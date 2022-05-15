Еще одна квартирка: как Ксения Собчак тратит свои миллионы

В отличие от многих звезд Ксения не стесняется своего богатства. И правильно: ведь не украла, а заработала! А потом выгодно вложила деньги не хуже заправского инвестора. «Телепрограмма» рассказывает, чем владеет Собчак и как распоряжается своими доходами.

А в соседях — Моргенштерн

Этой весной Ксения стала обладательницей недвижимости в ОАЭ. Новая квартира Собчак площадью 120 кв. м находится в самом центре Дубая в элитной новостройке St. Regis Residences. На территории комплекса из двух башен по 40 этажей — открытые бассейны, спа-центр, рестораны, магазины. За каждыми апартаментами закреплено место на парковочном подиуме.

В квартирах панорамные окна, причем у Ксении вид на одну из достопримечательностей Эмиратов — самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа. Рядом с домом Собчак любимый нашими соотечественниками торговый центр «Дубай Молл», опера, парк, фонтаны. За квартиру Ксения отдала около 62 млн рублей.

Когда весть о покупке разошлась по сети, досужие сплетники решили, что Собчак перебралась в жаркие Эмираты на ПМЖ. Ксения слухи опровергает: «Жить я там не собираюсь — так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля. В Дубае недвижимость сильно растет, там суперпрогретый рынок. Считаю, что во время инфляции это позволяет сохранить какую-то часть капитала».

В Дубае за последние несколько месяцев жильем обзавелись Моргенштерн, Егор Крид, Нюша и другие знаменитости. Юристы такую активность отечественных богачей объясняют тем, что в ОАЭ хороший инвестиционный климат, удобный механизм сделок с недвижимостью, который позволяет оформлять жилье легко и прозрачно. Купить апартаменты в Дубае можно даже из Москвы.

Кстати, в этом году звезда впервые инвестировала в заграничную недвижимость. А вот на родине Собчак начала вкладывать заработанные деньги в квартиры давным-давно. Телеведущая не скрывала, что старалась покупать объекты на первых этажах, а затем вместе с партнером по бизнесу переводила их в нежилой фонд. Это давало возможность хорошо зарабатывать на сдаче квадратных метров в аренду малому бизнесу — на первых этажах многоэтажек открываются магазинчики, парикмахерские, булочные, небольшие офисы и т. п. На данный момент у Собчак в собственности семь нежилых объектов недвижимости общей площадью более 600 кв. м.

Случались у Ксении и более простые варианты заработка: однажды она купила квартиру на этапе строительства дома, потом сделала там ремонт и выгодно продала, выручив в два раза больше вложенного.

Сейчас у звезды две квартиры: 74 кв. м и 353 кв. м. Кроме того, еще одна квартира площадью 67 кв. м записана на ее несовершеннолетнего сына Платона. Также Ксения — совладелица родительской квартиры в Санкт-Петербурге. В Подмосковье у Собчак есть дом площадью 482 кв. м, а второй, в котором больше тысячи квадратов, пока строится.

Инвестиции решают все

Чтобы так круто инвестировать, нужно хорошо зарабатывать. Ксения получает дай бог каждому: по данным последней доступной декларации (май 2021-го), 212 млн руб. в год. Доход получает от рекламы в сети, где у нее популярные аккаунты. Также знаменитость имеет большие гонорары как телеведущая и ведущая коммерческих мероприятий. Вдобавок Собчак — совладелица ресторана и некоторых других бизнес-проектов; она получает дивиденды от инвестиций в ценные бумаги.

Год назад Собчак дала интервью консультанту по инвестициям, где рассказала о своей финансовой стратегии: она покупает акции по совету знакомых экспертов в этой сфере. Часто Ксения покупала акции, когда они торговались «на дне». Потом ждала пару лет, акции шли в рост, и Собчак получала доход.

Так, по совету друга она в марте 2020-го на фоне обвала мировых фондовых рынков вложила большие деньги в ценные бумаги трех американских банков, а спустя время прилично заработала на их продаже. Еще одна схема удачного вложения денег Собчак — покупка акций компаний до их первичного публичного размещения.

Зарабатывать Ксения начала с детских лет: еще в школьные годы она откладывала, экономя на завтраках. Эти сбережения она переводила в доллары. По словам звезды, когда в 1998 году случился дефолт, она обменяла валюту, пошла в обувной магазин в центре Санкт-Петербурга и купила обновки, на которые долго копила.

Теперь она копит на желаемое куда быстрее. К примеру, чтобы купить новенькую квартиру в Дубае, Собчак всего-то сложила гонорары за ведение примерно девяти частных мероприятий.

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