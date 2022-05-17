Д’Артаньян и семья актера: как Михаил Боярский покорил зрителей, поборол алкоголизм и создал крепкую семью

В этом году актеру исполнится 73 года.

Усы и шляпа. Пожалуй, этот имидж, который еще в молодости застолбил за собой Михаил Боярский, узнаваем всегда и всеми. Потомственный актер не мог изменить семейным традициям и поступил в театральный. Хотя родители были против. Как сложилась судьба коренного ленинградца — в материале Teleprogramma.pro.

Михаил Боярский: детство и начало карьеры

Михаил Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде. Его отец – актер театра имени В. Ф. Комиссаржевской Сергей Боярский, а мама — актриса театра комедии Екатерина Мелентьева.

У актера был старший брат по отцу Александр Боярский, которому к моменту рождения Михаила Сергеевича было уже 11 лет. Поэтому в малы лет Миша чувствовал себя буквально центром вселенной. Многочисленные родственники души в нем не чаяли, а родители не упускали возможности сходить в музей или театр.

В 7 лет будущий артист стал посещать музыкальную школу при консерватории. Родители мечтали, что он будет великим музыкантом, так как актерской судьбы ему не желали. Но гены взяли свое и оба сына Боярского после окончания школы поступили в театральные ВУЗы. Узнав об этом, Михаил услышал от папы и мама, чтобы он на их помощь не рассчитывал.

Михаил Боярский: театр и кино

После окончания театрального Михаил Боярский пришел в Театр имени Ленсовета. Первую роль – студент в массовке – он сыграл в спектакле «Преступление и наказание».

Популярность ему принес образ Трубадура в мюзикле «Трубадур и его друзья». После этого Боярского подключил к своим постановкам режиссер Игорь Владимиров. Спектакли с темпераментным и музыкальным артистом собирали аншлаги, актера провожали аплодируя стоя.

В это время Михаил Боярский сыграл в постановке «Дульсинея Тобосская», где его напарницей стала Алиса Фрейндлих, в пьесах «Интервью в Буэнос-Айресе», «Рояль в открытом море» и «Спешите творить добро».

Театра имени Ленсовета Михаил Боярский покинул в 1986 году. После этого он играл Ривареса в мюзикле «Овод» на сцене Ленинградского театра имени Ленинского комсомола, а в 1988-м создал и возглавил театр «Бенефис».

После того, как 2007-м городской совет Санкт-Петербурга забрал у театра помещение, «Бенефис» пришлось закрыть. И спустя два года Боярский вернулся на сцену Театра имени Ленсовета. Там актер появился в постановках «Трехгрошовая опера», «Человек и джентльмен» и «Смешанные чувства».

Первую роль в кино Михаил Боярский получил еще будучи студентом театрального. Он сыграл главную роль в молдавском фильме «Мосты». картина не принесла актеру успеха. А вот в на семках слеующей картины — «Соломенная шляпка», Боярский лично познакомился с Андреем Мироновым и Людмилой Гурченко.

В 1975 году на экраны вышла психологическая драма «Старший сын», где партнерами Михаила Сергеевича были Николай Караченцов и Евгений Леонов.

В «Собаке на сене» изначально Михаилу Боярскому наметили второстепенную роль. Он должен был играть маркиза Рикардо. А на главную роль – Теодора планировали взять Олега Даля или Олега Янковского. После проб Боярский был утвержден как главный герой.

После того, как на экраны вышла картина про трех мушкетеров, о которой речь пойдет ниже, Боярский стал настолько популярен, что за ним выстроилась очередь из режиссеров.

Так, каждый год с его участием на экраны выходили три-пять фильмов. В фильмографии актера – «Сватовство гусара», первый фильм о гардемаринах «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов», «Узник замка Иф», «Дон Сезар де Базан», «Искусство жить в Одессе», «Клюква в сахаре», сериалы «Королева Марго» и «Зал ожидания» и десятки других.

Михаил Боярский: «Д’Артаньян и три мушкетера»

Трехсерийный фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» принесли Михаилу Боярскому всенародную славу, любовь зрителей, образ секс-символа страны… и алкоголизм.

Идея доверить роль д’Артаньяна Михаилу Сергеевичу принадлежала Максиму Дунаевскому. Внешность актера (рост 185 см и вес 85 кг) в соотношении с темпераментом и экспрессией как нельзя лучше вписывались в образ героя.

Хотя изначально режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич предлагал Боярскому на выбор роли Атоса или Арамиса.

Спустя несколько десятилетий актер признался, что во время съемок, вся группа напивалась так, что постоянно была в состоянии алкогольного опьянения. Но несмотря на это все трюки Боярский выполнял сам.

Так звезда пристрастился к алкоголю, пока однажды на съемках его не подкосил панкреатит, в результате чего Михаил Сергеевич оказался в реанимации. Из больницы он вышел совсем другим человеком, во многом благодаря поддержке жены Ларисы Лупиан.

Михаил Боярский: ТВ, шоу, музыка

Помимо театра и кино, Михаил Боярский проявил себя и в музыке. Детские годы, когда он посещал музыкальную школу, не прошли даром. В разные годы артист представил десятки треков своим фанатам, которые стали хитами на все времена и до сих пор звучат на радиостанциях: «Спасибо, родная!», «Все пройдет», «День рождения», «Рыжий конь», «Сокольники», «Зеленоглазое такси», «Городские цветы», «Листья ждут», «Большая медведица», «Ап! И тигры у ног моих сели».

Михаил Боярский – частый гость на разных ТВ-шоу. В последнее время, в основном, как член жюри. Так, например, он был в числе жюри в проекте «Точь-в-точь» несколько сезонов., также занимал кресло наставника в «Голос. 60+» и «Минуте славы».

Обучить начинающих артистов вокальным хитростям Боярскому доверили на «Фабрике звезд» в 2007 году.

Михаил Боярский: награды и премии, доход

Свою первую государственную награду Михаил Боярский получил в ноябре 1984 года. Он стал Заслуженным артистом РСФСР. Спустя еще шесть лет – народным.

В 2000 году актер был награжден Орденом Почета, а через год – Орденом Дружбы. Также в копилке наград артиста есть Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в развитие отечественного театрального и кинематографического искусства и почетный знак «За заслуги перед Санкт-Петербургом». Кстати, Михаил Боярский не только актер и музыкант, он еще и ярый болельщик футбольного клуба «Зенит».

Что касается дохода Михаила Боярского, то по некоторым источникам, ежегодно актер зарабатывает порядка 60 млн рублей.

В собственности у артиста есть квартира на Мойке, где ранее его соседом был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак. И всего пару лет назад Михаил Сергеевич пересел из старой «Нивы» в новый «Мерседес». Причина была уважительная – в советском авто не было ремней для детских автосидений.

Михаил Боярский: личная жизнь

С Ларисой Луппиан Михаил Боярский познакомился на сцене Театра имени Ленсовета. Их свел спектакль «Трубадур и его друзья», как показало время, на долгие годы. Их роман не нравился режиссеру театра, но влюбленные не побоялась угроз и начала жить вместе в 13-метровой комнате, которую Ларисе выделил театр.

В 1977 году они сыграли свадьбу, а через три года в семье появился первенец Сергей. Пожалуй, он стал единственным из всей актерской династии, кто не пошел по пути отца и деда. Хотя в детстве он сыграл небольшие роли в двух фильмах, но увлекся политикой. Сейчас Сергей Боярский — депутат Государственной думы РФ от «Единой России». У него подрастают две дочки – Екатерина и Александра.

В 1985 году в семье Боярских родилась дочь Лиза, которая продолжила актерскую династию. Более десяти лет назад она вышла замуж за актера Максима Матвеева и родила двух сыновей – Андрея и Григория.

Еще в молодости Михаил Боярский продумал свой сценический образ – широкополая шляпа и усы. Без них он был только в юности.

Михаил Боярский: проблемы со здоровьем, последние новости

В возрасте 35 лет Михаилу Боярскому поставили диагноз «панкреатит». с тех пор он завязал с алкоголем. А в 1994 году у артиста обострился сахарный диабет, после чего артист стал придерживаться определенной диеты. В феврале 2021-го актер переболел коронавирусом. К счастью фанатов, болезнь быстро отступила.

Несколько недель назад Михаил боярский вновь появился на телевидении. Актер вместе с Владимиром Минеевым принял участие в шоу «Кто хочет стать миллионером?».

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