Вера Алентова пришла в загс в пластмассовых бусах, а Елена Проклова сама сшила себе платье

Вера Алентова и Владимир Меньшов, 1962

Актриса и режиссер сыграли самую обычную для тех лет скромную свадьбу. Многие невесты приходили в загс не в свадебном платье, а просто в самом лучшем наряде. Так и Вера Алентова: расписывалась с Владимиром Меньшовым в обычном нарядном платье с яркими пластмассовыми бусами. Жених был в строгом классическом костюме.

Вера и Владимир приехали расписываться на трамвае. По тогдашней традиции сотрудник загса открыл бутылку шампанского, а у жениха с невестой не оказалось денег за нее заплатить. Молодожены собрали на свадьбу 20 рублей, но все деньги отдали друзьям в общаге, чтобы они накрыли стол к их возвращению. А шампанское стоило дорого — около 5 рублей!

В загсе с деньгами выручил свидетель. Алентова вспоминала, что даже не поцеловалась в загсе с мужем — так переживала из-за этой чертовой шипучки. «А потом все было хорошо. Мы приехали в общежитие и прекрасно отметили с ребятами с курса. На столе была селедка, огурцы, помидоры». Вера Алентова уже работала, а ее муж еще был студентом. Они прожили вместе 59 лет (Владимир Меньшов умер в прошлом году).

Виктор Цой и Марианна Родованская, 1984

21-летний рок-музыкант и 25-летняя администратор группы «Кино» поженились в феврале, их единственный сын родился через полтора года. Свадьба была скромной.

«Мы снимали комнату в коммуналке, питались чем бог пошлет, — рассказывала Марианна. — Даже приличную свадьбу не смогли сыграть: вместо свадебного платья я надела белый пиджачок и светленькую юбочку в полоску».

Хотя пиджак был дорогой — заграничный, поэтому невеста выглядела вполне элегантно. Гуляли в квартире, гостей было много. За несколько лет до гибели Цоя супруги расстались, но развод не оформляли. И Виктор, и Марианна прожили короткую жизнь: он погиб в 1990-м, ее не стало в 2005-м.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева, 2011

Эта пара одной из первых начала моду на заграничные свадьбы. Андрей и Наталья зарегистрировали брак 4 июня в Москве, после чего устроили семейный ужин. А 13 июня устроили красивый праздник в Париже — Малахов арендовал один из залов Версальского дворца.

Элегантное платье — признак хорошего вкуса невест, которые сумели отказаться от пышных юбок, воланов и прочих свадебных излишеств из нулевых.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров, 2013

Классическая свадьба обеспеченных людей в Москве, когда можно и себя показать, и народ удивить. Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров подъехали к зданию Кутузовского загса на белом «Роллс-ройсе»; потом была фотосессия и свадебные голуби. Гуляли во дворце торжеств «Сафиса», где собралось более ста гостей.

Были главные звезды шоу-бизнеса во главе с Аллой Пугачевой. Пели звезды, крутили фильм о молодоженах, были тосты и подарки, невеста бросала букет. Кудрявцева сменила за вечер несколько платьев — были пышные юбки, стразы, декольте.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская, 2017

Модное агентство целый год готовило свадьбу знаменитого хоккеиста и модели. Перед торжеством в Москве Овечкин и Шубская специально ездили в Сочи — там сутки снимали трехминутный свадебный фильм. Продумали все детали сценария. Праздник с именитыми гостями длился два дня.

Тогда в моду только вошел декор с живыми цветами и на этой свадьбе он был самым роскошным. С потолка свисали подвесные конструкции, украшенные цветами и кристаллами. Пионы, цветы сакуры, розы — все утопало в цветах.

Стиль обозначили как «современная классика». На такой невероятный декор потратили не меньше 20 млн руб. Невеста сменила несколько платьев — демонстрировала модные тренды от именитых дизайнеров.

Елена Проклова и Андрей Тришин, 1985

В последний, третий раз актриса пришла в загс с бизнесменом Андреем Тришиным. Жених Прокловой тогда еще не был обеспеченным мужчиной, поэтому после развода жил в квартире невесты. Двушка Прокловой находилась в том же доме на улице Красина, что и загс. В январе 1985-го был страшный мороз. Регистратор провела церемонию в валенках, а жених и невеста скинули верхнюю одежду только на момент росписи.

Среди гостей был актер Борис Щербаков. Отмечать пошли домой к Прокловой. На тот момент 31-летняя актриса свадебное платье сшила сама — в магазине ни одно не понравилось. Проклова купила дорогую ткань, придумала модель и сшила платье своей мечты: элегантное и актуальное даже сейчас — атлас, кружево, золотое шитье, классический силуэт, бант вместо фаты. На груди у Елены — крест вместо традиционных свадебных цветов и прочего декора.

Проклова с Тришиным вырастили дочь, а семь лет назад они развелись. Однако экс-супруги живут в одном доме, поддерживают дружеские, а порой кажется, что и романтические отношения.

Любовь Полищук и Валерий Макаров, 1971

Актриса первый раз вышла замуж в 22 года за актера Валерия Макарова. Это был служебный роман — молодожены выступали в дуэте «Омичи на эстраде». Свадьбу гуляли в Омске в узком семейно-дружеском кругу. Костюм, платье, туфли — все достали по специальным справкам из загса, которые давали право на покупки в салонах для новобрачных. Кружевное платье Полищук и сейчас выглядит ультрамодно.

Кажется, что Любовь самостоятельно укоротила длину юбки-колокольчика — открыла колени. Вышло удачно: закрытый верх и открытые ноги. В это время в моду вошла вот такая короткая фата. Любовь и Валерий прожили шесть лет, у них родился сын Алексей. Из-за обид после развода и до самой смерти актрисы экс-супруги не виделись и не общались.

Игорь Бутман и Анна Львова, 2022

Пока единственная звездная свадьба в этом году прошла в Санкт-Петербурге: женился джазовый музыкант, народный артист Игорь Бутман. Невеста моложе жениха на 32 года, но выглядит пара очень гармонично. Гуляли по классике жанра последних лет: загс, фотосессия, банкет. Нарочитая роскошь уже не в моде — поэтому и декор, и свет, и даже торт были праздничными, но сдержанно элегантными.

Никаких стразов, мишуры и демонстрации излишеств. Выступали звездные друзья-коллеги под аккомпанемент оркестра Бутмана. Атмосферу выдержали камерную — тоже дружескую. Это теперь тренд. Как и публичный подарок невесты жениху: Анна исполнила танец на воздушных полотнах. Платья у невесты были из главных материалов года — атласа и шелка.

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