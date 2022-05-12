Юрий Лоза объяснил, почему Максим Леонидов уехал в Израиль

Еще один российский артист эмигрировал в Израиль. На этот раз на священную Землю уехал певец, основатель группы «Секрет» Максим Леонидов. При этом музыкант подчеркнул, что к такому решению пришел еще до февраля, поэтому оно никак не связано с текущей политической повесткой.

«Мои планы — сделать Израиль центром жизни моей семьи. Ребенок у меня идет учиться в израильскую школу, думаю, что с сентября. У нас двое детей. Взрослая дочка остается за границей, не в России, будет учиться где-то в Европе. А сын с нами, остается в Израиле», — отметил Максим Леонидов.

Teleprogramma.pro попросила певца Юрия Лозу прокомментировать решение коллеги по цеху.

«Ну уехал и уехал. Какая разница, где живет человек? Вот Леонтьев давно обосновался в Майами, там у него дом. А сюда он приезжает на работу. И что, Леонтьев сильно наш? – сказал Юрий Лоза. Где живет Киркоров в свободное время? Также в Майами, у него там дом. За рубеж уезжают те, кто имеет недвижимость в этих странах. А вот у меня нет дома за границей, мне негде там жить, я и не поеду никуда».

— А если бы был, то уехали бы?

— А мне там скучно. За рубежом же делать нечего. Вы поймите, что тот же Израиль – это другая страна. Я же не еврей. А Максим Леонидов и Андрей Макаревич – евреи, поэтому им проще уехать в Израиль и там жить.

— Как вы вообще относитесь к миграции артистов? В последнее время это актуальная тема.

— Люди иногда просто уезжают переждать все происходящее. Они же не отказываются от гражданства. Артисты не воины, не политологи, они, возможно, перепугались. Как можно их осуждать?

Можно ли осуждать тех, кто сидит в подвале? Человек там находится, потому что боится.

— А в период Чеченской войны звезды ездили по «горячим точкам»…

— Ну и сейчас ездят. Вон Чичерина с автоматом снимается. Вы поймите, что все люди разные. Кто-то «ура-патриот», другой – не очень, третий вообще не патриот. Медиасфера – это просто срез нашего общества. Я вчера говорил с человеком, который категорически был против спецоперации. Мы с ним поговорили ровно полчаса и сейчас он двумя руками «за».

Все зависит от того, с кем человек общается и какую информацию получает. Юрий Шевчук взял и отменил свои концерты. Он остался в России, но протестует. А если бы уехал, то было бы лучше для людей, поддерживающих операцию. Но те, кто остались здесь и выражают категорическое несогласие, таким образом плодят единомышленников.

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