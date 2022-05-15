«Русский самый сложный»: Иглесиас рассказал, на каких языках говорят его трое дети от Курниковой

Энрике Иглесиас серьезно подошел к воспитанию своих троих детей от русской теннисистки Анны Курниковой. У Испанского певца подрастают двойняшки — сын Николас и дочка Люси, а также малышка Маша.

В одном из интервью Энрике признался, почему они с Анной решили стать многодетными родителями. По словам певца, как только у них родились двойняшки, они с возлюбленной тут же решили, что хотят еще ребенка.

И если у старших отпрысков пары имена легко произносимые для европейцев, то младшую дочку Энрике назвал по-русски. Но дома малышку также называют Мэри. Это имя выбрала жена Иглесиаса, она предложила любимому назвать младшую дочь русским именем — Маша. И оно певцу очень понравилось.

Также испанский певец рассказал, на каких языках разговаривают их с Анной Курниковой дети. Они одновременно учат английский, испанский и русский — последний, самый сложный, заверил Энрике. Ну а репетитором, как для мужа-испанца, так и для детей стала Анна.

«Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского. Русский из них самый сложный. Гораздо сложнее испанского и английского. Но я уже почти все понимаю и даже могу немного говорить по-русски. Анна — отличный учитель. Надеюсь, наши дети будут свободно владеть всеми тремя языками, и это даст им возможность приобщиться к самым разным культурам», — приводит lenta.ru слова Энрике Иглесиаса.

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