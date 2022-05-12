«Посватала бы свою Нурбану за сына Хюррем?»: как выглядит эффектная мама Мерве Болугур — Айше

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» сыграла роль Нурбану султан, попавшей в гарем шехзаде Селима как рабыня. При этом она происходила из богатейшей венецианской семьи.

По сюжету турецкого сериала «Великолепный век» у Нурбану султан из близких был только отец, который хотел насильно выдать ее замуж по настоянию мачехи девушки. Таким образом семья хотела отделаться от обязательств, возложенных на них традициями. Вот только увидеться с женихом девушке не удалось. Ее похитили, сделав рабыней. В итоге вместе со своей служанкой красавица-венецианка попадает в гарем шехзаде Селима.

Вот тогда-то из рабыни Сесилии она превращается в наложницу будущего правителя османской империи — Нурбану султан. По легенде это имя выбрала для фаворитки сына сама Хюррем султан.

Пусть в сериале у Нурбану султан мамы не было, зато в жизни актриса очень привязана к своей родительнице. А как выглядит моложавая красавица-мама Мерве Болугур? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Вот так будущая звезда турецких сериалов выглядела в детстве. Рядом с Мерве ее мама Айше. Кстати, у родительницы актрисы светлые волосы — она блондинка. Тогда как Мерве — жгучая брюнетка.

А вот так Айше выглядит сейчас. Поклонники восхищены красотой и моложавой элегантностью мамы Мерве Болугур. С возрастом она изменила прическу, отказавшись от длинных кудрявых локонов. Да и цвет волос стал еще светлее. Вот только улыбка все та же — милая и очаровательная.

Мерве очень привязана к своей маме. В одном из постом она даже написала, что, только родив ребенка, она может понять, как много для нее сделала Айше. Кстати, родительница актрисы — простая домохозяйка. Едва ли она ожидала, что ее дочка станет такой популярной в Турции. И все благодаря съемкам в сериале «Великолепный век».

«Блондинка? Ну чем не Валиде?», «Мерве очень похожа на свою маму, но она еще красивей», «Вот так простая домохозяйка вырастила из дочки кинодиву», «Посватала бы свою Нурбану за сына Хюррем?», «Шикарные! И мама, и дочка», «Зато стареет естественно, сразу видно никаких инъекций, ботокса и пластики», — написали фолловеры.

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