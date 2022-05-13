Иосиф Пригожин: «Я не осуждаю тех, кто имеет двойное гражданство»

Полку артистов, уехавших в Израиль, прибыло. К этой компании присоединился и певец, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. Однако музыкант подчеркнул, что решение о переезде было принято еще до февраля, поэтому никак не связано с нынешней политической ситуацией.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле», — отметил Максим Леонидов.

Teleprogramma.pro попросила продюсера Иосифа Пригожина прокомментировать решение коллеги по цеху.

«Я не слежу ни за чьей эмиграцией. Но я люблю свою страну в том числе за возможность путешествовать, иметь двойное гражданство, зарубежные счета. Россия ведет себя демократично по отношению к гражданам своей страны», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

— Сегодня некоторые звезды имеют не один паспорт…

— Я не осуждаю тех, кто имеет двойное гражданство. Российское законодательство не запрещает этого делать. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. И мы и дальше должны придерживаться такого демократического формата. Самое лучшее – это не держать в клетке, чтобы человек мог уехать и вернуться. Мы с вами знаем много случаев, когда люди пытались уехать. Ты не можешь просто так бросить Родину. Если ты ее любишь, то однажды вернешься сюда снова при любом раскладе.

Я знаю людей, которые родились и даже выросли за границей, но они были русскими и все равно стремились в Россию, в дом, где выросли их предки. Поэтому осуждать или запрещать не нужно. Я не буду давать оценку мигрантам, потому что это их право, это их волеизъявление, так же, как и право на голосование, свободный выбор и так далее. Давайте уважать друг друга, право на собственную позицию, свою точку зрения. Решили уехать – и ради Бога.

Существует два вида отношений: цивилизованные и нецивилизованные. Цивилизованные – это когда, как пример, люди разводятся, и они не делят общих детей, а вместе их воспитывают. Нецивилизованные – это все отнимать друг у друга. Я за ту часть вопроса, когда ты ничего не отнимаешь и не делишь.

Захотел уехать – дай Бог ему здоровья! У нас в стране нет военного положения, не объявлена мобилизация. Человек имеет право уехать и вернуться. Это не характеризует его как предателя.

Насильно мил не будешь, нельзя насильственно заставлять человека жить там, где он не хочет, что ему мешает. Это вопрос страха и мироощущения. Кому-то спокойнее сейчас в другом месте. Но я, объездивший земной шар, могу сказать, что последние годы Россия была и, надеюсь, останется самой комфортной страной в мире, особенно Москва.

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