Пора задуматься о четвертом ребенке? Кейт Миддлтон с восторгом утешала чужого карапуза в Шотландии

Герцоги Кембриджские во время двухдневного официального визита посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго на западе Шотландии.

Герцоги Кембриджские с двухдневным официальным визитом прибыли в Шотландию. Они посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго. Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с учащимися и преподавателями учебного заведения. Также они уделили внимание занятием международной образовательной программы «Корни эмпатии».

Эта методика нацелена на развитие эмпатии у детей в возрасте от 5 до 13 лет. Уникальный подход программы подразумевает занятия с участием родителя и маленького ребенка. На встрече фотографы подловили милейший момент, когда Кейт Миддлтон с восторгом утешала чужого карапуза, который раскапризничался, требуя внимания взрослых. Жена принца Уильяма прижимала к себе малыша, буквально светясь от счастья. У герцогини Кембриджской трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Не так давно муж Кейт Миддлтон отшучивался от идеи завести еще одного малыша. Несколькими месяцами ранее на похожей официальной встрече герцогиня Кембриджская попросила у одной из присутствующих мамочек разрешение подержать на руках ее ребенка. Разумеется, отказывать невестке Елизаветы II не стали. Зато принц Уильям дал понять, что вот такие трогательные момент наводят герцогиню Кембриджскую на мысль о пополнении. «Не подкидывайте больше моей жене эту идею!» — приводил слова герцога Кембриджского People.

Ну а когда у Кейт Миддлтон спросили, хочет ли она четвертого ребенка, то невестка леди Дианы только отшутилась. «Думаю, Уильям будет немного волноваться», — ответила герцогиня.

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