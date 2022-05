Когда сбываются мечты: как Меган Фокс покоряла Голливуд и устраивала личную жизнь

История американской актрисы Меган Фокс как нельзя лучше доказывает, главное — упорно идти к своей цели, и мечты осуществятся. С раннего детства будущая звезда мечтала стать актрисой, посещала драмкружок и работала над собой. А уже в 15 дебютировала в кино. Как складывалась жизнь и карьера яркой брюнетки — в материале Teleprogramma.pro.

Меган Фокс: детство и начало карьеры

Меган Дениз Фокс — так звучит полное имя американской актрисы — родилась 16 мая 1986 года в штате Теннесси, США. По национальности она американка, при том что среди предков были выходцы из Индии, Франции и Ирландии.

Ее отец Франклин Томас Фокс работал надзирателем за условно освобожденными преступниками. А мама Глория Дарлин была домохозяйкой. У Меган есть старшая сестра Кристи.

Когда будущей актрисе было три года — родители развелись. Вскоре Глори вновь вышла замуж и перевезла дочек во Флориду. Нового мужа мамы звали Тони Тоначио, и, как вспоминала Меган, он был настоящим тираном. Да и сама Меган в детстве была агрессивной и даже неуравновешенной. Подруг у нее не было, в друзьях — только мальчики.

В пятилетнем возрасте Меган впервые пришла в драмкружок и увлеклась танцами. В 13 Меган Фокс предложили попробовать себя в качестве модели. Уже тогда она видела себя актрисой, поэтому драмкружок не бросила.

В 15 лет Меган вместе с мамой переехала в Лос-Анджелес, чтобы дальше заниматься модельной карьерой и пробовать себя в кино. Талант будущей актрисы высоко оценивали в драмкружке, однако чтобы покорить Голливуд, этого было маловато. А вот чего от души хватало Меган, так это уверенности в себе.

В итоге в 2001 году Фокс все-таки дебютировала в кино. Ее первой работой стал фильм «Солнечные каникулы». Хотя картина и не вышла в прокат, Меган собой невероятно гордилась и буквально рвалась в бой.

Меган Фокс: кино, проекты, доход

В 2002–2003 годах Меган Фокс сыграла второстепенные роли в картинах «Улица Оушен», «Плохие парни – 2» и «За что я тебя люблю». Серьезный успех к актрисе пришел в 2004-м, когда на экраны вышел фильм «Звезда сцены», где ее напарницей по съемочной площадке была Линдси Лохан.

А настоящая слава обрушилась на Меган Фокс в 2007-м, после выхода «Трансформеров». Фокс исполнила роль очаровательной девушки Микаэлы Бейнс. Общие сборы картины составили более 700 млн долларов.

В 2009-м Меган появилась в фильме ужасов «Тело Дженнифер», где исполнила одну из главных ролей. Этот жанр сложно дался актрисе, она получила настоящий нервный срыв. После даже отказывалась выходить на красную дорожку и фотографироваться с поклонниками.

В том же году вышла вторая часть нашумевшего фильма «Трансформеры», которая получила название «Месть падших». А в третьей части Меган уже не появилась. Ее уволил продюсер фильма Стивен Спилберг после интервью одному из британских журналов.

В откровенной беседе с журналистом актриса назвала режиссера Майкла Бэя «настоящим Гитлером». Звезда же тем временем пыталась доказать, что ушла из проекта по собственному желанию.

Меган снялась в двух частях фильмов, которые были посвящены вселенной «Черепашек-ниндзя». Ей досталась роль журналистки Эйприл О’Нил. Помимо работы в кино, Меган появилась в клипе Эминема и Рианны под названием Love The Way You Lie.

Отметилась Меган Фокс и в сериале «Новенькая», где сначала заменила беременную Зои Дешанель, а после так вписалась в проект, что ей предложили сняться в продолжении.

В разных интервью актриса не раз заявляла, что из-за яркой внешности (рост Меган — 162 см, а вес — 52 кг), ей предлагают сыграть девиц легкого поведения и стриптизерш. Но ее такие роли не устраивают.

Так, например, в мае 2016-го в СМИ появилась информация о том, что Меган Фокс отказалась от съемок в сценах сексуального характера в одном из фильмов. В целом в фильмографии Меган Фокс более 30 работ в кино.

Помимо съемок в кино, Меган периодически подписывает рекламные контракты. Так, в возрасте 23 лет, она стала лицом «Армани», появившись в рекламе в нижнем белье и джинсах этого бренда.

Съемки, реклама, контракты. Неудивительно, что сегодня Меган Фокс — одна из высокооплачиваемых актрис современности. Ее ежегодный доход составляет 1,6 млн долларов.

Меган Фокс: внешность и горячие фото

Меган Фокс не раз признавалась, что ее подтянутая фигура — это просто генетическое наследие, но никак не диеты и спортзал. Ни то, ни другое актриса не любит, говорит, что слишком ленива. Правда, глядя на ее фото в откровенных нарядах, в это сложно поверить. А блистать в «горячих» фотосессиях актриса любит.

При этом звезда не скрывает, что пластические хирурги все же подкорректировали некоторые моменты. Так, например, известно, что Меган увеличивала грудь и губы, а также делала ринопластику и удалила комки Биша.

Меган Фокс: личная жизнь

В 2004 году Меган Фокс закрутила роман с актером Брайаном Остином Грином, за которого вышла замуж через шесть лет. В 2012-м у пары родился первенец — Ноа Шеннон, а в 2014-м на свет появился еще один сын — Бодхи Рэнсом.

В 2015-м как гром среди ясного неба прозвучала новость о разводе пары. На такой шаг пошла Меган, которая тогда заявила, что поводом послужили разногласия в семье. Но спустя несколько месяцев стало известно, что Фокс ждет третьего ребенка. Заявление о разводе было отозвано. Летом 2016-го актриса родила еще одного мальчика, которого назвали Джорни Ривер.

Спустя четыре года, в 2020-м, стало известно, что Меган Фокс и Брайан Остин Грин все-таки разводятся.

В том же году Меган Фокс начала встречаться с рэпером Колсоном Бейкером, известным под псевдонимом Machine Gun Kelly. В январе 2022 года Бейкер вручил Меган кольцо с бриллиантами и изумрудом и предложил стать его женой.

Меган Фокс: последние новости

В 2021 году была запланирована премьера фильма ужасов «В западне», где ведущую роль Меган разделила с Каллэном Мулвеем и Оуэном Мэкеном. А в этом году на экраны выйдут «Неудержимые-4» и «Большой золотой кирпич».

