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Пора задуматься о четвертом ребенке? Кейт Миддлтон с восторгом утешала чужого карапуза в Шотландии

Герцоги Кембриджские во время двухдневного официального визита посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго на западе Шотландии.

Пора задуматься о четвертом ребенке? Кейт Миддлтон с восторгом утешала чужого карапуза в Шотландии
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Global Look Press

Герцоги Кембриджские с двухдневным официальным визитом прибыли в Шотландию. Они посетили начальную школу Святого Иоанна в Порт-Глазго. Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались с учащимися и преподавателями учебного заведения. Также они уделили внимание занятием международной образовательной программы «Корни эмпатии».

Герцогиня Кембриджская
Кейт Миддлтон пыталась успокоить капризного малыша. Фото: Global Look Press

Эта методика нацелена на развитие эмпатии у детей в возрасте от 5 до 13 лет. Уникальный подход программы подразумевает занятия с участием родителя и маленького ребенка. На встрече фотографы подловили милейший момент, когда Кейт Миддлтон с восторгом утешала чужого карапуза, который раскапризничался, требуя внимания взрослых. Жена принца Уильяма прижимала к себе малыша, буквально светясь от счастья. У герцогини Кембриджской трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Герцогиня Кембриджская
Кейт Миддлтон побывала в начальной школе в Шотландии. Фото: Global Look Press

Не так давно муж Кейт Миддлтон отшучивался от идеи завести еще одного малыша. Несколькими месяцами ранее на похожей официальной встрече герцогиня Кембриджская попросила у одной из присутствующих мамочек разрешение подержать на руках ее ребенка. Разумеется, отказывать невестке Елизаветы II не стали. Зато принц Уильям дал понять, что вот такие трогательные момент наводят герцогиню Кембриджскую на мысль о пополнении. «Не подкидывайте больше моей жене эту идею!» — приводил слова герцога Кембриджского People.

Герцоги Кембриджские
Может, герцогам Кембриджским стоит задуматься о пополнении? Фото: Global Look Press

Ну а когда у Кейт Миддлтон спросили, хочет ли она четвертого ребенка, то невестка леди Дианы только отшутилась. «Думаю, Уильям будет немного волноваться», — ответила герцогиня.

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