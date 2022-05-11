Джиган: как рэпер стал популярным исполнителем, зачем сбрил брови и из-за чего чуть не развелся с Оксаной Самойловой

В 2020 году семейная идиллия рэпера Джигана едва не закончилась крахом: музыкант, ставший отцом долгожданного сына, ушел вразнос. Жена Оксана Самойлова подала на развод, и поклонники всерьез забеспокоились — неужели разведутся? Это и многое другое об украинском рэпере, ставшем одним из популярнейших исполнителей российского шоу-бизнеса, наш материал.

Джиган: детство, настоящее имя, национальность

Рэпер Джиган родился 2 августа 1985 года. Настоящее имя певца — Денис Александрович Устименко-Вайнштейн. Псевдоним он взял, когда начал заниматься музыкой.

Родиной артиста является Одесса. Его отец — украинец, мать — еврейка, но сам певец считает себя чистокровным украинцем по национальности. Глава семьи был моряком и регулярно привозил сыну кассеты с музыкой, так мальчик стал увлекаться этим творчеством и даже начал пробовать петь сам.

С детства Денис занимался спортом. С семи лет он ходил на вольную борьбу, затем перешел на футбол, после него увлекся регби. После них будущий рэпер ушел в кикбоксинг и в 18 лет смог стать мастером спорта, а также завоевал звание чемпиона Украины.

Параллельно со спортом будущий кумир миллионов занимался музыкой. Свою первую песню он написал, учась в 9-м классе. Ее премьера состоялась на школьном выпускном. После чего юноша начал проводить мероприятия, увлекся хип-хопом, стал диджеем.

Псевдоним Джиган он взял как раз в пору организации вечеринок, или GeeGun, обрил голову, продолжил качаться, и этот имидж закрепился за ним надолго.

Джиган: Black Star

С популярным лейблом Black Star, вернее, его основателем, Джигана свел общий товарищ. Вечеринки в Одессе под началом Джигана пользовались огромной популярностью, на одну из них начинающий рэпер пригласил друга Тимати, диджея DJ Dlee. После чего сам отправился на рэп-фестиваль в Москву, где и познакомился с Тимуром Юнусовым. В результате они начали сотрудничество и записали вместе с Богданом Титомиром трек «Грязные ш…», ставший очень популярным у поклонников.

В 2007 году Джиган перебрался в Москву, его пригласил сооснователь Black Star Павел Курьянов. Украинский исполнитель выпустил свой первый под крылом лейбла трек, ставший хитом, — «Одноклассница». Укрепил успех фит с Анной Седоковой «Холодное сердце» — после него о Джигане заговорили миллионы поклонников.

Следующим хитом стал дуэт с Юлией Савичевой «Отпусти», который также очень скоро выбился в лидеры чартов «Хит FM», DFM и «Русского радио» в 2011 году. За него артисты получили премию «Песня года» и «Золотой граммофон».

Продолжил дуэтную историю Джиган в том же году. Песню «Ты рядом» он исполнил с Жанной Фриске, и трек только увеличил огромную популярность рэпера.

В 2012 году Джиган записал с «Дискотекой «Авария» и Викой Крутой песню «Карнавал», очень быстро ставшую хитом. Рэпер находится на пике своей славы. И уже в следующем году он изъявил желание начать сольную карьеру, объявив, что закончившийся с Black Star контракт не будет продлевать.

Джиган: сольная карьера

Первую в сольной карьере песню Джиган выпустил в 2012 году — «Надо подкачаться», понравившуюся фанатам. Затем вышла песня «Нас больше нет», которая, как и предыдущие треки, вошла в дебютный альбом исполнителя «Холодное сердце». Следующим стал студийник «Музыка. Жизнь» в 2013 году. Через два года свет увидел альбом «Твой выбор».

В 2014 году Джиган был признан лучшим хип-хоп-проектом и получил Премию Муз-ТВ. После чего он с Юлией Савичевой представил второй свой совместный трек — «Любить больше нечем». Поклонники в ожидании песни уже до премьеры возвели ее в хит. Так оно и случилось: трек лидировал в iTunes, не покидал радиоэфиров многих радиостанций, а также регулярно появлялся на телеканалах России, Украины и стран СНГ.

Затем рэпер порадовал фанатом песней «Я и ты», за которую он впоследствии получил «Золотой граммофон». Кроме того, в этом же году на «Муз-ТВ» артист вновь взял награду как лучший хип-хоп-исполнитель.

В 2015 году Джиган записал фит с певицей Макsим «Дождь». А следом, в 2016-м, уже записал дуэтом со Стасом Михайловым композицию «Любовь-наркоз», очень быстро ставшую хитом и взлетевшую на лидерские позиции во многих хит-парадах. Вскоре вышел в свет четвертый альбом звезды — «Джига».

Следующий год так же оказался плодотворен, как предыдущие. Фанатам Джиган подарил свой пятый альбом — «Дни и ночи». Также отдельным синглом вышел трек «Лови меня».

В 2018 году музыкант порадовал фанатов новыми хитами, записал дуэт с Артемом Качером, в 2019-м — дуэтом с Григорием Лепсом («Наутро»), а также шестым альбомом «Край рая». В этом же году поклонники услышали «Кислород», записанный с исполнителем Bahh Tee, и «Таких не бывает», исполненную с группой Artik & Asti. Сам Джиган вновь оказался лучшим исполнителем на Премии Муз-ТВ.

В 2020 году, несмотря на отмену концертов из-за пандемии коронавируса, артист представил треки «Для нее», «Тайны», Jiggy и комедийную песню «Хавчик», исполненную с Тимати и Даней Милохиным.

Джиган: другие проекты

В 2011 году Джиган снялся в фильме «Бой с тенью – 3: последний раунд». Это была роль камео, и он с ней легко справился.

В 2012 году рэпер, который с детства занимается спортом, основал в Москве Школу боевых искусств для детей. Это его социальный проекта, некий вклад в развитие детского спорта.

Джиган: доходы, бизнес

Сколько зарабатывает Джиган, пытались подсчитать многие его хейтеры, поклонники и продюсеры. Сам артист как-то хвастался, что получает 5 млн рублей ежемесячно. Это доход от его концертов и корпоративов.

Кроме того, неплохой доход Джигану приносит бизнес. Музыкальный критик и продюсер Илья Легостаев в интервью сайту «Вечерняя Москва» рассказывал, что у рэпера несколько источников заработка: стриминговые каналы, сеть тату-салонов, гастропабы, а также дивиденды от написания музыки для кино и сериалов, рекламные контракты.

Джиган: личная жизнь

С 2009 года сердце Джигана принадлежит Оксане Самойловой, модели и бизнес-леди. Они познакомились в ночном клубе и с тех пор вместе. В 2011 году рэпер впервые стал отцом, возлюбленная подарила ему дочь Ариелу.

В 2012 году 12 декабря Оксана и Денис сыграли красивую свадьбу, специально подобрав под событие «красивую» дату. В сентябре 2014 года у них появилась вторая дочь Лея. А через три года они стали многодетными родителями — у пары родилась еще одна дочь, ее назвали Майей.

А вот долгожданный сынок у пары появился в пандемийный 2020 год. Рождение мальчика Давида в Майами стало для многодетного Джигана своеобразной проверкой, которую он не прошел: ему будто снесло крышу от счастья, он ушел в загул, откуда чуть не угодил в суд на бракоразводный процесс — жена рэпера объявила, что подала заявление.

Джигана штормило сильно, из-за употребления запрещенных веществ он начал творить чепуху, сбрил брови в прямом эфире, материл всех пользователей. А затем пропал, оказалось, он лег на реабилитацию и несколько недель не выходил в Сеть.

Когда рэпера привели в чувство, он очень долго вымаливал прощение у жены. И спустя месяц ее сердце растаяло. Самойлова забрала заявление, объяснилась с публикой, что, мол, детей много, да и мужа любит. И семья воссоединилась. В настоящее время Джиган и Оксана Самойлова считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.

Джиган сегодня

В настоящее время Джиган продолжает заниматься творчеством, много выступает на корпоративах, а все свое свободное время уделяет семье. С женой и детьми рэпер регулярно путешествует и уже, кажется, побывал на всех популярных курортах планеты. За последнее время он заметно набрал в весе и достиг 118 кг при росте 172 см.

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