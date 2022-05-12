«Есть нюансы»: кто на самом деле может возглавить британский трон после ухода королевы

Не секрет, что здоровье и почтенный возраст вынуждают королеву Елизавету постепенно отходить от привычного образа жизни и от монарших обязанностей. Например, 10 мая королева не смогла присутствовать на важнейшем мероприятии — на Государственном открытии Парламента. Вместо нее торжественную речь пришлось зачитать принцу Чарльзу.

Мы спросили историка Александра Киселева, как, по его мнению, будет строиться работа британского королевского двора в дальнейшем, и получили подробный ответ эксперта.

— Королева Елизавета отдает свои полномочия принцу Чарльзу. Означает ли это, что именно Чарльз, как и ожидалось, вступит на трон?

— Королева не передала принцу Чарльзу все свои полномочия, а лишь делегировала ему право открытия заседания парламента в этом году в связи с состоянием своего здоровья. Дважды она уже отказывалась от открытия парламента (в 1959 и 1963 гг.) в связи с беременностью. То есть юридически Елизавета II продолжает оставаться британской королевой.

Однако ей уже 96 лет, и очевидно, что смена власти может произойти в любой день. По действующему британскому законодательству (Акт об устроении 1701 г., Акт о престолонаследовании 2013 г.) Елизавете II наследует старший ребенок (то есть принц Чарльз). Не думаю, что британская монархия будет нарушать законы своего королевства.

— Возможны ли неожиданные изменения правил? Может быть, есть какие-то нюансы, о которых мы не знаем или не задумываемся?

— Думаю, что нет. Однако, в силу возраста (принцу Чарльзу 73 года) или по иным неизвестным нам сейчас причинам новый монарх теоретически может отказаться от титула короля и передать его своему старшему сыну принцу Уильяму. Такой прецедент случился в Великобритании в 1936 г., когда король Эдуард VIII отрекся от престола в пользу младшего брата.

Но, скорее всего, чтобы не подрывать сложившиеся монархические устои, принц Чарльз станет следующим королем и останется им до своей смерти. Подобный прецедент связан с королем Эдуардом VII, старшим сыном королевы Виктории, надевшим корону в возрасте 61 года. Его восьмилетнее правление запомнилось британцам как счастливая «Эдвардианская эпоха». Думаю, принц Чарльз последует примеру своего предка.

— Как изменится жизнь принца Уильяма и его детей, если (когда) Чарльз примет королевские полномочия?

— Когда принц Чарльз станет следующим монархом, его старший сын Уильям получит титул принца Уэльского со всеми привилегиями и полномочиями, и продолжит ждать, пока наступит его очередь надеть корону.

— Как воспримет нового монарха население Великобритании? Кому принадлежат симпатии народа?

— В любой стране симпатии всегда принадлежат молодым, но Британия — пример образцовой классической монархии, а большинство жителей этой страны — монархисты. Поэтому они будут рады приветствовать принца Чарльза в роли своего нового короля.

Эксперт – Александр Киселев, историк, доцент кафедры истории и международных отношений Волгоградского государственного университета.

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