узаконила отношения. Светлана Миннеханова стала единственной женой артиста. Похоже, что девушка изначально была совсем не против того, чтобы ее считали второй женой.

«Светлана будет для меня той самой единственной. Дети же давно стали для меня главной радостью. Слышать их смех в доме — это такое счастье. Многие спрашивают меня, каково же жить с женщиной при такой разнице в возрасте? А я чувствую себя моложе нее. Светлана очень хозяйственная, домашняя, мудрая», — говорил певец.

Однако счастье Рената Ибрагимова продлилось не так долго. 14 мая стало известно о его скоропостижной кончине. Артисту было 74 года.

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