Сбежавшие из королевства: трудная жизнь Меган и Гарри

Это только кажется, что, раз ты принц, жизнь твоя легка и приятна. В реальности все совсем иначе. Вот уже два года прошло, как рыжий бунтарь Гарри увез жену Меган Маркл в Америку, а неурядиц у пары до сих пор выше крыши.

Русский дом в ипотеку

Гарри и Меган перебрались в Калифорнию в августе 2020 года и долго подбирали жилье. Конечно, они не могли поселиться в типичном американском одноэтажном домике. После Виндзорского дворца-то! И выход нашелся: дом паре продал русский банкир, венчурный инвестор Сергей Гришин. Особняк олигарх уступил за $14,6 млн (чуть менее 1 млрд руб.). Даже не думайте, что Гарри может позволить себе купить такой дорогой дом — нет, он, как и многие россияне, оформил ипотеку почти на половину стоимости жилья.

Платить придется аж до 2050 года. Ежемесячный платеж — $40 тыс. (2,6 млн руб.). Роскошная вилла, очевидно, будет напоминать Гарри об отчем доме: есть там и замок для маленькой принцессы, и интерьеры викторианской эпохи, и каменные арки, и канделябры с люстрами, и бассейн, и много зелени. Налог на недвижимость для такого дома может составлять порядка $68 тыс. (4,5 млн руб.) в год.

Куча денег на охранников

Поскольку Гарри и Меган сложили с себя полномочия членов королевской семьи, государственная охрана паре больше не положена. Они пытались ставить этот вопрос перед тогдашним президентом США Дональдом Трампом — мол, раз мы переехали в твою страну, тебе за нас и отвечать, но тот не без сарказма отмел их надежды на бесплатных секьюрити. В итоге принц обратился в частную компанию.

Специально обученные люди сопровождают пару и проверяют каждый день их маршрут и транспорт на предмет угроз (а они до сих пор поступают в соцсети). В интервью Опре Уинфри они не стали озвучивать цифры семейного бюджета, отложенные на качественную охрану, но эксперты уверены, что речь идет о сумме не менее $2 — 3 млн (132 — 198 млн руб.) в год.

На одних платьях разориться можно

В прежние времена супруги привыкли к роскошной жизни — от этой привычки не так-то просто избавиться. Маркл любит появляться на публике в ослепительной белизны платьях, да и Гарри тот еще франт. Разумеется, пара значительно умерила свои аппетиты, но эксперты британской газеты Daily Mail изучили наряды Меган и предположили, что за 2020-й на одежду она потратила никак не меньше $55 тыс. (3,6 млн руб.).

Невезуха с работой

Жизнь в Америке — недешевое удовольствие. Особенно исходя из вышеперечисленных трат. На что же рассчитывала пара жить, когда переезжала?

Во-первых, на официальное трудоустройство. Но только спустя год после переезда в США Гарри удалось получить высокий пост в небольшой калифорнийской компании BetterUp, предоставляющей профессиональные психологические консультации и коучинг. На ее сайте принц Гарри представлен как ветеран военных действий, активный пропагандист психического здоровья и защитник окружающей среды. И занимается в этой фирме принц, судя по всему, пиаром и продвижением. Его должность звучит как «директор по взаимодействию».

Во-вторых, они хотели монетизировать собственную известность, сыграть на имени. Поэтому и пошли на сотрудничество с Опрой Уинфри, одной из самых богатых и влиятельных медиамагнаток в США. Именной ей Гарри и Меган дали первое развернутое интервью после переезда. И именно с ней должна была продолжаться работа в сфере шоу-бизнеса. Только вот что-то пошло не так — после критики британской и американской прессы Опра удалила то самое интервью со своего youtube-канала. Больше никаких разговоров о помощи в продвижении карьеры пары не шло.

Говорят, что именно Уинфри свела пару с американским видеосервисом Netflix, с которым Гарри и Меган заключили контракт на съемку серии документальных фильмов о своем быте и адаптации в США. Только вот теперь продюсеры крайне недовольны парой — якобы никакого контента от них не получают и сроки производства документалок срываются.

Платформа Spotify, для которой британские «беженцы» обещали записывать подкасты, тоже недовольна производительностью пары: лишь 35 минут контента за 16 месяцев. Похоже, череда неудач их подкосила, и они просто не находят сил работать на публику. Напомним, уже в Америке у Меган случился выкидыш, после чего супруги долго приходили в себя. К счастью, вторая попытка стать дважды родителями увенчалась успехом: уже год у их первенца Арчи есть сестренка Лилибет.

И все же Маркл — довольно популярная в США актриса, поэтому хочет развиваться на этом поприще. Так, она заключила контракт с компанией Disney+ на производство нескольких проектов, в том числе и мультсериала «Жемчужина» о приключениях 12-летней девочки, вдохновленной успехами состоявшихся женщин. Тут Меган постигла неудача уже как продюсера — из-за тенденции на обвал мирового кинопроката (должных денег не собирают ни «Фантастические твари», ни «Бэтмен») анимационную ленту поставили на стоп.

Вынужденное резкое снижение расходов, падение акций и базы подписчиков заставили Netflix пойти на такой шаг. При этом сервис не намерен отказываться от других проектов, запланированных вместе с Гарри и Меган. Интересно, получится ли у пары закрепиться в США и прийти к финансовой независимости, ради которых и был затеян «Мегзит»?

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.