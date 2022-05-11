«Русская песня» Надежды Бабкиной: как певица построила карьеру, наладила личную жизнь и зарабатывает миллионы

В этом году артистка отметила свое 72-летие.

С ранних лет Надежда Бабкина любила петь, но родители видели в ней врача или учителя. Тем не менее к своей цели артистка все-таки пришла: она стала певицей, организовала собственный ансамбль и добилась популярности. Как складывалась жизнь певицы — в материале Teleprogramma.pro.

Надежда Бабкина: детство и начало карьеры

Надежда Бабкина родилась 19 марта 1950 года городе Ахтубинск Астраханской области. Ее отец Георгий Иванович Бабкин работал в организациях народного хозяйства области, пел и играл на разных музыкальных инструментах. Был на фронте, награжден орденом Великой Отечественной войны II степени.

Мама Тамара Александровна, в девичестве Чистякова, работала учителем младших классов. Известно, что в дореволюционные годы у семьи в собственности была московская мануфактура. После они продали дом в Москве и переехали сначала в Нижний Новгород, а затем в Астрахань.

У Бабкиной есть старший брат Валерий, которого в пять лет отдали в музыкальную школу. Именно он аккомпанимировал сестре, когда в доме появились пианино и гитара. С раннего детства Надежда любила петь, а родители мечтали, чтобы она стала врачом, учителем или инженером, поэтому отправлять ее в музыкальную школу не спешили. Но, став школьницей, Надежда сама записалась в кружок художественной самодеятельности и окончательно решила, что будет певицей.

Родители с таким решением не смирились и настояли, что дочь сдала документы в медицинский. Проучившись всего семестр, Надежда Бабкина забрала документы и в 1967 году стала студенткой Астраханского музыкального училища. А после его окончания в 1971-м, отправилась в Москву, где поступила на дирижерско-хоровой факультет Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных. В 1976-м она стала дирижером народного хора, а в 1983-м получила диплом по специальности «сольное народное пение».

Надежда Бабкина: ансамбль «Русская песня» и лучшие песни

Вокальный ансамбль «Русская песня» Надежда Бабкина сформировала в 1974 году. В состав вошли шесть солисток. Первые выступления коллектива проходили перед трудящимися на заводах и фабриках. Успех и слава пришли к артисткам после выступления на Всероссийском конкурсе советской песни в Сочи в 1976 году. После этой победы последовали и другие.

Пополнялся и репертуар коллектива. Среди самых узнаваемых песен были — «Роза», «Барыня-сударыня», «Радуга», «Калинка-малинка» и другие. Первый альбом «Русской песни» — «Душа в степи» — вышел в 1986 году. В целом же в дискографии коллектива к данному времени — 16 пластинок.

1993–1994 годы стали особенными для «Русской песни». Сначала ансамбль реорганизовали в фольклорный центр, а затем в государственный музыкальный театр. Художественным руководителем осталась Бабкина, имя которой было неразлучно связано с ансамблем. Сейчас Надежда Бабкина является директором и художественным руководителем «Русской песни».

Примечательно, что над сценическими костюмами работали лучшие дизайнеры — Валентин Юдашкин, Вячеслав Зайцев и другие.

Надежда Бабкина: проекты, ТВ, шоу

Помимо концертной деятельности, Надежда Бабкина сделала карьеру и на телевидении. С 2010 года она является соведущей «Модного приговора» на Первом канале.

В 2017-м шоу «Идеальный ремонт» оформили квартиру Надежды Георгиевны в Брюсовом переулке в Москве. Кроме того, в разные годы Бабкина становилась героиней программ Бориса Корчевникова, Ивана Урганта, Леры Кудрявцевой.

Отметилась Бабкина и в отечественном кинематографе. Впервые на экранах она появилась в 1984 году в фильме «ТАСС уполномочен заявить», где сыграла второстепенную роль фольклорной артистки. Также ее вокал можно услышать в фильме-мюзикле «Новые бременские», где голосом звезды пела Атаманша и в саундтреке к фильму «Моя большая армянская свадьба».

Надежда Бабкина: награды и премии, доход

Работа Надежды Бабкиной была высоко оценена. Так, в 1986 году она получила звание заслуженной, а через шесть лет — народной артистки Российской Федерации.

Артистка не скрывает свои доходы. Так, в 2019-м она задекларировала 34 млн рублей, а в 2020-м — 56 млн. Также известно, что в собственности у нее есть две квартиры в Болгарии и две в Москве, а также дом в Подмосковье.

Надежда Бабкина: личная жизнь

В 1974 году Надежда Бабкина вышла замуж. Ее супругом стал музыкант Владимир Заседателев. Спустя год артистка родила сына Данила. После 17 лет брака Заседателев влюбился в бэк-вокалистку группы Льва Лещенко «Спектр», на которой женился и прожил с ней до самой смерти. Интересно, что развод с Бабкиной он оформил сам, артистка узнала обо всем только тогда, когда увидела паспорт.

Сын Бабкиной получил юридическое образование, кандидат наук, владеет юрфирмой в Москве, а также служит звонарем в храме Спаса Нерукотворного. Отец троих детей. В 2010-м родился первый внук Бабкиной Георгий, в 2013-м и 2015-м — внучки Вера и Марфа. Все внуки зовут Надежду Георгиевну по имени, Надя.

Примечательно, что до 2019-го все носили фамилию Заседателев, а после взяли фамилию Бабкиной.

В 2003-м Надежда Бабкина встретила новую любовь. Во время одного из песенных конкурсов она познакомилась с начинающим артистом Евгением Гором, настоящая фамилия которого Горшечков. Несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, они закрутили роман. Правда, в ЗАГС артистка идти не хочет, о чем предупредила Гора сразу. Пара живет в гостевом браке.

«А что такого здесь? К этому надо прийти, главное, чтобы ты был готов. Я пока не очень готова», — рассказывала Бабкина Пятому каналу.

Надежда Бабкина: внешность, похудение, без макияжа, болезнь

Периодически в соцсетях появляются снимки Надежды Бабкиной без макияжа и укладки и даже в домашнем халате. Бабкина не скрывает, что делала пластику, к тому же на постоянной основе посещает косметолога и стоматолога. От белоснежной улыбки артистки просто слепит глаза.

Следит артистка и за фигурой. Несколько лет назад она сбросила 36 кг. Теперь при росте 165 см, ее вес в пределах 75–80 кг. Постройневшей фигурой она обязана дробному питанию, спорту и хорошему настроению.

В начале апреля 2020-го Надежда Бабкина была госпитализирована. Певица оказалась в коме с обширной двусторонней пневмонией. Некоторое время она была подключена к аппаратам ИВЛ, и поклонники не на шутку разволновались за ее жизнь. По словам медиков, у артистки было поражено более 70 процентов легких. К счастью, Надежда Георгиевна смогла побороть недуг. Оправившись от болезни, она не только вновь вышла на сцену, но и выпустила автобиографическую книгу «Модная, народная».

больше по теме 72-летняя Бабкина в струящемся платье в пол и джинсовой куртке приехала на праздник к внучке Певица поделилась снимками с дня рождения Марфы.

Надежда Бабкина: последние новости

В сентябре прошлого года Бабкина стала участницей шоу «Дуэты». А недавно отметила свой 72-й день рождения.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.