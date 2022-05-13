Владимир Кузьмин: как из гитариста ВИА стал самостоятельным рокером, покорил Аллу Пугачеву, но личное счастье обрел с другой

Владимир Кузьмин стал ярким представителем эпохи рока в России. И сегодня артист продолжает активно выступать, ездит с гастролями и создает новые хиты на радость многомилионной армии поклонников. За годы своей карьеры он создал множество хитов, ставших золотыми и вошедших навсегда в историю отечественной музыки.

Владимир Кузьмин: детство, родители, начало карьеры

Владимир Кузьмин родился 31 мая 1955 года в Москве. Его отец Борис Кузьмин был офицером морской пехоты, мать Наталья Кузьмина — преподавателем иностранных языков. Когда Владимир был маленьким, его семья много переезжала — сначала в Белоруссию, затем в Прибалтику, после чего поселились в Балтийске, где родились дочь Ирина и еще один сын Александр. В 1967 году семья Кузьминых обосновалась в гарнизоне Спутник Мурманской области.

В школу Владимир Кузьмин пошел в 1962 году в гарнизоне Быхов (Белоруссия), продолжил обучение в поселке Печенга Мурманской области. Учиться будущей звезде нравилось, он был отличником.

Музыкой Кузьмин начал увлекаться с пяти лет, освоил электрогитару, аккордеон, кларнет, фортепиано, учился в музыкальной школе по классу скрипки. А свою первую песню написал в шестилетнем возрасте. Школьником-шестиклассником он сколотил свою первую музыкальную группу и с ней выступал на концертах и школьных вечерах, исполняя собственные песни и композиции The Beatles, The Rolling Stones и других групп.

В Мурманске Владимир Кузьмин поступил в музыкальное училище, но его отчислили с первого курса. Тогда он, уже в Москве, поступил в железнодорожный институт, но и тут недоучился. Потому что понял, что хочет заниматься любимым делом, которым считал музыку. И образование получил в столичном музыкальном училище.

Владимир Кузьмин: ВИА «Надежда» и «Самоцветы»

Окончив училище, в 1976 году Кузьмин пришел на прослушивание к основателю ВИА «Надежда» Михаилу Плоткину. Тот был впечатлен его умением играть на разных инструментах. Взяли Владимира Кузьмина в группу как гитариста — тогда он не пел, а аккомпанировал.

Солисты ВИА начали петь песни, написанные самим Кузьминым. В состав входили, помимо Кузьмина и Плоткина, Игорь Иванов, Алексей Кондаков и Николай Носков. Именно Игорь Иванов предложил Кузьмину начать петь самому. После чего его заметили в ВИА «Самоцветы» и пригласили в состав.

Музыкант не раздумывал, согласился. И в течение года развивался под началом Владимира Преснякова-старшего, которому обязан формированием собственного стиля игры на гитаре.

Владимир Кузьмин: группа «Карнавал»

После ВИА Кузьмин решил основать собственную группу. Вместе с Александром Барыкиным в 1979 году они так и сделали, назвавшись коллективом «Карнавал». В группе они исполняли песни Кузьмина, коих накопилось довольно много, и быстро обрели популярность.

Через год «Карнавал» выпустил первый альбом «Супермен», а «Карнавал» стала именоваться «рок-группой» — впервые в СССР. Он разошелся моментально, как и последующие три миньона. Прорыв получился колоссальным.

Группа даже съездила на гастроли. Но начавшиеся разногласия двух лидеров не позволили развиваться коллективу — он распался. Барыкин позже возобновил «Карнавал», но уже без Кузьмина.

Владимир Кузьмин: группа «Динамик»

В 80-е годы Кузьмин был популярным талантливым и полным амбиций исполнителем. В 1982 году он основал «Динамик» — группу, которую окрестили роком «новой волны». Она просуществовала до 1985 года, активно гастролировала по СССР, выпустила три альбома — «Динамик I», «Динамик II», «Музыка телефонных проводов». Но Министерство культуры не устраивал рок и его адепты, поэтому какой-то официальной поддержки группа не получала, выпуская пластинки самиздатом. Но неизменно собирала полные залы и целые стадионы по стране.

Владимир Кузьмин: сольная карьера

После распада «Динамика» Кузьмин продолжил выступать сольно. В 1985 году он уже значился в составе Театра песни Аллы Пугачевой. Этот период ознаменовался новым взлетом карьеры музыканта, а также романом с Примадонной.

К слову, романтизм проник и в творчество Кузьмина. Тогда рок отошел на второй план, а на его смену пришла лирика и баллады. Песня «Две звезды», исполненный с Аллой Пугачевой, моментально становится хитом. Тогда на свет появляется первый сольник Кузьмина — «Моя любовь», а музыкант меняет имидж — из дерзкого рокера перевоплощается в смазливого блондина.

Рядом с Пугачевой Кузьмин опопсел, как сам признался, и поспешил вернуться в рокерскую стезю. В 1987 году группа «Динамик» возрождает свою деятельность, и Кузьмин как ее экс-лидер возвращается к обязанностям. Начались многочисленные концерты и гастрольные туры, выпуск в 1989 году нового альбома «Слезы в огне».

В начале 90-х Кузьмин перебирается в США, но не по долгу службы, а по зову сердца. Он женится на американке, переезжает в Калифорнию и продолжает заниматься рок-музыкой. И там он записал два новых альбома — Dirty Sounds (1991 г.) и Crazy About Rock’n’Roll (1992 г.).

В 1992 году Владимир Кузьмин возвращается в Россию. И вновь возрождает «Динамик», отправляется на гастроли и с успехом их проводит. В том же году выходит новый альбом «Моя подруга удача», а в 1995 году — «Небесное притяжение» с хитовой песней «Сибирские морозы» — в 1999 году она получит победу на «Песне года».

90-е укрепили звание Кузьмина как музыканта выдающегося и талантливого. Он издал еще несколько альбомов за те годы — «Семь морей» (1996 г.), «Две звезды» (1997 г.), «Грешный ангел» (1997 г.), «Наши лучшие дни» (1999 г.). За это время он не раз удостаивался премии «Золотой граммофон», а также побеждал на «Песне года».

С началом 2000-х творчество Владимира Кузьмина продолжилось. За два десятилетия нового века артист выпустил два десятка альбомов, не переставая трудиться и выступать. Хитами за это время стали многие композиции, например, «Все, что я искал», «Белая луна», «Светлый путь», «Дом», «Ведьма» и многие другие.

Кузьмин по-прежнему пишет музыку, выпускает альбомы и выступает с концертами. В 2020 году он порадовал фанатов альбомами «Я — твой рокенрол» и «Мне одиноко, детка», а в 2021-м — «Махагон».

Владимир Кузьмин: личная жизнь

Владимир Кузьмин, рост которого составляет 173 см, а вес 75 кг, всегда пользовался популярностью у противоположного пола. Артист несколько раз был женат, имел гастрольные увлечения и много раз стал отцом.

Первой женой музыканта стала поэтесса Татьяна Артемьева. Они поженились в 1977 году и построили не только семью, но и творческий союз — Татьяна написала несколько текстов песен мужа. У пары родилось трое детей — в 1977 году первенцем стала дочь Елизавета, в 1983 году родился сын Степан, через два года после него — дочь Соня.

Кузьмин, как мы уже указали, был очень популярным среди поклонниц. И не мог не пользоваться этой популярностью. И в 1986 году у него родилась внебрачная дочь Марта от Ирины Мильцевой, а в 1987 году — Николь от мулатки Татьяны Муинго. Их он признал.

Старшая дочь певца в 2002 году была убита в собственной квартире. Убийц, по одним данным, не смогли найти, по другим — преступление совершил знакомый девушки. Сына тоже уже нет в живых — в 2009 году он трагически погиб из-за пожара, пытаясь спастись на 18-м этаже, он пробовал перейти по карнизу к соседям, но сорвался вниз.

Младшая, Соня, принимала участие в шоу «Фабрика звезд – 3». Она вошла в десятку лучших исполнителей, звездный отец несколько раз принимал участие в проекте, поддерживая начинающую певицу в дуэте.

Есть у Кузьмина и приемный сын Никита, его он официально усыновил в первом браке. И его имя связано с крупным скандалом в Нью-Йорке: он стал фигурантом компьютерного мошенничества на 50 млн долларов в 2013 году, ему грозило 95 лет тюрьмы. Но оказавший большое содействие следствию Никита Кузьмин был приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 7 млн долларов и отпущен в зале суда, так как ему засчитали годы следствия.

Брак Кузьмина с Артемьевой распался из-за многочисленных измен артиста. Главной разлучницей женщина называла Аллу Пугачеву. У музыканта в 1985 году действительно случился роман с Примадонной. Но, по его признанию, отношения их продлились год.

В 1990 году он женился на американской модели Келли Керзон. Ради нее он перебрался в Америку — ее родители запретили ей переезжать в Россию. Но долговечным союз не стал — через год пара развелась.

По возвращении из США Кузьмин недолго был один. В 1993 году он повстречал новую любовь — актрису Веру Сотникову. Они были вместе до 2000 года, но детей не завели. Постоянные измены артиста доконали ее, и она поставила точку в их отношениях.

В 2000 году Кузьмин на пляже в Анапе познакомился с юной Екатериной Трофимовой. Ей было 18 лет, она отдыхала там с родителями, но это не стало препятствием для знакомства артиста с красавицей. Музыкант пригласил всю ее семью на концерт, а позже — и в Москву, красиво ухаживал и покорил сердце елабуженки. Год они жили гражданским браком, а потом поженились.

Но спустя 17 лет брака пара рассталась. После неожиданного развода у Кузьмина очень быстро завязались новые отношения — в Калининграде он познакомился со Светланой Карпухиной, которая младше него на 36 лет. Появились слухи, что они поженились, но сам артист опровергал регистрацию брака.

Однако в 2019 году Кузьмин решил вернуться к Екатерине. Они смогли восстановить былое равновесие и даже повенчались. В своих интервью Екатерина рассказывает, что «не простить гения» не имела права. И по сей день музыкант публикует полные нежности фотографии со своей красавицей женой.

Владимир Кузьмин сегодня

В настоящее время Владимир Кузьмин по-прежнему много работает, выступает с концертами и создает новые песни. Некоторое время назад в Сети обсуждали, что музыкант болен онкологическим заболеванием — кто-то из поклонников узнал артиста в больнице и сообщил об этом в Интернете. Слух быстро разлетелся, но артист его опроверг — мол, здоров, просто тщательно следит за своим здоровьем.

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