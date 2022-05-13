Халит Эргенч объяснил, почему султан Сулейман испытывал неимоверную привязанность к славянке Хюррем

Актер из сериала «Великолепный век» дал понять, чем Роксолана так привлекла повелителя Османской империи и как ей удалось сохранить его любовь.

Халит Эргенч, который на протяжении всех сезонов турецкого сериала «Великолепный век» проживал, пропуская через себя, судьбу султана Сулеймана, объяснил, почему повелитель Османской империи испытывал неимоверную привязанность к славянской рабыне Роксолане. И причина, как считает партнер Мерьем Узерли, весьма прозаична.

В 16 веке наложницы султана Сулеймана не смели проявлять своих мятежных чувств, демонстрируя свое неповиновение. Все, начиная от Гюльфем хатун и заканчивая Махидевран султан, были вынуждены мириться с устоями и традициями гарема. Все, но только не славянская фаворитка повелителя.

Хюррем султан ворвалась в гарем словно вихрь. Всегда веселая, игривая — «Улыбку и радость дарящая», так переводится имя султанши, которое для рыжеволосой фаворитки выбрал султан Сулейман. Славянская наложница повелителя не желала слушать наставления Валиде султан — матери Сулеймана.

Поговаривают, что ради Хюррем падишах даже распустил свой гарем. Единственной любовью султана стала Хюррем, которая подарила ему пятерых детей. Падишах даже даровал ей свободу, провел обряд никаха, сделав славянскую фаворитку законной женой, возвысив тем самым над другими наложницами. Также султан Сулейман придумал для Хюррем султан особый титул — хасеки.

«Причина его неимоверной привязанности в том, что она считает себя равной ему. И всячески пыталась показать это Сулейману. Это казалось повелителю очень интересным и искренним», — говорил в документальном фильме о съемках «Великолепного века» Халит Эргенч.

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