Стол на 8 персон, эксклюзивная люстра, портьеры: дачная гостиная Пугачевой на Истре попала в объектив

Алла Пугачева уже третий месяц живет в Израиле с детьми — двойняшками Гарри и Лизой, — а также мужем-шоуменом. При этом Максим Галкин продолжает оплачивать счета за подмосковный замок в деревне Грязь, а это удовольствие отнюдь не дешевое.

Юморист должен выплачивать зарплату охране, садовникам и остальной прислуге, которая приглядывает за участником в гектар земли. Сюда же входят и счета по коммуналке. У Примадонны, к слову, есть также роскошная дача под Истрой. Правда, свой особняк в Малых Бережках певица уже давно забросила, оставив дом старшему внуку Никите Преснякову.

Музыкант вместе с молодой красавицей женой Аленой Красновой часто устраивает на даче именитой бабушки тусовки, приглашая близких друзей покутить за городом.

Так, невестка Кристины Орбакайте «случайно» засветила элитную гостиную на даче Аллы Борисовны, показав интерьеры особняка. Посередине комнаты стоит большой стол, покрытый белой скатертью, а вокруг стулья, всего на восемь персон. На окнах — дорогие портьеры, а на подоконнике — мелкие безделушки (статуэтки, вазочки, памятные сувениры). В гостиной есть эксклюзивная люстра, а также самый обычный светильник. Похоже, что всю мебель Примадонна оставила внуку Никите. А роскошный паркет начищен до блеска как при бабушке Алле. В целом дачная гостиная певицы веет уютом и теплом.

Кстати, в одном из своих интервью шоумен Максим Галкин признался, что его жена понятия не имеет, что и сколько стоит. Счетами за продукты и всего остального юморист свою вторую половинку не тревожит. Так, Максим сам оплачивает все квитанции за коммуналку и покупки, позволяя Примадонне жить так, словно она малое дитя.

Шоумен создал для Аллы Борисовны идеальные условия, никаких бытовых проблем. Живя в замке в Грязи, певица могла плавать в бассейне, принимать солнечные ванные в саду, совершенно не заботясь о насущном. Все хлопоты на себя взвалил Галкин. Единственное, за что отвечает Примадонна — так это дети.

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