«Они до сих пор лежат в болотах, степях, лесах»: «герой недели» рассказала, как стала поисковиком

Есть такие люди, которые периодически бросают свою размеренную жизнь с насиженным диваном и горячей ванной, чтобы нести «Вахту Памяти».

Ольга Ланцова из Татарстана – красивая и с виду хрупкая женщина. Но это с виду. На плечах этой миловидной дамы 20-летний опыт жизни в палаточных городках в разных регионах необъятной России.

Она одинаково хорошо управляется на полевой кухне, с лопатой и металлоискателем в поле и с цифрами в кресле бухгалтера крупного завода. А все, потому что Ольга – поисковик. Даже больше – командир поискового отряда «Нефтехимик».

Благодаря ей и таким как она останки красноармейцев, числящих в списках пропавших безвестии, возвращаются домой. Ольга Ланцова «Герой недели» по версии сайта Teleprogramma.pro в праздничном выпуске, посвященном Дню Победы.

— Ольга, как появился ваш поисковый отряд?

— Вообще поисковой деятельностью я начала заниматься еще в 1991 году. Тогда мне было всего 16 лет. Первая и вторая экспедиции были в Новгородскую область, в деревню Мясной бор, где погибла Вторая ударная амия, которую считали предателями из-за их командира их командира Андрея Власова, сдавшегося в плен.

Тогда у нас не было интернета и все дети, подростки занимались в кружках. Я состояла в клубе «Голубые молнии», в котором подростки занимались парашютным спортом (у меня 8 прыжков с парашютом!), техниками самообороны и выезжали в поисковые экспедиции. Я заинтересовалась и поехала в первый раз, потом во второй. В одной из таких экспедиций я познакомилась со своим мужем. Мы создали семью, но про поисковую деятельность не забыли, но дети внесли свои коррективы.

Наш поисковый отряд, который весной 2022 года вел работу на территории Волгоградской области, был создан группой инициативных ребят, с конца 90-х выезжавших в экспедиции. Мы обратились в профсоюз ПАО «Нижнекамскнефтехим» и организовали отряд при производстве. Мы выбрали символическое название «Нефтехимик».

— Как семья относится к вашему увлечению?

— С 2004 года мы ездили в экспедиции всей семьей. Дочери и сыну было 10 и 11 лет соответственно, когда мы с мужем впервые взяли их на поиски. Потом так распорядилась судьба, что мой супруг Сергей трагически погиб. С тех пор я езжу одна, но стабильно дважды в год. Дети меня всячески поддерживаю.

— Вы наверняка сталкиваетесь с непониманием. Миссия важная благородная, но что вас заставляет бросить все и уехать в поле?

— Есть такое. Многие действительно не понимают таких, как мы. Но многие в противовес одобряют и поддерживают. Особенно со стороны руководства. Не просто поддерживают, но могут даже освободить работников от производства на время поисковых работ. Отпускают в экспедицию с сохранением среднего заработка.

Ну, а мы почему ездим? Потому что хоть и прошло больше 80 лет с начала Великой Отечественной Войны, не все похоронены, а пропавших без вести до сих пор ждут. Ищут по архивам дедов и прадедов.

Каждый человек должен быть похоронен, а они до сих пор лежат в болотах, степях, лесах. Там, где их настигла смерть. Это же неправильно.

— С какими трудностями сталкиваются поисковики — мины, не разорвавшиеся бомбы? Были на волосок от смерти, что аж страшно?

— Вот чтобы прям «на волосок от смерти», не было. Бывает часто, что металлодетектор срабатывал на железо. Мы потихоньку прорабатываем место, потому что там может быть, как каска, так и неразорвавшийся снаряд. Если второе, то мы ничего не трогаем: помечаем место и отправляем координаторы в штаб, руководителю «Вахты Памяти». Потом к нам приезжают саперы, чтобы собрать взрывоопасные снаряды и впоследствии уничтожить.

Ну а еще какие трудности? Верхние слои почвы уже давно раскопаны, красноармейцы подняты. Теперь, чтобы найти останки приходится достаточно глубоко копать. Но эта трудность, только в радость, если там находишь бойца.

— А с какими житейскими сложностями сталкиваются девушки в полевых условиях?

— Сложности бывают не только для девушек, но и для мужчин. Я так обычно говорю: «В поиск ездят либо один раз, либо надолго». Человек выехал один раз, если ему не понравились эти полевые условия, то он уже второй раз не поедет. А если человек поехал второй раз, то поедет и третий, и четвертый, и пятый.

У нас есть и полевая баня, и комфортные туалеты, и столовая в большом шатре. Новеньким мы предоставляем палатки, спальники. Как таковых трудностей нет, что для женщин, что для мужчин.

— Сколько человек приехало на вахту в этот раз? Обычно столько же?

— В среднем в экспедицию отправляются 25 человек. В это раз было чуть больше: 28. Это счастье, когда коллектив пополняется новыми людьми. Значит, что есть движение, есть смысл, раз есть неравнодушные люди, которые хотят попробовать себя в этом важном деле. В этот раз поехали трое новичков, и все остались в восторге, и собираются ездить в дальнейшем. Для меня, как для командира, это радость.

— Самое яркое впечатление от раскопок этого года?

— Мы начали работать на Пасху, 24 апреля и представляете в первый же день мы подняли останки восьми красноармейцев! При одном из них оказался медальон в хорошем состоянии. Открываем, а там данные от руки, карандашом написаны. Губарев Иван Михайлович.

Дальше впечатлений стало еще больше, потому что за два в Ростовской области были найдены родственники! Красноармеец ушел на фронт в 1942 году. Дома у него остались пятеро детей, младшему из которых было всего два года. Сейчас уже детей не осталось в живых, но есть внуки. Которые приехали в окрестности поселка Областной сельскохозяйственной опытной станции, где стоял наш палаточный городок, 2 мая. Внучка Ивана Михайловича Мария Николаевна Шереметова увидела останки своего предка.

Она очень хотела забрать его, похоронить дома, но сейчас такие условия, что нужно сначала провести ДНК тест, чтобы подтвердить родство. Тест проводится за счет РОМО «Объединение «Отечество»». Когда формальности будут улажены, останки передадут родным для захоронения с воинскими почестями.

Мы надеемся, что все это подтвердится. В яме было два бойца, но их было легко разделить, так как мы работаем археологическим методом раскопок. Верим, что тест подтвердит родство и летом солдат обретет покой у себя на родине, в Ростовской области.

— Почему Волгоградская область? Часто здесь гостите?

— Раньше мы работали в Смоленской области, ездили туда два раза в год. В это раз приехали, по приглашению волгоградских поисковиков, приехали в Волгоградскую область. И нисколько не пожалели!

За эту вахту нашим отрядом было поднято 13 солдат, но самая большая радость от того, что один из них наконец-то вернулся с войны. С фамилией, именем и отчеством, и предки узнали о нем.

Редакция сайта Teleprogramma.pro выражает благодарность главе ОПХ Максиму Сергеевичу Шестеренко за помощь в подготовке материала, а также поздравляет наших читателей с 9 мая, с праздником великой Победы! Ура!

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