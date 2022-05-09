Просто сгорала от ревности: какие сцены с султаном Сулейманом приводили Бергюзар Корель в исступление

Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» не могла совладать с собой, видя то, какими глазами ее муж смотрит на свою партнершу из «Великолепного века». О ком речь? Все подробности у нас.

Бергюзар Корель получила в турецком сериале «Великолепный век» лишь эпизодическую роль. Она сыграла сестру Альвизо Гритти — Монику. Зато муж актрисы Халит Эргенч получил в исторической ленте одну из главных ролей, он предстал в образе султана Сулеймана. Позже в одном из интервью актер признался, что Бергюзар безумно ревновала его к одной из партнерш. Догадываетесь к кому именно? К немецко-турецкой актрисе Мерьем Узерли. Та в образе Хюррем султан была просто ослепительна.

Когда Бергюзар наблюдала со стороны за любовными сценами мужа с другой, эти моменты, к слову, были весьма скромными — ничего больше легких объятий и поцелуев в турецком сериале не показывали — жена Эргенча просто не могла сдержать слез.

Корель понимала, что ее муж едва ли увлечется другой, однако совладать со своими чувствами она не могла. Страшной болью в сердце Бергюзар отзывалось то, каким страстным взглядом Халит смотрел на Мерьем, когда пара играла влюбленных.

То, что это все понарошку Корель нисколько не утешало. Вздохнуть спокойно актриса смогла только после того, как Мерьем Узерли покинула сериал «Великолепный век». А роль постаревшей Хюррем султан досталась Вахиде Гердюм.

По слухам, это хоть как-то утешило Бергюзар. Интересно, что к другим партнершам — к Нур Феттахоглу (Махидевран султан), Селен Озтюрк (Гюльфем хатун), Джансу Дере (персиянка Фирузе хатун) Корель своего мужа не ревновала. Так, что присутствие Мерьем Узерли в «Великолепном веке», можно сказать, стало для Бергюзар испытанием.

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