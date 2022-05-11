Мир, труд, лайк! Как звезды провели майские праздники

В мае чуть ли не треть месяца отведена под выходные.

Кто-то сумел вырваться к морю в жаркие края, другие радовались даче, костру и шашлыкам.

Ксения Бородина

Еще одна ведущая шоу «Дом-2» решила посвятить майские праздники изучению южных пейзажей. Из Сочи вместе с детьми она отправилась в Абхазию. «Я в восторге, как же тут красиво, — сообщила подписчикам Ксения. — Абхазия — это в первую очередь природа. Горы, ущелья и водопады. Что стоит посмотреть: Голубое озеро, Юпшарский каньон, озеро Рица, дача Иосифа Сталина».

Александра Трусова

Одна из главных героинь зимней Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова (на фото слева) снимает накопившийся после тяжелого сезона стресс в Дубае. Говорят, там же отдыхает еще одна звезда сборной России — Марк Кондратюк, которому приписывают романтические отношения с Сашей.

Наталья Подольская

Супруга Владимира Преснякова для майских праздников тоже выбрала жаркие края. Наталья Подольская отправилась в один из турецких отелей в Белеке. «Эх, опять она с бокалом и отдыхает», — иронично подписала собственное фото в купальнике на фоне бассейна артистка.

Евгения Медведева

Отснявшись в огненной фотосессии для журнала Maxim и отработав несколько выпусков коммерческих шоу, фигуристка Евгения Медведева тоже отправилась в отпуск на море. Правда, место рассекречивать не хочет.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина

А вот фигурист Никита Кацалапов выбрал шашлыки: за городом отметил майские в компании семьи, друзей и любимой девушки — партнерши Виктории Синициной.

— Отмечали день рождения Вики со всеми близкими, — сообщил спортсмен. — Собрались огромной компанией за городом, поели шашлыки, погуляли на открытом воздухе. Классно время провели!

Ольга Орлова

Пока в Москве то дождь, то град, певица греется на Мальдивах. Там и купальники можно выгулять, и вообще +30.

Наталья Непряева

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете, лыжница сборной России тоже выбрала Дубай, как и многие российские спортсмены.